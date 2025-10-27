₹11 लाख का हीरो, ₹1 करोड़ का गाना! ऋतिक रोशन रातोंरात स्टार बने तो मेकर्स ने बदल दी स्क्रिप्ट, फ्लॉप होती फिल्म तो लौटाने पड़ते 10 लाख!

Mission Kashmir Movie: साल 2000 में आई फिल्म 'मिशन कश्मीर' बॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म थी, जिसे विधु विनोद चोपड़ा ने बनाया था. यह फिल्म उस समय की है जब ऋतिक रोशन ने 'कहो ना प्यार है' से इंडस्ट्री में कदम ही रखा था. यह जानकर आपको हैरानी होगी कि इस फिल्म के लिए ऋतिक रोशन को सिर्फ ₹11 लाख फीस मिली थी, जबकि फिल्म के एक गाने "बुमरू बुमरू" को शूट करने में ही मेकर्स ने 1 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च कर दिए थे. उस समय ऋतिक की फीस हीरोइन प्रीति जिंटा (जिन्हें ₹15 लाख मिले थे) से भी कम थी. यह फिल्म विधु विनोद चोपड़ा के लिए बहुत बड़ा जुआ थी, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म फ्लॉप हुई थी और वह बड़े आर्थिक संकट में थे.

ऋतिक रोशन को कम दाम

फिल्म 'मिशन कश्मीर' ऋतिक रोशन के करियर की शुरुआत में आई थी. इस फिल्म के लिए जब उन्हें साइन किया गया, तब उनकी पहली फिल्म 'कहो ना प्यार है' रिलीज नहीं हुई थी. प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा ने उनमें हुनर देखा और उन्हें फिल्म में लिया, क्योंकि उस समय उनकी मार्केट वैल्यू नहीं बनी थी और वह कम फीस में मिल गए थे.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऋतिक को इस फिल्म के लिए सिर्फ ₹11 लाख की फीस दी गई थी. उनसे ज्यादा फीस तो फिल्म की एक्ट्रेस प्रीति जिंटा (₹15 लाख) को मिली थी. इस कॉन्ट्रैक्ट में यह शर्त भी रखी गई थी कि अगर फिल्म फ्लॉप होती है तो ऋतिक को सिर्फ ₹1 लाख ही मिलेंगे. हालांकि फिल्म रिलीज होने से ठीक पहले जब 'कहो ना प्यार है' सुपरहिट हो गई तो ऋतिक रातोंरात स्टार बन गए. इसके बाद विनोद चोपड़ा ने तुरंत फिल्म की स्क्रिप्ट में बदलाव किए और कहानी को ऋतिक के किरदार पर ज्यादा फोकस कर दिया, क्योंकि अब वह फिल्म के लिए सबसे बड़ा आकर्षण बन चुके थे.

Add Zee News as a Preferred Source

गाने पर हुआ था करोड़ों का खर्च

फिल्म की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जहां लीड हीरो की फीस मात्र ₹11 लाख थी, वहीं फिल्म के एक ही गाने "बुमरू बुमरू" को फिल्माने में ₹1 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च आया था. म्यूजिक डायरेक्टर शंकर महादेवन ने भी बताया था कि "बुमरू", "रिंद पोश माल" और "झीलों का शहर" जैसे हर गाने पर ₹1 करोड़ से ऊपर खर्च किए गए थे. उस समय ₹1 करोड़ की लागत बहुत बड़ी मानी जाती थी. विधु विनोद चोपड़ा इस फिल्म को बड़े पैमाने पर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खर्च की परवाह नहीं की.

प्रोड्यूसर के लिए बड़ा खतरा

फिल्म के निर्माता-निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा के लिए 'मिशन कश्मीर' एक बहुत बड़ा खतरा (रिस्क) थी. उनकी पिछली फिल्म 'करीब' बुरी तरह फ्लॉप हुई थी और वह कर्ज में डूबे हुए थे. उन्होंने खुद कहा था, "अगर यह फिल्म फ्लॉप हो गई, तो मेरा घर बिक जाएगा." उन्होंने फिल्म को सफल बनाने के लिए पूरी जान लगा दी थी.

उन्होंने अपनी पिछली फ्लॉप के बावजूद फिल्म के म्यूजिक राइट्स शूटिंग शुरू होने से पहले ही ₹3 करोड़ में बेच दिए और उस पैसे को सीधे फिल्म बनाने में लगा दिया. इसके अलावा, उन्होंने कश्मीर में खतरनाक शूटिंग के दौरान क्रू के हर मेंबर का बीमा कराया था (सिर्फ मेन स्टार्स को छोड़कर), जिस पर भी काफी पैसा खर्च हुआ था.