/जब ‘स्पाइडर-मैन’ से हो गई थी बड़ी गलती! इंटरनेट पर शेयर कर दिया था गर्लफ्रेंड का फोन नंबर; फिर हुआ कुछ ऐसा, जिसे आज तक नहीं भूले दोनों

‘स्पाइडर-मैन’ स्टार टॉम हॉलैंड और एक्ट्रैस जेंडाया काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. ऐसा बताया जाता है कि दोनों ने दिसंबर 2024 में सगाई भी कर ली है और अब फैंस को उनकी शादी का बेसब्री से इंतजार है. इन दिनों दोनों अपनी नई फिल्म ‘स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसने सिर्फ 7 दिनों के अंदर दुनियाभर में 9500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. दोनों इस वक्त अपनी इस फिल्म की प्रमोशन में बिजी चल रहे हैं. इसी बीच दोनों का एक बड़ा ही मजेदार किस्सा सामने आया है.
ऐसा कहा जाता है कि कभी-कभी छोटी सी गलती भी बड़ा एक मुद्दा बन जाती हैं. कुछ समय पहले टॉम हॉलैंड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. दरअसल, टॉम सोशल मीडिया पर जेंडाया को टैग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गलती से उनका फोन नंबर ही शेयर कर दिया. जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत पोस्ट हटा दी. हालांकि, तब तक कई फैंस उस नंबर को देख चुके थे. ये घटना थोड़ी एंबेरेसमेंट भरी जरूर थी, लेकिन बाद में दोनों ने इसे हंसी-मजाक में बदल दिया और फैंस को खूब एंटरटेन किया.
इस पूरे मामले में सबसे मजेदार बात ये रही कि जेंडाया ने नाराज होने के बजाय इसे मजाक में लिया और टॉम की जमकर खिंचाई की. टॉम और जेंडाया की बॉन्डिंग अक्सर लोगों का दिल जीत लेती है. उनकी दोस्ती की एक मजेदार याद तब बनी जब टॉम ने गलती से जेंडाया का नंबर ऑनलाइन शेयर कर दिया. ये एक नॉर्मल टैगिंग से जुड़ा मामला था, लेकिन ये छोटी सी चूक बड़ी खबर बन गई. टॉम ने तुरंत अपनी पोस्ट डिलीट कर दिया था, लेकिन तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी और जेंडाया का नंबर कुछ फैंस हाथ लग चुका था.
दोनों के रिश्ते की बात करें तो उसकी शुरुआत 2017 में हुई थी और 2021 में उन्होंने अपना रिश्ता ऑफिशियल किया था. दोनों पिछले 5 साल से एक-दूसरे का हाथ थामे हुए हैं. इस बीच इंटरनेट और सोशल मीडिया पर उनकी सगाई और शादी को लेकर कई तरह की खबरें भी सामने आती रहती हैं. फैंस भी उनकी शादी की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बताया जाता है कि दोनों ने 2024 दिसंबर में सगाई की थी, लेकिन दोनों की शादी को लेकर अभी तक कोई बड़ी अपडेट या खबर अभी सामने नहीं आई है.
टॉम हॉलैंड ने बहुत छोटी उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था. आगे चलकर उन्हें ‘स्पाइडर-मैन’ के किरदार से दुनिया भर में खास पहचान मिली. दूसरी तरफ, जेंडाया ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत ‘डिज्नी चैनल’ के शो से की थी और फिर धीरे-धीरे फिल्मों में अपनी जगह बनाई. इन दोनों की पहली मुलाकात साल 2016 में एक फिल्म के स्क्रीन टेस्ट के दौरान हुई थी. इसके बाद दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया. सेट पर बनी ये दोस्ती वक्त के साथ और गहरी होती चली गई और आज दोनों लव बर्ड्स बन चुके हैं.
वहीं, अगर उनकी हालिया रिलीड फिल्म नई फिल्म ‘स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे’ की बात करें तो ये फिल्म 30 जुलाई को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और उसके अगले दिन दुनियाभर में रिलीज हो गई थी. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. खबरों के मुताबिक फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में ही दुनिया भर में करीब 927 से 932 मिलियन डॉलर (9500 करोड़ से ज्यादा) का कलेक्शन करके कई रिकॉर्ड तोड़ दिए. भारत में फिल्म की कुल कमाई काफी शानदार रही है और अभी भी ये फिल्म कमाई करती जा रही है.