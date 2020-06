सीमा पर तनाव के बीच परेश रावल का ट्वीट, Amazon-Flipkart जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स से कही ये बात

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल ( Paresh Rawal ) ने चीनी सामान के विरोध में आवाज उठाई है. चीन संग सीमा पर विवाद (India-China Dispute) के बीच परेश रावल ने फ्लिपकार्ट और अमेजन समेत अन्य ई-कॉमर्स वेबसाइट्स से चीनी और भारतीय सामानों पर लेबल चस्पा करने की बात कही है.

परेश रावल ने एक ट्वीट में लिखा- 'हैल्लो अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और अन्य ऑनलाइन वेबसाइट्स. अगर आप चीनी सामान को बेच रहे हैं तो कृपया उन पर एक डिस्क्लेमर जोड़िए. आपके ग्राहक होने के नाते मैं जानना चाहूंगा कि वह कहां का प्रोड्क्ट खरीद रहा हूं.'

Hello Amazon, Flipkart, Snapdeal and all the other online merchants, if you are selling Chinese goods, kindly ensure that you put a disclaimer on them. As your customer, I would like to know the origin of the product that I am buying.#BoycottChineseProducts

