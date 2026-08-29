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इस वीकेंड पर घर बैठे लें इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का मजा... बॉक्स ऑफिस पर कमाए 9700 करोड़; अब JioHotstar पर कर रही ट्रेंड

Fourth Highest-Grossing Film: दुनियाभर के थिएटर्स में तगड़ी कमाई करने के बाद ये जबरदस्त ब्लॉकबस्टर मूवी अब आपके मोबाइल और टीवी स्क्रीन्स पर पहुंच चुकी है. आप घर बैठे अपने परिवार के साथ वीकेंड पर इसको एंजॉय कर सकते हैं. अगर आपने इस फिल्म को सिनेमाघरों में मिस कर दिया, तो अब आप इसे घर पर आराम से देख सकते हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 29, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 01:09 PM IST
इस वीकेंड पर घर बैठे लें इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का मजा... बॉक्स ऑफिस पर कमाए 9700 करोड़; अब JioHotstar पर कर रही ट्रेंड
Image Credit: ये है दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी फिल्म (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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