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Brad Pitt के बाद Tom Cruise की बेटी ने उठाया चौंकाने वाला कदम, हटाया पिता का सरनेम; फैंस हैरान

Tom Cruise Daughter Drops Her last Name: हॉलीवुड के पॉपुलर स्टार टॉम क्रूज और केटी होम्स की बेटी सूरी क्रूज ने अपनी अलग पहचान बनाने की ओर एक कदम बढ़ाया है. उन्होंने कानूनी तौर पर अपना सरनेम बदलकर नोएल कर लिया है. अब वो सूरी नोएल के नाम से जानी जाएंगी.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 28, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:30 PM IST
Brad Pitt के बाद Tom Cruise की बेटी ने उठाया चौंकाने वाला कदम, हटाया पिता का सरनेम; फैंस हैरान

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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