कॉमेडी, सस्पेंस और एडवेंचर… OTT पर हॉलीवुड की ये 5 सीरीज- फिल्में मचाने वाली हैं धूम, फैंस को काफी लंबे समय से था इंतजार!
OTT release in September: इस साल सितंबर में कई फिल्में और पॉपुलर सीरीज ओटीटी पर रिलीज होने वाली हैं या चुकी हैं, जिनका फैंस को काफी लंबे समय से इंतजार था. आइए जानते हैं इन शोज के बारे में.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 04, 2025, 06:58 AM IST
इस सितंबर कई पॉपुलर और सुपरहिट शोज के सीजन और एपिसोड रिलीज होने वाले हैं जिसको देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं. वहीं कुछ शोज और सीरीज के एपिसोड रिलीज हो चुके हैं जिसमें ‘द समर आई टर्न्ड प्रीटी’ भी शामिल है. इस रोमांटिक सीरीज के आगे के एपिसोड को हाल ही में रिलीज कर दिया है जिसे ऑडियंस खूब पसंद कर रही है. 

The Summer I Turned Pretty
रोमांटिक सीरीज ‘द समर आई टर्न्ड प्रीटी’ नेटफ्लिक्स की पॉपुलर सीरीज में से एक है इस सीरीज को यंग फैंस खूब पसंद कर रहें हैं. इस रोमांटिक ड्रामा के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं जिसके 9 एपिसोड रिलीज कर दिए गए हैं और बाकी के एपिसोड सितंबर में प्रीमियर कर दिए जाएंगे.

Wednesday 2 Part 2
नेटफ्लिक्स ओरिजनल सीरीज ‘Wednesday’ एक सुपरनेचुरल और कॉमेडी हॉरर ड्रामा है जो कि साल 2022 में आई थी और अब तक इसके 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं, जिसमें सीजन टू को दो हिस्सों में बांटा गया है. सीजन 2 का पहला पार्ट पहले ही रिलीज हो चुका था. वहीं पार्ट 2 भी 3 सितंबर को रिलीज कर दिया गया है इस भाग में एक जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेगा.

यह भी पढें: नेटफ्लिक्स सीरीज Wednesday 2 का दूसरा पार्ट हुआ रिलीज, हॉलीवुड की बड़ी स्टार इस पावरफुल कैरेक्टर में आईं नजर!

 

 

Love con revenge
नेटफ्लिक्स सीरीज ‘लव कॉन रिवेंज’ 5 सितंबर को रिलीज होने वाली है इस टीवी सीरीज में आपको रोमांस विक्टिम के बारे में दिखाया जाएगा. 

Fall Guy 
रयान गोसलिंग और एमिली ब्लंट स्टारर फिल्म ‘द फॉल गाय’ साल 2024 में रिलीज हुई थी जो एक कॉमेडी और एडवेंचर से भरपूर मूवी है. वहीं अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है जी हां! ‘द फॉल गाय’ 3 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है.

Only Murders in the Building
हॉलीवुड मर्डर मिस्ट्री ड्रामा ‘ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग’ साल 2021 में आया था जिसके बाद अब तक इस सीरीज के 4 सीजन रिलीज हो चुके हैं. वहीं 5वां सीजन सितंबर 9 को हॉटस्टार पर प्रीमियर होने वाला है. 
 

