₹25,000 की पहली सैलरी, आज ₹2000 करोड़ की नेट वर्थ! कौन है भारत का वो 'म्यूजिक किंग', जिसके एक कॉन्सर्ट की फीस सुनकर हिल जाएंगे आप?

Most expensive music composer of India: भारत के प्रमुख सिंगर्स में शामिल ए आर रहमान (A. R. Rahman) की आवाज के फैंस दीवाने हैं. आज वो अपनी मेहनत के दम पर भारत के सबसे महंगे म्यूजिक कंपोजर भी हैं. उन्होंने अपना सफर 25 हजार रुपये के चेक से किया था, लेकिन आज वो एक फिल्म का इतना पैसा लेतें हैं कि आप भी सुनकर चौंक जाएंगे. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 12, 2025, 05:45 PM IST
A. R. Rahman: इंडियन सिनेमा में सिर्फ एक्टर या एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि सिंगर्स भी काफी फेमस है. लोग सिंगर्स के दीवाने हैं. आज हम आपको जिस सिंगर के बारे में बता रहे हैं वो भारत का सबसे महंगा म्यूजिक कंपोजर भी है. दरअसल हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा में संगीत को एक नई पहचान देने वाले और 'मोजार्ट ऑफ मद्रास' के नाम से फेमस ए आर रहमान (A. R. Rahman) के बारे में, जिनका सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं है. एक समय अपनी पहली फिल्म के लिए मामूली फीस लेने वाले रहमान आज भारत के सबसे महंगे म्यूजिक कंपोजर हैं. उनकी कहानी दिखाती है कि कैसे हुनर और लगन व्यक्ति को अरबों की संपत्ति का मालिक बना सकती है.

संगीत का सफर कैसे हुआ शुरू?
ए आर रहमान ने बहुत कम उम्र में ही संगीत की दुनिया में कदम रख दिया था. इनका जन्म 6 जनवरी को हुआ था. महज 11 साल की उम्र में उन्होंने कैसियो पियानो बजाना शुरू कर दिया था. कीबोर्ड, पियानो, गिटार और पर्कशन जैसे कई म्यूजिकल इंस्टूमेंट्स में महारत हासिल करने वाले रहमान फिल्मों में आने से पहले विज्ञापनों और जिंगल्स के लिए संगीत देते थे. सही मायनों में उनका असली उदय 1992 में हुआ, जब दिग्गज फिल्मकार मणिरत्नम ने अपनी फिल्म 'रोजा' (Roja) के लिए उन्हें संगीत देने का मौका दिया. 'रोजा' का संगीत एक क्रांति साबित हुआ और फिल्म का हर गाना सुपरहिट रहा.

पहली फीस 25,000 रुपये से 2000 करोड़ रुपये तक का सफर
'रोजा' के लिए ए आर रहमान को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फिल्म में संगीत देने के लिए उन्हें महज 25,000 रुपये का चेक मिला था. यह चेक उनके करियर में एक शुरुआती मील का पत्थर साबित हुआ, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. अपनी लगातार सफलता, अंतर्राष्ट्रीय पहचान और अपनी असाधारण संगीत प्रतिभा के दम पर आज ए आर रहमान भारतीय संगीत उद्योग के सबसे महंगे कंपोजर बन चुके हैं.

इनकम और नेट वर्थ
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ए आर रहमान आज 2000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के मालिक हैं. उनकी सालाना इनकम करीब 150 करोड़ रुपये से अधिक है. वह एक फिल्म के लिए लगभग 8 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं, जबकि अपनी आवाज में एक गाना गाने के लिए 3 करोड़ रुपये तक लेते हैं.

लग्जरी लाइफ और उपलब्धियां
भारतीय संगीत को वैश्विक मंच पर ले जाने वाले रहमान ने कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं, जिनमें दो ऑस्कर (Academy Awards) और दो ग्रैमी पुरस्कार शामिल हैं. इतनी बड़ी सफलता और संपत्ति के साथ, उन्हें लग्जरी कारों का भी शौक है. उनके कार कलेक्शन में जगुआर, मर्सिडीज और वॉल्वो जैसी महंगी और हाई-एंड गाड़ियां शामिल हैं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपये में है.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है.

