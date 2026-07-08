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कौन हैं टिली नॉरवुड? दुनिया की पहली AI-जनरेटेड एक्ट्रेस, कॉमेडी-ड्रामा फिल्म से करने जा रहीं डेब्यू; हॉलीवुड में मचा बवाल

World First AI-generated Actress Tilly Norwood: दुनिया की पहली AI एक्ट्रेस टिली नॉरवुड अब अपनी पहली कॉमेडी-ड्रामा फिल्म से दुनियाभर के सिनेमाघरों में मचाने धमाल आ रही है. बड़ी ही यूनिक होगी इस फिल्म की कहानी. जब एक डिजिटल लड़की को डार्क वेब के एक रोबोट से हो जाएगा प्यार, तो क्या होगा इसका अंजाम.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 08, 2026, 05:59 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:13 AM IST
कौन हैं टिली नॉरवुड? दुनिया की पहली AI-जनरेटेड एक्ट्रेस, कॉमेडी-ड्रामा फिल्म से करने जा रहीं डेब्यू; हॉलीवुड में मचा बवाल
Image Credit: World First AI-generated Actress Tilly NorwoodSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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