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दुनिया का सबसे बड़ा महासंग्राम! 18 दिसंबर को X-Men और ‘फैंटास्टिक फोर’ संग मिलकर ‘एवेंजर्स’ रचेंगे नया इतिहास

Avengers Doomsday: मार्वल के फैंस के लिए 2026 की शुरुआत एक बहुत बड़े धमाके के साथ हुई है. ‘एवेंजर्स डूम्सडे’ का नया टीजर रिलीज हो गया है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. इस बार थोर, कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर के साथ कुछ ऐसे पुराने सुपरहीरोज लौट रहे हैं, जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 17, 2026, 06:05 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:17 AM IST
दुनिया का सबसे बड़ा महासंग्राम! 18 दिसंबर को X-Men और ‘फैंटास्टिक फोर’ संग मिलकर ‘एवेंजर्स’ रचेंगे नया इतिहास
Image Credit: Avengers Doomsday Release Date

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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