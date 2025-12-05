Advertisement
अब इंतजार हुआ खत्म…टॉम क्रूज की Mission Impossible The Final Reckoning हुई ओटीटी पर फ्री, जानिए कब और कहां देखें

Mission Impossible The Final Reckoning on OTT : ग्लोबल स्टार टॉम क्रूज की मोस्ट पॉपुलर सीरीज Mission Impossible के फाइनल सीजन का ओटीटी पर फ्री होने का फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन अब ये वेट खत्म हुआ क्योंकि फिल्म को ओटीटी पर फ्री कर दिया गया है. आइए बताते हैं कि कब और कहां फिल्म को देखना है

 

 

Dec 05, 2025
Mission Impossible The Final Reckoning on OTT : हॉलीवुड की सुपरहिट स्पाई सीरीज Mission Impossible का फाइनल सीजन ‘द रेकनिंग’ इसी साल मई के महीने में रिलीज हुआ था, जिसके बाद इस पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी. वहीं कई लोग इस फिल्म के ओटीटी पर फ्री होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो आसानी से इसे एंजॉय कर पाएं. इसलिए फैंस को बड़ा सरप्राइस देते हुए फिल्म की टीम ने इसे ओटीटी पर अब फ्री करने की घोषणा कर दी है. टॉम क्रूज की ये फिल्म अगस्त के माह में ही ओटीटी पर स्ट्रीम होने लगी थी. मगर इसे देखने के लिए मूवी लवर्स को रेंट देना पड़ रहा था, लेकिन अब कोई चार्ज नहीं भरना होगा. 

इस प्लेटफॉर्म पर हो रही है स्ट्रीम
टॉम क्रूज की फ्रेचाइजी ‘मिशन इम्पॉस‍िबल’ का ये आखिरी पार्ट है, जिसे उनका कोई भी फैन मिस नहीं करना चाहेगा. वहीं इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड लगभग 5 हजार रुपए करोड़ की कमाई की है. ‘मिशन: इम्पॉस‍िबल द फाइनल रेकनिंग’ को आप हिंदी और अंग्रेजी दोनो भाषाओं में देख सकते हैं. वहीं इस फिल्म को देखने के लिए आपको प्राइम वीडियो पर सब्सक्राइब करना पड़ेगा. 

 

फिल्म का ने की करोड़ों की कमाई 
खबरों की मानें तो ‘मिशन: इम्पॉस‍िबल’ की सभी सीरीज से ज्यादा महंगे बजट की ये फिल्म है, इसे लगभग 3,300 करोड़ रुपए की लगात में बनाया गया है. वहीं फिल्म ने बजट से ज्यादा कमाई कर मेकर्स को राहत की सांस लेने में मदद की है. टॉम क्रूज की इस फिल्म ने इंडिया में 104 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. टॉम क्रूज ने अपनी इस फ्रेचाइजी में काफी खतरनाक स्टंट किए हैं, जिसमें वो ऊंची-ऊंची इमारतों से कूदते हुए नजर आ रहे हैं. आपको बता दें इस फिल्म को क्रिस्टोफर मैकक्वेरी ने बनाया है. 

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं.

Tom Cruisemission impossible the final reckoning on ott rent free

