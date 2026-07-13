/भारत सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं... क्यों हॉलीवुड के बड़े फिल्मकारों के लिए बन रहा है खास बाजार?

एक समय था जब हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों के लिए भारत सिर्फ एक बड़ा बॉक्स ऑफिस मार्केट माना जाता था. फिल्में यहां रिलीज होती थीं, अच्छी कमाई करती थीं और बात वहीं खत्म हो जाती थी. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह तस्वीर तेजी से बदलती जा रही है. अब भारत सिर्फ टिकट बेचने वाला मार्केट नहीं, बल्कि हॉलीवुड की ग्लोबल मार्केटिंग और रिलीज रणनीति का अहम हिस्सा बन चुका है. यही वजह है कि दुनिया के बड़े फिल्मकार और हॉलीवुड स्टार अब अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए भारत का रुख कर रहे हैं.
हाल ही में क्रिस्टोफर नोलन ने भारत के साथ अपने रिश्ते में एक नया अध्याय लिखा. अपने करियर में पहली बार ऑस्कर विजेता फिल्ममेकर ने देश में अपनी किसी फिल्म का प्रीमियर किया. 'ओडिसी' 16 जुलाई को पूरे भारत में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. भले ही भारत में क्रिस्टोफर नोलन की किसी फिल्म का यह पहला प्रीमियर हो, लेकिन इस देश के साथ उनका जुड़ाव बरसों पुराना है. फिल्ममेकर ने कई बार देश की कहानी कहने की परंपराओं की तारीफ की है और अपनी कुछ सबसे बड़ी फिल्मों में भारत को शामिल भी किया है.
साल 2018 में भारत यात्रा के दौरान नोलन ने भारत को दुनिया के सबसे बेहतरीन फिल्म-निर्माण करने वाले देशों में से एक बताया. वे सेल्युलाइड को बचाने के अभियान के समर्थन में आए थे, लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया कि भारतीय फिल्मकारों से मिलना भी उनके लिए उतना ही जरूरी था. सत्यजीत रे ने उन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला. उन्होंने 'पाथेर पांचाली' की तारीफ करते हुए इसे एक असाधारण सिनेमाई उपलब्धि और अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बताया.
भारत दुनिया के सबसे बड़े फिल्म बाजारों में शामिल है. यहां हर साल करोड़ों लोग सिनेमाघरों में फिल्में देखते हैं और हॉलीवुड फिल्मों के दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. पहले जहां सिर्फ बड़े शहरों तक विदेशी फिल्मों की पहुंच थी, वहीं अब हिंदी समेत कई भारतीय भाषाओं में डब होकर हॉलीवुड फिल्में छोटे शहरों तक पहुंच रही हैं. इसके अलावा भारतीय दर्शकों की पसंद भी बदल रही है. सुपरहीरो फिल्मों से लेकर साइंस फिक्शन, थ्रिलर और बड़े विजुअल स्पेक्टेकल वाली फिल्मों को यहां शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है. यही कारण है कि हॉलीवुड स्टूडियो भारत को अपनी वैश्विक रणनीति का अहम हिस्सा बना रहे हैं.
भारत नोलन की फिल्मों के लिए भी एक बैकड्रॉप रहा है. उनकी 2020 की स्पाई थ्रिलर 'टेनेट' में मुंबई में शूट किए गए कई बड़े सीन शामिल थे, जिन्होंने शहर की तेज रफ्तार वाली पहचान को वैश्विक स्तर पर दिखाया. 'टेनेट' से बहुत पहले नोलन ने 'द डार्क नाइट राइज़ेज़' की शूटिंग के लिए जोधपुर के शानदार मेहरानगढ़ किले को चुना था. यह भव्य किला फिल्म की विजुअल पहचान का एक अहम हिस्सा बन गया, जिससे एक बार फिर साबित हुआ कि नोलन की नजर ऐसी जगहों को चुनने में कितनी सटीक है, जो इतिहास और सिनेमाई भव्यता का मेल होती हैं.
इसके अलावा, 2018 में अपनी यात्रा के दौरान नोलन अमिताभ बच्चन, कमल हासन और शाहरुख खान से भी मिले और देश के कुछ सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं व फिल्म निर्माताओं के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया. साथ ही, उनकी फिल्में जैसे 'इनसेप्शन', 'इंटरस्टेलर', 'डनकर्क' और 'ओपेनहाइमर' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही हैं.