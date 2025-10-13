सिर्फ 24 घंटे में बना दिया था ये सुपरहिट गाना! हनी सिंह ने खोला राज, क्यों लगता था अजय देवगन के सेट पर देर से पहुंचने का डर?

Honey singh: भारत के फेमस रैपर और म्यूजिक कंपोजर हनी सिंह ने बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन के साथ अपने काम करने के एक दिलचस्प किस्से का खुलासा किया है. यह किस्सा उनकी सुपरहिट फिल्म 'सिंघम रिटर्न्स' के फेमस टाइटल ट्रैक 'आता माझी सटकली' से जुड़ा है.
Ajay Devgan Film Song: म्यूजिक इंडस्ट्री के फेमस रैपर हनी सिंह ने बॉलीवुड स्टार अजय देवगन के साथ काम करने का एक बड़ा ही मजेदार राज खोला था. यह किस्सा उनकी सुपरहिट फिल्म 'सिंघम रिटर्न्स' के पॉपुलर गाने 'आता माझी सटकली' से जुड़ा है, जिसे हनी सिंह ने हैरान करने वाले तरीके से सिर्फ 24 घंटों के अंदर तैयार कर दिया था. इस गाने को लेकर इतनी कम समय-सीमा थी कि हनी सिंह को सेट पर देर से पहुंचने का डर लगा रहता था. ये हिट जोड़ी अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' में 'मनी मनी' गाने के लिए एक बार फिर साथ आई है. हनी सिंह ने अजय देवगन की तारीफ करते हुए कहा कि वे हमेशा से उनके फैन रहे हैं.
24 घंटे में तैयार हुआ गाना
हनी सिंह ने बताया कि वह अक्सर काम के लिए प्रोड्यूसर्स से देर से कॉल मिलने की शिकायत करते हैं. उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने अजय देवगन की फिल्म 'सिंघम रिटर्न्स' का गाना 'आता माझी सटकली' (Aata Majhi Satakli) सिर्फ 24 घंटों के अंदर कंपोज कर दिया था. यह गाना कितना जल्दबाजी में बना, यह सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है. इस गाने में अजय देवगन के सिग्नेचर स्वैग और हनी सिंह के रैप ने मिलकर इसे जबरदस्त हिट बना दिया था.
सेट पर देर से पहुंचने का डर
इतनी जल्दी काम खत्म करने के बावजूद, हनी सिंह को सेट पर देर से पहुंचने का डर रहता था. उनके मुताबिक, उन्हें हमेशा आखिरी मिनट पर बुलाया जाता है, लेकिन वह यह देखकर खुश थे कि 'आता माझी सटकली' के लिए उन्हें 24 घंटे से थोड़ा ज्यादा का समय मिल गया था.
'रेड 2' में भी दिखे साथ
हनी सिंह अजय देवगन के काम के बड़े प्रशंसक हैं और उन्होंने अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' के भी काम किया है. हनी सिंह ने बताया कि 'रेड 2' के गाने के लिए उन्हें थोड़ा बेहतर समय मिला, जिसकी वजह से वह अच्छा काम कर पाए हैं. 'रेड 2' में अजय देवगन के साथ वाणी कपूर, रजत कपूर और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकार भी देखे गए.