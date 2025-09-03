 नेटफ्लिक्स सीरीज Wednesday 2 का दूसरा पार्ट हुआ रिलीज, हॉलीवुड की बड़ी स्टार इस पावरफुल कैरेक्टर में आईं नजर!
Advertisement
trendingNow12907370
Hindi Newsहॉलीवुड

नेटफ्लिक्स सीरीज Wednesday 2 का दूसरा पार्ट हुआ रिलीज, हॉलीवुड की बड़ी स्टार इस पावरफुल कैरेक्टर में आईं नजर!

Wednesday Season 2 Part 2 Released: नेटफ्लिक्स की हिट सीरीज Wednesday सीजन 2 के बाकी रिमेनिंग एपिसोड आज दुनिया भर में रिलीज कर दिए गए हैं.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 03, 2025, 03:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नेटफ्लिक्स सीरीज Wednesday 2 का दूसरा पार्ट हुआ रिलीज, हॉलीवुड की बड़ी स्टार इस पावरफुल कैरेक्टर में आईं नजर!

जेना ओर्टेगा स्टारर सीरीज Wednesday 2 के लिए फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिसके चलते हाल ही में इस पॉपुलर सीरीज का दूसरा सीजन रिलीज किया गया था जिसमें कई ट्विस्ट और टर्न देखने को मिले थे. वहीं इस सीजन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसके बचे हुए सीजन आज वर्ल्ड वाइड रिलीज हो गए हैं. इस सीरीज के आने वाले एपिसोड में आपको और भी ज्यादा सुपरनेचुरल चीजें और कॉमेडी के साथ-साथ कमाल की मिस्ट्री देखने को मिलेगी.

 

Wednesday 2 part 2
वहीं इस पॉपुलर सुपरनेचुरल कॉमेडी सीरीज का दूसरा सीजन और पहला पार्ट 6 अगस्त को ड्रॉप किया गया था जिसको फैंस ने खूब पसंद किया था. वहीं Wednesday 2 के बाकी बचे हुए 4 एपिसोड पार्ट 2 में रिलीज किए जाने वाले थे जो कि आज 12:30 PM पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गए हैं. मगर Wednesday के सीजन 2 पार्ट 2 में फैंस के लिए मेकर्स ने एक सरप्राइज रखा है. इस सीरीज में एक नए शख्स ने एंट्री मारी है.

 

लेडी गागा
नेटफ्लिक्स की इस पॉपुलर सीरीज में लेडी गागा ने एंट्री मार ली है. जी हा! लेडी गागा इस सीरीज के दूसरे सीजन के पार्ट 2 में रोजलीन रोजवुड के कैरेक्टर में नजर आ रही हैं. वो नेवरमोर की एक फेमस टीचर हैं, जिसकी मीटिंग वेडनस डे से होती है. वहीं लेडी गागा का कैरेक्टर इस पार्ट में काफी रहस्यमयी और पावरफुल है.  लेडी गागा का नया गाना ‘द डेड डांस’ भी Wednesday 2 part 2 के साथ आज रिलीज हो चुका है. लेडी गागा ने हाल ही में जेना ओर्टेगा के साथ अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा, ‘Wednesday Season 2 पार्ट 2 में काम करते टाइम मैंने बहुत अच्छा समय बिताया है चाहें फिर वो छोटे से रोल के लिए ही क्यों न हो, मुझे टिम बर्टन और जेना ओर्टेगा के साथ काम कर के बहुत अच्छा लगा और बाकि सब यहां बहुत ही कमाल के हैं.’

यह भी पढे़ं: आइकॉन दीपिका पादुकोण ने फिर से ग्लोबल ब्रांड्स के बीच इंडिया को किया प्रेजेंट, बनीं इस लग्जरी ब्रांड कंपटीशन की एंबेसडर और ज्यूरी मेंबर

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद ज़ी न्यूज में काम कर रही हैं. ...और पढ़ें

TAGS

Wednesday season 2 Part 2Wednesday 2 Part 2Lady GagaSong The Dead Dance

Trending news

हर-हर महादेव...नशे में धुत वकील ने विमान में लगवाया नारा, फ्लाइट में मची अफरा-तफरी
Indigo flight
हर-हर महादेव...नशे में धुत वकील ने विमान में लगवाया नारा, फ्लाइट में मची अफरा-तफरी
BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
brs leader k kavitha
BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
भारत में बैगर पासपार्ट रह सकेंगे पाकिस्तान समेत इन 3 देशों से आए लोग, बस एक शर्त
CAA Cut Off
भारत में बैगर पासपार्ट रह सकेंगे पाकिस्तान समेत इन 3 देशों से आए लोग, बस एक शर्त
वोट चोरी के चक्कर में खुद फंसे पवन खेड़ा, पत्नी पर लगा 2 वोटर ID कार्ड रखने का आरोप
Indian politics
वोट चोरी के चक्कर में खुद फंसे पवन खेड़ा, पत्नी पर लगा 2 वोटर ID कार्ड रखने का आरोप
जरांगे का अनशन खत्म अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू, पुलिस ने दर्ज किए मामले
Manoj Jarange
जरांगे का अनशन खत्म अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू, पुलिस ने दर्ज किए मामले
बिक गया प्रधानमंत्री नेहरू का पहला आधिकारिक बंगला, हुई देश की सबसे महंगी डील
Jawaharlal Nehru
बिक गया प्रधानमंत्री नेहरू का पहला आधिकारिक बंगला, हुई देश की सबसे महंगी डील
आरक्षण पर फूटा छगन भुजबल का गुस्सा, सरकार पर भड़के, कैबिनेट बैठक का करेंगे बहिष्कार
Maratha Reserveation Movement
आरक्षण पर फूटा छगन भुजबल का गुस्सा, सरकार पर भड़के, कैबिनेट बैठक का करेंगे बहिष्कार
स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में किया बदलाव, फार्मा बिजनेस में होगी आसानी
drug clinical trial New rules
स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में किया बदलाव, फार्मा बिजनेस में होगी आसानी
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
Himachal Pradesh
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
congress politics
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
;