इस वीकेंड पर घर बैठे लें इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का मजा... बॉक्स ऑफिस पर कमाए 9700 करोड़; अब JioHotstar पर कर रही ट्रेंड

अगर आप भी इस वीकेंड घर पर आराम फरमाते हुए कुछ धमाकेदार देखने का मूड बना रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया खबर आ चुकी है. शनिवार की सुबह OTT की दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ. घर बैठे मूवी-सीरीज एंजॉय करने वालों के लिए एक ऐसी जबरदस्त फिल्म ने ओटीटी पर दस्तक दी, जिसका इंतजार लोग काफी लंबे समय से कर रहे थे. वीकेंड का मजा दोगुना करने के लिए ये बिल्कुल सही समय पर आई है. सबसे अच्छी बात ये है कि अब आपको अपनी पसंद की भाषा पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं.
जिस मूवी की हम बात कर रहे हैं, उसने सिनेमाघरों में आते ही पुराने कई बड़े रिकॉर्ड पूरी तरह तोड़ दिए थे. दुनियाभर के लोगों ने इसे इतना पसंद किया कि इसने लगभग 9711 करोड़ की छप्परफाड़ कमाई की थी. इस भारी-भरकम कलेक्शन के साथ ही ये साल 2026 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई. जब ये बड़े पर्दे पर आई थी, तब इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, जो लोग इसे सिनेमाघरों में देखने से चूक गए थे, उनके लिए अब घर बैठे इसका लुत्फ उठाने का ये बेहतरीन मौका बनकर सामने आया है.
सिनेमाघरों में जब ये रिलीज हुई थी, तब इसे सिर्फ इंग्लिश भाषा में दिखाया गया था, जिसके चलते काफी सारी हिंदी ऑडियंस इसे देख ही नहीं पाई, लेकिन अब मेकर्स ने इंडियन ऑडियंस की पसंद का पूरा ख्याल रखते हुए इसे हिंदी में भी डब कर ओटीटी पर उतारा है. म्यूजिक के सबसे बड़े लीजेंड की बर्थ एनिवर्सरी यानी 29 अगस्त से जियो हॉटस्टार के द पीकॉक हब पर स्ट्रीम किया गया है. अगर आप अब तक इसका नाम नहीं जान पाए, तो हम आपको बताते हैं. हम बात कर रहे हैं ‘किंग ऑफ पॉप’ कहे जाने वाले माइकल जैक्सन की बायोपिक के बारे में.
इस फिल्म का नाम है ‘माइकल’, जो एक आम से बच्चे से पूरी दुनिया के दिलों पर राज करने वाले ग्लोबल आइकन बनने के सफर पर ले जाती है, जिसमें उनके संघर्ष, परिवार के साथ रिश्ते और कामयाबी की ऊंचाइयों को छूने की पूरी कहानी को बहुत ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारा गया. इस फिल्म में लीड रोल उनके अपने सगे भतीजे जाफर जैक्सन ने प्ले किया. जाफर ने पर्दे पर बिल्कुल वही पुराना जादू, अंदाज और डांसिंग स्टाइल दोबारा जिंदा कर दिया है. उनके काम को देखकर ऑडिंयस और क्रिटिक्स दोनों ही उनकी खूब तारीफें करते नहीं थक रहे हैं.
फिल्म में जाफर जैक्सन के अलावा निया लॉन्ग, केइलिन ड्यूरेल जोन्स, लॉरा हैरियर, जेसिका सुला, माइक मायर्स, माइल्स टेलर और कोलमैन डोमिंगो जैसे नामी कलाकारों ने बहुत अहम रोल निभाए हैं. हर एक कलाकार ने अपनी अदाकारी से कहानी में नई जान फूंक दी है. करीब 1918 करोड़ रुपए के भारी बजट में तैयार हुई इस फिल्म ने अपनी लागत से कई गुना ज्यादा कमाई करके इतिहास रच दिया. 24 अप्रैल 2026 को रिलीज होने के बाद से ही इसने लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है और अब OTT पर भी इसका जलवा देखने को मिल रहा है.
इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका लाजवाब म्यूजिक है, जो सीधे 80 के दशक की पुरानी यादों को ताजा कर देता है. 127 मिनट की पूरी फिल्म में से लगभग 58 मिनट सिर्फ गानों और डांस परफॉर्मेंस को दिए गए हैं. इसमें ‘जैक्सन 5' के मशहूर गानों के साथ-साथ ‘ऑफ द वॉल', ‘थ्रिलर' और ‘बैड' जैसी आइकॉनिक एल्बम्स के टोटल 13 सुपरहिट ट्रैक शामिल किए गए हैं. इन गानों की बीट्स पर आज भी लोग झूमने पर मजबूर हो जाते हैं. अगर आप भी अच्छे म्यूजिक और कमाल के डांस के दीवाने हैं, तो इस वीकेंड इसे देखना बिल्कुल न भूलें.