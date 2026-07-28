Brad Pitt के बाद Tom Cruise की बेटी ने उठाया चौंकाने वाला कदम, हटाया पिता का सरनेम; फैंस हैरान

हॉलीवुड के पॉपुलर एक्शन स्टार टॉम क्रूज और एक्ट्रेस केटी होम्स की बेटी सूरी क्रूज इन दिनों अपने नाम को लेकर खबरों में छाई हुई है.खबरों के मुताबिक, 20 साल की सूरी ने कानूनी तौर पर अपने पिता का सरनेम क्रूज हटाकर अपनी मां के मिडिल नेम नोएल को अपना नया सरनेम बना लिया है. अब वो ऑफिशियली रिकॉर्ड्स में सूरी नोएल के नाम से दर्ज हैं. इस फैसले के बाद हॉलीवुड फैंस के बीच उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा शुरू हो गई है.
खबरों के अनुसार, सूरी ने अक्टूबर 2024 में पेंसिल्वेनिया के एलेघेनी काउंटी में वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया था. इसी रिकॉर्ड में उनका नाम सूरी नोएल दर्ज है. फिलहाल वो पिट्सबर्ग स्थित कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने पर ध्यान दे रही हैं।.
टॉम की बेटी ने इससे पहले जून 2024 में अपने हाई स्कूल ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान भी सूरी नोएल नाम का इस्तेमाल किया था. टॉम क्रूज और केटी होम्स ने साल 2006 में सूरी का वेलकम किया था. दोनों ने उसी साल शादी की थी, लेकिन 2012 में उनका तलाक हो गया. तलाक के बाद सूरी ज्यादातर अपनी मां केटी होम्स के साथ रहीं.
केटी ने एक इंटरव्यू में अपनी बेटी को लेकर कहा था कि उन्हें सूरी पर बहुत गर्व है. उन्होंने बताया था कि बेटी के बड़े होकर अपनी नई जिंदगी शुरू करने का समय उनके लिए इमोशनल है, लेकिन खुशी भरा पल है.
सूरी का ये फैसला हॉलीवुड में पहली बार नहीं देखा गया है. इससे पहले एक्टर ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली की बेटियों ने भी अपने नाम से पिता का सरनेम हटाने की कोशिश की. ब्रैड पिट की बेटी शिलोह ने 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद कानूनी तौर पर अपने नाम से पिट सरनेम हटाने के लिए आवेदन किया था. वहीं, उनकी अन्य बेटियां भी कई मौकों पर अपने नाम में जोली सरनेम का इस्तेमाल करती नजर आई हैं. इन फैसलों ने हॉलीवुड में सेलिब्रिटी परिवारों और बच्चों की पर्सनल लाइफ को खबरों में ला दिया.
वर्कफ्रंट की बात करें तो, टॉम क्रूज अपनी अगली बड़ी फिल्म 'डिगर' को लेकर खबरों में छाए हुए हैं. इस फिल्म का निर्देशन मशहूर फिल्ममेकर एलेजांद्रो गोंजालेज इनारितु कर रहे हैं. फिल्म में क्रूज एक बेहद ताकतवर इंसान का किरदार निभाते नजर आएंगे, जो दुनिया को बचाने के मिशन पर निकलता है. फिल्म में सैंड्रा हुल्लर, जॉन गुडमैन, माइकल स्टुहलबर्ग, जेसी प्लेमन्स, रिज अहमद और एम्मा डी'आर्सी जैसे कलाकार भी नजर आएंगे.
केटी होम्स भी अपने करियर में लगातार एक्टिव हैं. हाल ही में वो रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'हैप्पी आवर्स' में नजर आईं, जिसे उन्होंने लिखा और निर्देशित भी किया है. फिल्म में उनके साथ जोशुआ जैक्सन, मैरी-लुईस पार्कर, जो टिप्पेट और कॉन्स्टेंस वू जैसे कलाकार नजर आए. जहां टॉम क्रूज अपने बड़े हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स को लेकर खबरों में हैं, वहीं उनकी बेटी सूरी अपनी अलग पहचान बनाने के रास्ते पर निकली हैं.