इंडिया में क्यों छाया है BTS का जादू? छोटे शहरों तक पहुंचा K-pop का तूफान, फैंस बना रहे हर रिलीज को ग्लोबल इवेंट

कुछ सालों से इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में साउथ कोरियाई म्यूजिक ग्रुप का क्रेज जिस तेजी से बढ़ा है, उसने म्यूजिक इंडस्ट्री को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है. खासतौर पर BTS का जादू बड़े शहरों से निकलकर अब छोटे शहरों और कस्बों तक पहुंच चुका है. ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब और ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए इंडिया की यंग जनरेशन कोरियन पॉप बैंड से तेजी से जुड़ रहे हैं, और हर नई रिलीज को ग्लोबल हिट बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं.

भारत में के-पॉप की पॉपुलैरिटी के पीछे सबसे बड़ा कारण डिजिटल प्लेटफॉर्म की पहुंच है. पहले जहां इंटरनेशनल म्यूजिक तक पहुंच सीमित थी, वहीं अब यूट्यूब, इंस्टाग्राम और स्पोर्टिफाई जैसे प्लेटफॉर्म ने लैंग्वेज और ज्योग्राफिकल बाउंड्री को खत्म कर दिया है. यही वजह है कि आज लखनऊ, इंदौर, पटना या गुवाहाटी जैसे शहरों में भी के-पॉप फैंस की बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं.

बड़े और छोटे शहरों में BTS का क्रेज

यंग जनरेशन के बीच BTS का क्रेज सिर्फ म्यूजिक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक कल्चर बन चुका है. K-pop की पॉपुलैरिटी इंटरनेट और सोशल मीडिया से तेजी से बढ़ी है, खासकर लॉकडाउन के दौरान जब यंग जनरेशन ने नए ग्लोबल कंटेंट को एक्सप्लोर किया. आज BTS देश के छोटे शहरों तक फैल चुका है. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में फैन मीट-अप, डांस कवर और कैफे इवेंट्स आम हो गए हैं. फैंस न सिर्फ गाने सुनते हैं, बल्कि कोरियन भाषा, फैशन और स्किनकेयर ट्रेंड्स भी अपनाने लगे हैं.

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BTS म्यूजिक ग्रुप

BTS म्यूजिक ग्रुप में सात मेंबर हैं, जिसमें आरएम (लीडर और रैपर), जिन (वोकलिस्ट), सुगा (रैपर और प्रोड्यूसर), जे-होप (रैपर और डांसर), जिमिन (वोकलिस्ट और डांसर), वी (वोकलिस्ट) और जंगकुक (सबसे कम उम्र के मेंबर और मेन वोकलिस्ट). इन सभी की अपनी-अपनी खास पहचान है, जो ग्रुप को और भी खास बनाती है.केवल BTS ही नहीं, बल्कि दूसरे के-पॉप ग्रुप्स भी इंडिया में तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं. BLACKPINK अपने स्टाइल और पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, जबकि EXO और SEVENTEEN जैसे ग्रुप्स भी इंडियन यंग जनरेशन के बीच खासे पसंद किए जा रहे हैं. इसके अलावा Stray Kids और TXT ने भी अपनी अलग फैन फॉलोइंग बना ली है.

BTS के गाने हुए ट्रेंड

BTS की बात करें तो इस ग्रुप ने भारतीय फैंस के बीच एक अलग ही पहचान बना ली है. इनके गानों की धुन, बड़े म्यूजिक वीडियो और गानों में छिपे इमोशनल मैसेज यंग जनरेशन को गहराई से जोड़ते हैं. ‘Dynamite’, ‘Butter’ और ‘Permission to Dance’ जैसे गानों ने इंडिया में रिकॉर्ड व्यूज हासिल किए और हर रिलीज को एक इवेंट बना दिया. भारतीय फैंस, जिन्हें ‘आर्मी’ कहा जाता है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाकर और स्ट्रीमिंग बढ़ाकर हर नए गाने को ग्लोबल चार्ट्स में ऊपर पहुंचाने में अहम योगदान देते हैं.

कोरिया इंडस्ट्री का टेकओवर

BTS के गानों में मेंटल हेल्थ, सेल्फ-लव और स्ट्रगल जैसे टॉपिक इंडियन जनरेशन से आसानी से जुड़ जाते हैं, जिससे इमोशनल कनेक्शन और मजबूत होता है. साथ ही OTT प्लेटफॉर्म पर कोरियन ड्रामा की बढ़ती मौजूदगी ने K-pop को और बूस्ट दिया है. यही वजह है कि आज भारत में BTS और K-pop सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक तेजी से बढ़ता यूथ ट्रेंड बन चुका है.

परफेक्शन-ड्रिवन है कोरियन इंडस्ट्री

के-पॉप की सक्सेस का एक बड़ा कारण इसकी परफेक्शन-ड्रिवन इंडस्ट्री है. म्यूजिक, डांस, फैशन और विजुअल्स का ऐसा मिक्चर शायद ही किसी दूसरी म्यूजिक इंडस्ट्री में देखने को मिलता है. इसके अलावा के-पॉप आइडल्स अपने फैंस से लगातार जुड़े रहते हैं, जिससे एक मजबूत कनेक्शन बनता है. इंडिया में के-पॉप का ये बढ़ता क्रेज अब केवल म्यूजिक तक ही नहीं है. फैशन, ब्यूटी और यहां तक कि लैंग्वेज सीखने के ट्रेंड में भी इसका असर साफ देखा जा सकता है. कई लोग अब कोरियन भाषा सीख रहे हैं और जाने की इच्छा भी जाहिर करते हैं.