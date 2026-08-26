Toxic X Review: पब्लिक को कैसी लगी यश की 500 करोड़ी ‘टॉक्सिक’? किसी ने बताया पैसा वसूल, तो किसी ने दिए सिर्फ 2.5 स्टार

कन्नड़ सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड और हाइप्ड मूवी ‘टॉक्सिक: अ फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स’ आखिरकार आज 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. साल 2022 में आई ब्लॉकबस्टर ‘केजीएफ: चैप्टर 2’ के बाद ये यश की पहली फिल्म है, जिसका फैंस महीनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. ये एक बड़े बजट की गैंगस्टर एक्शन-ड्रामा फिल्म है, जिसमें यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी जैसे जाने-माने चेहरे नजर आ रहे हैं. पहले दिन के पहले शो देखने के बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई है.
लगभग 500 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनी ये फिल्म अपनी तय तारीख से करीब 503 दिन की देरी के बाद बड़े पर्दे पर पहुंच पाई है. इसी रिलीज डेट कई बार टाली गई. पहले ये फिल्म 10 अप्रैल 2025 को आने वाली थी, लेकिन शूटिंग और प्रोडक्शन में आई दिक्कतों की वजह से इसकी रिलीज डेट कई बार बदली गई. लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मेकर्स ने इसे 26 अगस्त को रिलीज करने का फैसला किया. सुबह से ही सिनेमाघरों के बाहर फैंस की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है और लोग अपने चहेते स्टार का कमबैक देखने के लिए खासे एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.
#Toxic Very Messy 1st Half!
Apart from the technical quality, this one is all over the place so far. Heavy KGF hangover with a very clumsy and tiring screenplay. Even the action feels artificial with excessive mocobot usage, while the BGM is also a major letdown. Only the…
— Venky Reviews (@venkyreviews) August 25, 2026
#Toxic - First Half
Ultra Stylish Yash & Rich Productions Values r plus. Circus Fight Super. Has Style, Glamour, Violence. But No proper Character Intro, Dialogues, No Emotional Connect. Random Characters and a Clueless screenplay!
— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) August 25, 2026
सोशल मीडिया पर आ रहे शुरुआती रिव्यूज में यश की जमकर तारीफ हो रही है. फिल्म में उनकी एंट्री, स्टाइलिश लुक और जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. कई लोगों का कहना है कि यश का वही लार्जर-देन-लाइफ अंदाज वापस देखने को मिला है, जिसकी उम्मीद ‘केजीएफ’ और ‘केजीएफ 2’ के बाद से की जा रही थी. पर्दे पर उनका स्वैग और अंदाज देखते ही बनता है. फैंस का मानना है कि सिर्फ यश की मौजूदगी ही इस फिल्म को थिएटर में देखने के लिए काफी है और उनका जलवा आज भी बरकरार है. उनके फैंस के लिए ये किसी त्योहार से कम नहीं है.
यश के लुक की तारीफ के बावजूद फिल्म के पहले हिस्से को लेकर कुछ नेगेटिव बातें भी सामने आई हैं. कई दर्शकों ने पहले हाफ को थोड़ा धीमा, बिखरा हुआ और थकाने वाला बताया है. सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि फिल्म में स्टाइल, ग्लैमर और मारधाड़ तो भरपूर है, लेकिन कहानी में वो इमोशनल जुड़ाव गायब है. कुछ यूजर्स ने लिखा कि किरदारों का सही तरह से परिचय नहीं कराया गया और बिना किसी मजबूत सिर-पैर के स्क्रीनप्ले आगे बढ़ता रहता है, जिससे कहानी से कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है. तकनीकी पहलू पर फिल्म को काफी अच्छे नंबर मिल रहे हैं.
TIRING 1st half #Toxic 1/2.5
It's regressive and seeing a women used as a prop just like PEDDI just to showoff the #Yash dominance is exhausting.. Monotonous Screenplay, Boring interval BREAk!#ToxicTheMovie
— TGM4U (@PanduDrives) August 26, 2026
First half done: #Yash is looking great.
