International Emmy Awards 2025: बेस्ट एक्टर के अवॉर्ड से चूके दिलजीत दोसांझ, खाली हाथ लौटी 'अमर सिंह चमकीला'

International Emmy Awards 2025: अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में मंगलवार 25 नवंबर 2025 को 53वें 'इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स' 2025 का आगाज हुआ. इवेंट को लेकर विर्नस की पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है. इस साल भारत के हाथों थोड़ा राशा लगी है. बता दें कि दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा की दमदार बायोग्राफिल ड्रामा 'अमर सिंह चमकीला' को एक भी अवॉर्ड नहीं मिल पाया है. फिल्म के लिए दिलजीत को बेस्ट एक्टर और खुद फिल्म बेस्ट TV मिनी मूवी/मिनी सीरीज कैटिगरी में नॉमिनेट हुई थी. यह फिल्म दोनों ही कैटिगरी में अवॉर्ड जीतने से चूक गई है.

दिलजीत के हाथों निकला अवॉर्ड

बता दें कि दिलजीत दोसांझ के बदले बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड स्पेनिश एक्टर ओरिओल प्ला को उनकी फिल्म 'आई, ए़़डिक्ट' के लिए मिला है. इसके अलावा 'लॉस्ट बॉयज एंड फेयरीज' ने बेस्ट TV मूवी/मिनी सीरीज कैटिगरी में अवॉर्ड जीता है. बेस्ट परफॉर्मेंस कैटिगरी में दिलजीत के अलावा लुडविग फिल्म के लिए डेविड मिशेल, 'आई, ए़़डिक्ट' के लिए ओरिओल प्ला और 'वन हंड्रेड इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड' के लिए डिएगो जेवियर वास्केज को नॉमिनेट किया गया था. बता दें कि अमर सिंह चमकीला को ग्लोबली काफी पॉपुलैरिटी मिली थी. ऐसे में इसके अवॉर्ड न जीतने से फैंस परेशान है.

ये भी पढ़ें- धर्मेंद्र का सपना अधूरा रह गया… ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ के सीक्वल की इच्छा रह गई अधूरी, टूटा फैंस का दिल

Add Zee News as a Preferred Source

चमकीला पर बोले इम्तियाज अली

फिल्ममेकर इम्तियाज अली ने 'एमी वर्ल्ड टेलीविजन फेस्टिवल' के दौरान 'अमर सिंह चमकीला' फिल्म को लेकर कहा,' मेरे लिए ये फिल्म एक कलाकार और उसकी कला के बीच की प्रेम कहानी थी. एक सिंगर और उसकी परफॉर्मेंस का रिश्ता प्रेमियों की तरह होता है. एक समय ऐसा आता है जब आप इसे मनी, फेम या चमक-दमक के लिए नहीं बल्कि उस कला के प्रेम में करते हैं. यह एक ऐसा जुनून होता है, जो तर्क से हटकर ऑडियंस से जुड़ने की कोशिश करता है. इसी भाव पर मैंने 'अमर सिंह चमकीला' के कैरेक्टर को गढ़ा.'

ये भी पढ़ें- 89 साल के हीमैन की विदाई, रोती दिखीं हेमा मालिनी, टूट गए अमिताभ बच्चन, अंतिम संस्कार की तस्वीरें देख भावुक हुए फैंस

क्या है फिल्म की कहानी

बता दें कि 'अमर सिंह चमकीला' फिल्म इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बनी हैं. फिल्म की कहानी एक पंजाबी लोक गायक अमर सिंह चमकीला के जीवन पर आधारित है. पंजाब में चमकीला को एल्विस के नाम से बुलाया जाता था. फिल्म में दिलजीत के साथ परिणीति चोपड़ा भी लीड रोल में थीं. फिल्म को पिछले साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था. क्रिटिक्स ने भी मूवी की जमकर तारीफ की थी. भले ही चमकीला के गाने उस दौर में काफी पॉपुलर थे, लेकिन इनपर विवाद भी खूब हुआ. सिंगर के गानों को अश्लील बताया गया. 8 मार्च साल 1988 को अमर और उनकी पत्नी अमरजोत की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी.