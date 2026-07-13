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भारत सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं... क्यों हॉलीवुड के बड़े फिल्मकारों के लिए बन रहा है खास बाजार?

एक समय था जब हॉलीवुड के लिए भारत सिर्फ टिकट बिक्री का बाजार था, लेकिन अब बड़े फिल्मकार अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए भी भारत का रुख कर रहे हैं. हाल ही में क्रिस्टोफर नोलन ने भारत का दौरा अपनी फिल्म के प्रमोशनल के लिए किया.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 13, 2026, 06:59 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:59 AM IST
भारत सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं... क्यों हॉलीवुड के बड़े फिल्मकारों के लिए बन रहा है खास बाजार?

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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