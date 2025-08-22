 साल 2025 में इन 5 हॉरर फिल्मों ने लोगों के मन में पैदा किया था डर का माहौल, पांचवीं फिल्म को देखकर मुंह से निकल जाएगी चीख!
साल 2025 में इन 5 हॉरर फिल्मों ने लोगों के मन में पैदा किया था डर का माहौल, पांचवीं फिल्म को देखकर मुंह से निकल जाएगी चीख!

Horror Movies : हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो इन 5 मूवी को देखना बिल्कुल भी ना भूलें.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 22, 2025, 01:34 PM IST
साल 2025 में इन 5 हॉरर फिल्मों ने लोगों के मन में पैदा किया था डर का माहौल, पांचवीं फिल्म को देखकर मुंह से निकल जाएगी चीख!

Horror Movies : इन दिनों रोमांटिक की जगह सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर फिल्मों को दर्शक देखना पसंद कर रहे हैं. वहीं यंग जनरेशन के बीच हॉरर मूवीज भी खूब ट्रेंड कर रही हैं. हॉरर फिल्मों के सीन और साउंड फैंस के अंदर एक्साइटमेंट पैदा करते हैं. इसलिए लोग ज्यादा संख्या में इस तरह की डरावनी फिल्मों को देखना पसंद कर रहे हैं. इसलिए आज हम आपके लिए 5 ऐसी खतरनाक डरावनी फिल्में लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

Sinners-
हॉलीवुड फिल्म 'सिनर्स' को नंबर वन हॉरर मूवी माना जाता है. इस फिल्म की दमदार कहानी और सीन्स ने फैंस का दिमाग घुमा दिया था. वहीं कुछ लोगों को इस फिल्म की स्टोरी काफी इंप्रेसिव लगी थी.

Final destination -
'फाइनल डेस्टिनेशन' के कई पार्ट अब तक रिलीज हो चुके हैं और हर भाग ने लोगों के अंदर एक अलग ही डर पैदा कर दिया था. मगर 'फाइनल डेस्टिनेशन:ब्लडलाइन्स' की धमाकेदार एंट्री ने फैंस के होश उड़ा दिया है. इस पार्ट मे आपको हॉरर का नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा

Weapons -
हॉरर और मिस्ट्री से भरपूर फिल्म 'वेपंस' साल 2025 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को कभी भी अकेले देखने की गलती ना करें. फिल्म 'वेपंस' में कुछ ऐसे हॉरर सीन दिखाए गए है जिसे देखकर आपके अंदर डर पैदा हो सकता है. 

Heart eyes -
इसी साल रिलीज हुई फिल्म 'हार्ट आइज' साल की टॉप 5 हॉरर फिल्मों में से एक है. वहीं इस फिल्म में मेकर्स ने कॉमेडी का तड़का भी लगाया है जिसे ऑडियंस ने खूब पसंद किया है. इस फिल्म को आप डिजिटल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

Bring her back-
फिल्म 'ब्रिंग हर बैक' में आपको हॉरर का जबरदस्त डोज मिलेगा. इस फिल्म को देखकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट गए थे. इस हॉरर मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर दोस्तो के साथ एंजॉय कर सकते हैं.

