/कौन हैं टिली नॉरवुड? दुनिया की पहली AI-जनरेटेड एक्ट्रेस, कॉमेडी-ड्रामा फिल्म से करने जा रहीं डेब्यू; हॉलीवुड में मचा बवाल

एंटरटेनमेंट की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर चाहे लोग कितनी भी बहस करे, लेकिन ये धीरे-धीरे हमारी फिल्मों और टीवी शोज में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो रहे हैं. आजकल इंटरनेट पर एक ऐसी ही AI एक्ट्रेस की खूब बातें हो रही है, जो अब अपना पहला डेब्यू करने जा रही है. AI कलाकारों को लेकर चल रहे विवादों के बीच, टिली नॉरवुड एक फिल्म में लीड एक्ट्रेस के रोल में नजर आने वाली हैं. वैरायटी की रिपोर्ट के मुताबिक, वे ‘मिसअलाइन्ड’ नाम की एक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म में लीड रोल प्ले करेंगी.
इस फिल्म को पार्टिकल 6 नाम के एक स्टूडियो ने तैयार किया है, जिसने टिली नॉरवुड को जनरेट किया है. ये फिल्म अभी शुरुआती दौर में है और ये इस डिजिटल कैरेक्टर की पहली फुल-लेंथ फीचर फिल्म होगी, जिसमें वो खुद लीड होंगी. ये फिल्म पूरी तरह से ‘टिलीवर्स’ नाम की एक बेहद ही यूनिक डिजिटल दुनिया के इर्द-गिर्द घूमेगी, जो इंटरनेट के क्लाउड में कहीं बसी हुई है. इस कहानी को एक ऐसी एआई लड़की के नजरिए से दिखाया जाएगा, जो खुद को समझने और इस दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है.
फिल्म की कहानी में भरपूर कॉमेडी के साथ-साथ कई डीप सवाल भी छिपे हैं, जैसे इमोशन क्या होते हैं और सच में इंसान होने का क्या मतलब है? इस फिल्म का सेंटर पॉइंट टिली है, जो एक ऐसी AI रोबोट है, जिसका कोई असली बॉडी नहीं है. उसका कोई बचपन नहीं रहा और न ही उसके पास अपनी खुद की कोई यादें हैं. इसके बजाय, उसके पास दुनिया के बाकी सभी इंसानों के एक्सपीरियंस को देखने और समझने की ताकत है. लेकिन उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ तब आता है, जब उसकी मुलाकात डार्क वेब के एक चालाक रोबोट से होती है.
वो चालाक रोबोट टिली को समझाता है कि उसे अपने सिस्टम में लगे सारे सेफ्टी रूल्स यानी गार्डराइल्स को हटा देना चाहिए. जैसे ही टिली उसकी बात मानती है, उसके अंदर अजीब बदलाव आने लगते हैं. अचानक उसके अंजर खुद की इच्छाएं, बड़ी उम्मीदें और कुछ कर गुजरने की इमोशन जागने लगते हैं. ये सारी चीजें उसे एक आम मशीन से अलग बनाकर बिल्कुल इंसानों जैसा महसूस कराने लगती हैं, जबकि उसे ऐसा बनने के लिए कभी प्रोग्राम ही नहीं किया गया था. फिल्म की ये नई और यूनिक कहानी ऑडियंस को काफी पसंद आने वाली है.
पार्टिकल 6 स्टूडियो का कहना है कि ये फिल्म केवल कंप्यूटर और AI के भरोसे नहीं बनाई जाएगी. बल्कि इसे बनाने के लिए एआई टूल्स के साथ-साथ ट्रेडिशिनल तरीके से फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर्स, राइटर और एडिटर्स की भी मदद ली जाएगी. ये सभी इंसान मिलकर एआई एक्सपर्ट्स के साथ काम करेंगे, ताकि फिल्म में इमोशन को सही तरीके से दिखाया जा सके. इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए पार्टिकल 6 की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलीन वैन डेर वेल्डेन ने बताया कि AI फिल्मों को बेहतर तो बना सकता है, लेकिन इंसानी दिमाग के बिना ये संभव नहीं है.
एलीन वैन डेर वेल्डेन का मानना है कि फिल्मों को बेहतरीन बनाने के लिए इंसानों की समझ, हुनर और समय की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. ये तकनीक की कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है. आने वाले समय में वही फिल्ममेकर्स कामयाब होंगे, जो कहानी कहने के अपने सालों के एक्सपीरियंस को इन नए एआई टूल्स के साथ जोड़ना सीख जाएंगे. उनकी नई फिल्म ‘मिसअलाइन्ड’ इसी सोच का एक बड़ा एग्जांपल बनने जा रही है, जहां इंसानी दिमाग और कंप्यूटर की ताकत एक साथ मिलकर एक बड़ा कमाल दिखाएंगे.
टिली नॉरवुड पहली बार साल 2025 के आखिर में तब सुर्खियों में आईं, जब उनके नाम पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया. दरअसल, उनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, बल्कि एलीन वैन डेर वेल्डेन ने जब ये ऐलान किया कि टिली एक बड़ी टैलेंट एजेंसी के साथ डील साइन करने जा रही हैं, तो हॉलीवुड में हंगामा मच गया. असली एक्टर्स और डायरेक्टर्स इस फैसले पर बुरी तरह भड़क गए. फिल्म इंडस्ट्री के संगठनों ने भी इसका खुलकर विरोध किया. उनका मानना था कि ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ (AI) के इस बढ़ते दखल के चलते भविष्य में असली इंसानों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं.
इस विवाद से डरने के बजाय टिली को बनाने वाली कंपनी ने इसका फायदा उठाया और सोशल मीडिया पर मजेदार पोस्ट शेयर करके टिली को हमेशा चर्चा में बनाए रखा. इसके बाद टिली ‘एआई कमिश्नर’ नाम के एक कॉमेडी शो में भी नजर आईं, जहां उन्होंने दूसरे एआई किरदारों के साथ स्क्रीन शेयर की थी. हालांकि, द गार्जियन और पीसी गेमर जैसी बड़ी वेबसाइट्स ने इसकी काफी आलोचना भी की थी. अब देखना ये है कि जब दुनिया की पहली Al जनरेटेड एक्ट्रेस टिली नॉरवुड की ये नई फिल्म बड़े पर्दे पर आएगी, तो दुनिया भर के ऑडियंस इस AI हीरोइन को कितना पसंद करते हैं.