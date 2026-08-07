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जब ‘स्पाइडर-मैन’ से हो गई थी बड़ी गलती! इंटरनेट पर शेयर कर दिया था गर्लफ्रेंड का फोन नंबर; फिर हुआ कुछ ऐसा, जिसे आज तक नहीं भूले दोनों

Tom Holland Zendaya Phone Number: एक बार ‘स्पाइडर-मैन’ स्टार टॉम हॉलैंड ने गलती से अपनी गर्लफ्रेंड जेंडाया का पर्सनल फोन नंबर इंटरनेट पर शेयर कर दिया था, जिसके बाद कुछ ऐसा जिसे वे दोोनं आज तक भूल नहीं पाए. आज भी उस दिन को याद कर जेंडाया टॉम को खूब छेड़ती और चिढ़ाती हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 07, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 12:17 PM IST
जब ‘स्पाइडर-मैन’ से हो गई थी बड़ी गलती! इंटरनेट पर शेयर कर दिया था गर्लफ्रेंड का फोन नंबर; फिर हुआ कुछ ऐसा, जिसे आज तक नहीं भूले दोनों
Image Credit: Tom Holland Zendaya Phone Number

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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