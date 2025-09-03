नेटफ्लिक्स सीरीज Wednesday 2 का दूसरा पार्ट हुआ रिलीज, हॉलीवुड की बड़ी स्टार इस पावरफुल कैरेक्टर में आईं नजर!

Wednesday Season 2 Part 2 Released: नेटफ्लिक्स की हिट सीरीज Wednesday सीजन 2 के बाकी रिमेनिंग एपिसोड आज दुनिया भर में रिलीज कर दिए गए हैं.
Trending Photos
जेना ओर्टेगा स्टारर सीरीज Wednesday 2 के लिए फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिसके चलते हाल ही में इस पॉपुलर सीरीज का दूसरा सीजन रिलीज किया गया था जिसमें कई ट्विस्ट और टर्न देखने को मिले थे. वहीं इस सीजन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसके बचे हुए सीजन आज वर्ल्ड वाइड रिलीज हो गए हैं. इस सीरीज के आने वाले एपिसोड में आपको और भी ज्यादा सुपरनेचुरल चीजें और कॉमेडी के साथ-साथ कमाल की मिस्ट्री देखने को मिलेगी.
First trailer for 'WEDNESDAY' Season 2 Part 2!
Releases September 3rd on Netflix! pic.twitter.com/rNeUvjbAMR
— Wednesday (@WednesdaysDaily) August 14, 2025
Wednesday 2 part 2
वहीं इस पॉपुलर सुपरनेचुरल कॉमेडी सीरीज का दूसरा सीजन और पहला पार्ट 6 अगस्त को ड्रॉप किया गया था जिसको फैंस ने खूब पसंद किया था. वहीं Wednesday 2 के बाकी बचे हुए 4 एपिसोड पार्ट 2 में रिलीज किए जाने वाले थे जो कि आज 12:30 PM पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गए हैं. मगर Wednesday के सीजन 2 पार्ट 2 में फैंस के लिए मेकर्स ने एक सरप्राइज रखा है. इस सीरीज में एक नए शख्स ने एंट्री मारी है.
Lady Gaga in her new music video "The Dead Dance" for 'WEDNESDAY' Season 2. pic.twitter.com/ROPRDTae14
— Wednesday (@WednesdaysDaily) September 3, 2025
लेडी गागा
नेटफ्लिक्स की इस पॉपुलर सीरीज में लेडी गागा ने एंट्री मार ली है. जी हा! लेडी गागा इस सीरीज के दूसरे सीजन के पार्ट 2 में रोजलीन रोजवुड के कैरेक्टर में नजर आ रही हैं. वो नेवरमोर की एक फेमस टीचर हैं, जिसकी मीटिंग वेडनस डे से होती है. वहीं लेडी गागा का कैरेक्टर इस पार्ट में काफी रहस्यमयी और पावरफुल है. लेडी गागा का नया गाना ‘द डेड डांस’ भी Wednesday 2 part 2 के साथ आज रिलीज हो चुका है. लेडी गागा ने हाल ही में जेना ओर्टेगा के साथ अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा, ‘Wednesday Season 2 पार्ट 2 में काम करते टाइम मैंने बहुत अच्छा समय बिताया है चाहें फिर वो छोटे से रोल के लिए ही क्यों न हो, मुझे टिम बर्टन और जेना ओर्टेगा के साथ काम कर के बहुत अच्छा लगा और बाकि सब यहां बहुत ही कमाल के हैं.’
यह भी पढे़ं: आइकॉन दीपिका पादुकोण ने फिर से ग्लोबल ब्रांड्स के बीच इंडिया को किया प्रेजेंट, बनीं इस लग्जरी ब्रांड कंपटीशन की एंबेसडर और ज्यूरी मेंबर
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.