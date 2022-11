Top Hollywood Movies: हॉलीवुड मूवीज के हैं शौकीन! इन बेहतरीन फिल्मों को बिल्कुल ना करें मिस, खूब मिलेगा एंटरटेनमेंट

Hollywood Movies List: हॉलीवुड फिल्मों का शौक रखने ही वाले जानते हैं कि उन फिल्मों में क्या खास है और क्या खास नहीं है. हॉलीवुड में साइंस फिक्शन से लेकर थ्रिलर, क्राइम और रोमांटिक मूवीज का कोई तोड़ ही नहीं है. हॉलीवुड में ऐसी कई मूवीज हैं जो शुरू तो एक जॉनर पर होती हैं लेकिन खत्म होते-होते तक आपको अहसास होगा अरे नहीं यह तो कुछ और ही था. हॉलीवुड फिल्म देखने के लिए सेलेक्ट करना भी बड़ा ही मुश्किल काम है. ऐसे में अगर आप वीकेंड पर देखने के लिए कोई बेहतरीन हॉलीवुड फिल्म खोज रहे हैं तो यहां बताई जा रही लिस्ट को देख सकते हैं.

Everything Everywhere All At Once (2022) - यह एक अनोखी साइंस-फिक्शन मूवी है जो अप्राविसों के चारों तरफ घूमती दिखाई देती है. ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी जिंदगी बहुत ही बोरिंग होती है और एक सुबह उसे अहसास होता है कि उसका वजूद दुनिया को सुपरविलेन से बचाने के लिए है.

No Time to Die(2021)- नो टाइम टू डाई जेमस बॉन्ड थ्रिल पर आधारित है. इस फिल्म के ट्विस्ट एंड स्पाइस आपको खूब रोमांचित करते हैं.

Little Women (2019)- यह मूवी चार बहनों की कहानी है. मूवी बहनों की जिंदगी और उनके जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव को दिखाती है. यह फिल्म सशक्त होने का संदेश देती है.

A Star is Born (2018)- यह फिल्म ब्राडली कूपर ने डायरेक्ट की है. इस फिल्म में लेडी गागा और ब्राडली कपूर ने साथ काम किया है. यह फिल्म दो प्यार करने वालों पर आधारित है. ब्राडली कूपर एक सक्सेसफुल म्यूजिशयन का किरदार निभा रहे हैं. वहीं लेडी गागा एक स्ट्रग्लर का किरदार निभाती दिखती हैं. यह फिल्म दोनों किरदारों के प्यार की कहानी है.

The Wolf of Wall Street (2013)- अगर आपकी जरा-सी भी रुचि फाइनेंस और स्टॉक मार्केट्स में है तो यह फिल्म आपके लिए एंटरटेनिंग हो सकती है. इस फिल्म में लीड किरदार लियोनार्डो डिकैप्रियो निभाते दिखाई देते हैं.

La La Land (2016)- म्यूजिक पसंद करने वालों के लिए यह फिल्म खूब एंटरटेनिंग हो सकती है. इस फिल्म में सेबास्टिन और मिया की कहानी है. इस फिल्म को कई बड़े अवार्ड्स मिल चुके हैं.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर