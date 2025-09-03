नेटफ्लिक्स सीरीज Wednesday 2 का दूसरा पार्ट हुआ रिलीज, हॉलीवुड की बड़ी स्टार इस पावरफुल कैरेक्टर में आईं नजर!

जेना ओर्टेगा स्टारर सीरीज Wednesday 2 के लिए फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिसके चलते हाल ही में इस पॉपुलर सीरीज का दूसरा सीजन रिलीज किया गया था जिसमें कई ट्विस्ट और टर्न देखने को मिले थे. वहीं इस सीजन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसके बचे हुए सीजन आज वर्ल्ड वाइड रिलीज हो गए हैं. इस सीरीज के आने वाले एपिसोड में आपको और भी ज्यादा सुपरनेचुरल चीजें और कॉमेडी के साथ-साथ कमाल की मिस्ट्री देखने को मिलेगी.

First trailer for 'WEDNESDAY' Season 2 Part 2! Add Zee News as a Preferred Source Releases September 3rd on Netflix! pic.twitter.com/rNeUvjbAMR — Wednesday (@WednesdaysDaily) August 14, 2025

Wednesday 2 part 2

वहीं इस पॉपुलर सुपरनेचुरल कॉमेडी सीरीज का दूसरा सीजन और पहला पार्ट 6 अगस्त को ड्रॉप किया गया था जिसको फैंस ने खूब पसंद किया था. वहीं Wednesday 2 के बाकी बचे हुए 4 एपिसोड पार्ट 2 में रिलीज किए जाने वाले थे जो कि आज 12:30 PM पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गए हैं. मगर Wednesday के सीजन 2 पार्ट 2 में फैंस के लिए मेकर्स ने एक सरप्राइज रखा है. इस सीरीज में एक नए शख्स ने एंट्री मारी है.

Lady Gaga in her new music video "The Dead Dance" for 'WEDNESDAY' Season 2. pic.twitter.com/ROPRDTae14 — Wednesday (@WednesdaysDaily) September 3, 2025

लेडी गागा

नेटफ्लिक्स की इस पॉपुलर सीरीज में लेडी गागा ने एंट्री मार ली है. जी हा! लेडी गागा इस सीरीज के दूसरे सीजन के पार्ट 2 में रोजलीन रोजवुड के कैरेक्टर में नजर आ रही हैं. वो नेवरमोर की एक फेमस टीचर हैं, जिसकी मीटिंग वेडनस डे से होती है. वहीं लेडी गागा का कैरेक्टर इस पार्ट में काफी रहस्यमयी और पावरफुल है. लेडी गागा का नया गाना ‘द डेड डांस’ भी Wednesday 2 part 2 के साथ आज रिलीज हो चुका है. लेडी गागा ने हाल ही में जेना ओर्टेगा के साथ अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा, ‘Wednesday Season 2 पार्ट 2 में काम करते टाइम मैंने बहुत अच्छा समय बिताया है चाहें फिर वो छोटे से रोल के लिए ही क्यों न हो, मुझे टिम बर्टन और जेना ओर्टेगा के साथ काम कर के बहुत अच्छा लगा और बाकि सब यहां बहुत ही कमाल के हैं.’

