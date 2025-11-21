Advertisement
मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बॉश को कितने पैसे मिले? जानें ताज के साथ क्या-क्या मिलते हैं बेनेफिट्स

Miss Universe Price Money: मैक्सिको की फातिमा बॉश ने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि मिस यूनिवर्स को कितने पैसे मिलते हैं?

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 21, 2025, 01:13 PM IST
मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बॉश को कितने पैसे मिले? जानें ताज के साथ क्या-क्या मिलते हैं बेनेफिट्स

Miss Universe 2025 Winner: मिस यूनिवर्स 2025 का ताज मैक्सिको की फातिमा बॉश ने अपने नाम कर लिया है. फातिमा ने 74वीं मिल यूनिवर्स खिताब जीतकर दुनिया भर में अपनी पहचान बना ली है. उन्होंने 100 से देशों की कंटेस्टेंट्स को हराकर जील हासिल की है. वहीं फर्स्ट रनर अप रहीं थाईलैंड की प्रवीणर सिंह फाइनलिस्ट, जिन्होंने फातिमा का जोरदार टक्कर दी. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि मिस यूनिवर्स जीतने पर कितने पैसे मिलते हैं और फातिमा बॉश को क्या-क्या मिलेगा. 

 

मिस यूनिवर्स जीतने पर कितने पैसे मिलेते हैं?
मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विनर को हर साल एक तय रकम प्राइम मनी के तौर पर दी जाती है. वहीं 2025 की विजेता फातिमा वॉश को लगभग 2 करोड़ रुपये की नकद राशि दी गई, मतलब $250,000 (1,99,59,300 रुपए). इसके साथ-साथ उन्हें पूरे 1 साल तक हर महीने सैलरी के तौर पर करीब 50,000 डॉलर मिलेगा. यह राशि उन्हें उनके एक साल के ऑफिसियल टेन्योर में दी जाएगी. 

लग्जरी लाइफस्टाइल और ब्रांड एंडोर्समेंट
पैसों के साथ-साथ मिस यूनिवर्स को लग्जरी लाइफस्टाइल और ब्रांड एंडोर्समेंट के अवसर भी मिलते हैं.  मिस यूनिवर्स बनने के साथ उन्हें कई लग्जरी सुविधाएं भी मिलती हैं. बड़े-बड़े ब्रांड्स से एंडोर्समेंट के लिए अप्रोच किया जाता है, जिससे उनकी लाखों में कमाई होती है. इसके अलावा उन्हें सालभर के लिए लग्जरी ऐपार्टमेंट, ट्रैवल अलाउंस, डिजाइनर आउटफिट्स, मेकअप और स्किनकेयर ब्राउंस की सुविधाएं भी दी जाती है. वहीं जीतने के बाद उन्हें फिल्मों, मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स और इंटरनेश्नल कैंपेन्स भी मिलने लगते हैं. 

 

मिस यूनिवर्स 2025
मैक्सिको की फातिमा बॉश मिस यूनिवर्स 2025 बनी हैं. वे महज 25 साल की हैं और मैक्सिको की उभरती मॉडल और सोशल वर्कर हैं. उन्होंने अपनी खूबसूरती, आत्मविश्वास और सामाजिक जागरूकता ने बदौलत 130 से ज्यादा प्रतियोगियों को हरा कर ये खिताब जीता है. इस बार भारत की ओर से मनिका विश्वकर्मा ने भाग लिया थे. अपनी शानदार प्रदर्शन से उन्होंने टॉप 30 में जगह बनाई, लेकिन टॉप 12 तक पहुंचने में चूक गईं.

Reetika Singh

TAGS

Miss Universe Price MoneyMiss Universe 2025 Winner

