Avengers Doomsday Release Date: मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी MCU के दीवानों के लिए साल 2026 की शुरुआत किसी बड़े तोहफे से कम नहीं रही है. इस साल जनवरी के महीने में मार्वल स्टूडियोज ने अपनी सबसे बड़ी और जिसका सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उस फिल्म ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ का चौथा टीजर रिलीज कर दिया है. अभी कुछ ही दिन पहले आए तीसरे टीजर में ‘एक्स-मेन’ की धमाकेदार एंट्री हुई थी और अब इस नए टीजर ने एक और चौंकाने वाली झलक दिखाकर फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं.
‘एवेंजर्स’ के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि इस साल के आखिर में 18 दिसंबर को सिनेमाघरों में इतिहास का सबसे बड़ा महासंग्राम देखने को मिलेगा. इस बार फिल्म की कहानी में सुपरविलेन ‘डॉक्टर डूम’ यानी ‘रॉबर्ट डाउनी जूनियर’ का सामना करने के लिए ‘एवेंजर्स’ की पूरी टीम मैदान में उतरेगी. लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस महायुद्ध में उनका साथ देने के लिए ‘एक्स-मेन’ और ‘फैंटास्टिक फोर’ की टीमें भी पहली बार एक साथ नजर आएंगी. ये जबरदस्त मल्टीवर्स क्रॉसओवर देखना ऑडियंय के लिए वाकई बेहद रोमांचक होने वाला है.
‘एवेंजर्स. डूम्सडे’ के चौथे टीजर की शुरुआत लेटिशिया राइट के किरदार शूरी से होती है, जो अब पूरी तरह ‘ब्लैक पैंथर’ बन चुकी हैं. उनके साथ ही टैनोच ह्यूर्टा भी नमोर के रोल में अपने जलीय साम्राज्य ‘टालोकनिल’ के साथ वापसी कर रहे हैं. ट्रेलर का एक सीन फैंस को काफी हैरान करता है. इसमें पानी के नीचे रहने वाला ये यूनिक एम्पायर जमीन पर एक सूखे और रेगिस्तान जैसे इलाके में नजर आ रहा है. इस सीन ने कहानी को लेकर ऑडियंस के मन में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनके जवाब जानने के लिए फैंस बेताब हैं.
टीजर में विंस्टन ड्यूक एक बार फिर ‘एम'बाकू’ के दमदार रोल में दिखाई दे रहे हैं. उनके साथ डोरा मिलाजे की खतरनाक फौज भी तैनात खड़ी है. इसी बीच वीडियो में एक बेहद मजेदार और कॉमेडी सीन आता है, जिसमें जब एम'बाकू खुद को सबके सामने ‘वाकांडा के राजा एम'बाकू’ के तौर पर पेश करते हैं, तो माहौल एकदम बदल जाता है. तभी एबॉन मॉस-बैचराच का कैरेक्टर 'बेन ग्रिम' (जिन्हें दुनिया 'द थिंग' कहती है) एंट्री मारता है. वे बेहद कूल अंदाज में अपने 'यांसी स्ट्रीट' वाले पते के साथ एम'बाकू को करारा जवाब देता है.
नए टीजर के आखिरी हिस्से में एक शानदार टाइटल कार्ड नजर आता है. इस पर सीधे तौर पर लिखा है, ‘वाकांडा के लोग और फैंटास्टिक फोर एवेंजर्स डूम्सडे में वापसी करेंगे’. ये छोटी सी झलक इस बात का साफ संकेत देती है कि मार्वल की इस अगली फिल्म में एक बेहद बड़े और ऐतिहासिक क्रॉसओवर होने वाला है. ये धमाकेदार टक्कर मार्वल की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदलकर रख देगी. इस बड़े सरप्राइज को देखने के बाद सिनेमाघरों में फैंस की एक्साइटमेंच सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा और वे खुशी से झूम उठेंगे.
मार्वल की आने वाली फिल्म के लिए कई बेहतरीन कलाकारों को फाइनल किया गया है. इस बड़े मुकाबले में फैंस को कुछ पुराने पसंदीदा चेहरे तो कुछ बिल्कुल नए किरदार देखने को मिलेंगे. फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ ‘थोर’ के किरदार में और एंथनी मैकी ‘कैप्टन अमेरिका’ बनकर वापसी करेंगे. वहीं, वैनेसा किर्बी ‘सुसान स्टॉर्म’, पॉल रुड ‘एंट-मैन’ और फ्लोरेंस प्यू ‘येलेना’ के किरदार में नजर आएंगे. इनके अलावा टैनोच ह्यूर्टा ‘नमोर’, सिमु लियू ‘शांग-ची’, सेबेस्टियन स्टैन ‘बकी बार्न्स’, लेटिशिया राइट ‘ब्लैक पैंथर’, एबॉन मॉस-बैचराच ‘द थिंग’ और केल्सी ग्रामर ‘बीस्ट’ भी अपनी ताकतों का जलवा बिखेरेंगे.
इस फिल्म में कलाकारों की इतनी बड़ी फौज है कि आप हैरान रह जाएंगे. कहानी में लुईस पुलमैन ‘सेंट्री’, डैनी रामिरेज ‘जोकिन टोरेस/फाल्कन’, जोसेफ क्विन ‘जॉनी स्टॉर्म’, डेविड हार्बर ‘रेड गार्डियन’, विंस्टन ड्यूक ‘एमबाकू’ और हैना जॉन-कामेन ‘घोस्ट’ जैसे बड़े नाम शामिल हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, पर्दे पर असली रोमांच लाने के लिए टॉम हिडलस्टन ‘लोकी’, पैट्रिक स्टीवर्ट ‘प्रोफेसर एक्स’ और इयान मैककेलन ‘मैग्नेटो’ भी लौट रहे हैं. साथ ही एलन कमिंग ‘नाइटक्रॉलर’, रेबेका रोमिजन ‘मिस्टिक’, जेम्स मार्सडेन ‘साइक्लोप्स’ और चैनिंग टैटम ‘गैम्बिट’ भी इस शानदार सफर को और मजेदार बनाएंगे.
इन दिग्गज कलाकारों के साथ हॉलीवुड के मशहूर एक्टर पेड्रो पास्कल भी इस फिल्म में ‘रीड रिचर्ड्स’ यानी ‘मिस्टर फैंटास्टिक’ के लीड रोल में दिखाई देंगे. पेड्रो पास्कल इस फिल्म के साथ पहली बार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी ‘एमसीयू’ (MCU) में कदम रखने जा रहे हैं. इतने सारे बड़े सितारों को एक साथ पर्दे पर देखना सिनेमा प्रेमियों के लिए किसी बड़े सपने के सच होने जैसा होगा. मार्वल की इस नई फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है. सभी एक्टर्स को एक साथ देखना वाकई काफी मजेदार होने वाला है.