Intro and Action scenes are highlight.
Story is progressing slow. Songs and bgm lyt
I liked the interval. Overall, decent first half.
Expecting a strong 2nd half. #Toxic https://t.co/SNH3H0tlmi
— Legend Prabhas (@CanadaPrabhasFN) August 26, 2026
दर्शकों को फिल्म का विजुअल ट्रीटमेंट, कैमरा वर्क और एक्शन सीन्स काफी पसंद आ रहे हैं. खासकर इंटरवल से ठीक पहले का फाइट सीन काफी चर्चा में है. कुछ लोगों ने इसे हॉलीवुड लेवल का एक्शन बताया है, जिसमें सर्कस वाला फाइट सीक्वेंस सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है. बड़े पर्दे पर फिल्म का स्केल और प्रोडक्शन क्वालिटी साफ झलकती है. एक्शन प्रेमियों के लिए फिल्म में भरपूर मसाला मौजूद है, जो तालियां बटोर रहा है. एक्शन की तारीफ के बीच कुछ दर्शकों ने कंप्यूटर ग्राफिक्स और वीएफएक्स के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल को लेकर अपनी खासी नाराजगी भी जाहिर की है.
कुछ यूजर्स का मानना है कि कई सीन्स बिल्कुल नकली लग रहे हैं, जिससे मजा किरकिरा होता है. वहीं, इंटरवल ब्लॉक को लेकर भी लोगों की राय बंटी हुई है. कुछ लोगों को इंटरवल का सीन काफी नॉर्मल लगा, तो वहीं कुछ का कहना है कि इसने दूसरे हाफ के लिए एक बहुत ही तगड़ा बेस तैयार कर दिया है. अब सबकी नजरें सेकंड हाफ की कहानी पर टिकी हैं. फिल्म में यश और कियारा आडवाणी की फ्रेश जोड़ी को भी लोगों ने नोटिस किया है. दोनों के साथ वाले सीन्स को दर्शकों ने काफी पसंद किया है और उनकी केमिस्ट्री की तारीफ हो रही है. साथ ही लोगों को फिल्म का म्यूजिक बा रहा है.
First Half : Story Building Slow And Twisted Narration
Links for 2nd Half
Second Half : Mass with Yash Double Action Fight
Yash vs Yash
Tabhahi Song
Verdict : TOXIC BUSTER #Toxic #Yash #ToxicReview
— R E D D Y (@Reddy_Talk) August 26, 2026
Started #TOXIC #toxic .@TheNameIsYash @KvnProductions opening shot is perfect to set the stage #daddyishome . pic.twitter.com/rsVhOW7c9t
— ravish jain (@ravish9370) August 25, 2026
वहीं संगीतकार रवि बसरूर के बैकग्राउंड म्यूजिक ने लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है. कुछ फैंस का कहना है कि बीजीएम फिल्म की जान है और ये सीन्स में जान फूंक देता है, जबकि कुछ लोगों को ये उम्मीद के मुताबिक दमदार नहीं लगा. कुल मिलाकर म्यूजिक को लेकर भी मिला-जुला रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है. पहले दिन के शुरुआती शोज के बाद ‘टॉक्सिक’ को लेकर मिला-जुला वर्ड ऑफ माउथ बना हुआ है. एक तरफ जहां यश का स्टारडम, बेहतरीन विजुअल्स और दमदार एक्शन लोगों को थिएटर तक खींच रहे हैं, वहीं वीक स्टोरी और धीमी रफ्तार दर्शकों को थोड़ा निराश कर रही है.
अब देखना ये होगा कि जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा और बाकी दर्शक फिल्म देखकर बाहर निकलेंगे, तो फिल्म का ओवरऑल रिव्यू कैसा रहता है. आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस का भविष्य इसी पब्लिक रिस्पॉन्स पर तय होगा.