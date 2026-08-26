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Toxic X Review: पब्लिक को कैसी लगी यश की 500 करोड़ी ‘टॉक्सिक’? किसी ने बताया पैसा वसूल, तो किसी ने दिए सिर्फ 2.5 स्टार

Toxic Twitter Review: साउथ सुपरस्टार यश की 500 करोड़ के बजट वाली फिल्म ‘टॉक्सिक’ सिनेमाघरों में आ चुकी है. 'केजीएफ 2' के बाद यश का धांसू लुक और एक्शन देखकर फैंस दीवाने हो रहे हैं. हालांकि कहानी और स्क्रीनप्ले को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली राय सामने आ रही है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 26, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 10:24 AM IST
Toxic X Review: पब्लिक को कैसी लगी यश की 500 करोड़ी ‘टॉक्सिक’? किसी ने बताया पैसा वसूल, तो किसी ने दिए सिर्फ 2.5 स्टार
Image Credit: थिएटर पहुंची पब्लिक को कैसी लगी यश की टॉक्सिक (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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