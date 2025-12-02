Advertisement
"लफ्जों में कह न सकूं", शाहरुख खान के साथ इस फिल्म में काम कर गदगद हैं जयदीप अहलावत

बॉलीवुड में ज्यादातर एक्टर्स का ख्बाव होता है कि उसे शाहरुख खान की फिल्म काम करने का कम से कम एक मौका जरूर मिले. वहीं जयदीप अहलावत इस ड्रीम को पहले ही पूरा कर चुके हैं. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Dec 02, 2025, 03:40 AM IST
Jaideep Ahlawat and Shahrukh Khan: वर्सटाइल एक्टर जयदीप अहलावत सीरीज 'फैमिली मैन -3' और 'इक्कीस' में दिख रहे हैं. 'फैमिली मैन -3' रिलीज हो चुकी है, लेकिन 'इक्कीस' इसी महीने रिलीज होगी. फिल्म 'इक्कीस' में उन्होंने धर्मेंद्र के साथ स्क्रीन शेयर करने को इतिहास में दर्ज होने के जैसा बताया, लेकिन अब वो बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान के साथ काम करके बेहद खुश हैं और अपनी खुशी को शब्दों में बयां कर पा रहे हैं.

'किंग' में SRK के साथ जयदीप
जयदीप अहलावत शाहरुख खान के साथ उनकी अपकमिंग फिल्म 'किंग' में दिखने वाले हैं. इससे पहले फिल्म 'रईस' में भी उनके साथ थोड़ा समय पर्दे पर बिताया था. अब फिल्म 'किंग' में शाहरुख के साथ शूटिंग का अनुभव शेयर कर अभिनेता ने आईएएनएस को कहा कि "मैंने 'रईस' में उनके साथ लगभग 3-4 दिन काम किया था. लेकिन इस बार 'किंग' के साथ, यह और भी बेहतर रहा. जब आप उनके आस-पास होते हैं तो जो गर्मजोशी और प्यार महसूस करते हैं, वो अपने आप में एक अलग ही अनुभव है. आप इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते."

'सैफीना' के साथ भी एक्टिंग का मौका
एक्टर ने बॉलीवुड के पावर कपल सैफ अली खान और करीना कपूर खान के साथ भी काम किया है. उन्होंने करीना के साथ ओटीटी फिल्म 'जाने जान' और सैफ अली खान के साथ 'ज्वेल थीफ' में काम किया था. उन्होंने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि "मुझे दोनों के साथ काम करने में बहुत मजा आया. मैंने करीना से ज़्यादा बात नहीं की, मैं डरा हुआ था और शक में था कि उनसे बात करूं या नहीं, क्योंकि 'जाने जान' में मेरा किरदार नरेन व्यास ऐसा ही था. इसलिए एक तरह से, उनसे बात न करना मेरे किरदार और मेरे लिए फायदेमंद था."

शूटिंग भी, मस्ती भी
वहीं सैफ अली खान के साथ काम करना जयदीप अहलावत के लिए मजेदार रहा, क्योंकि दोनों ने सेट पर ढेर सारी मस्ती की थी. अपने शूटिंग के दिनों को याद कर अभिनेता ने बताया कि हमने शूटिंग के दौरान बहुत मस्ती की और बहुत सारी यादें भी बनाई.

नेगेटिव रोल
बता दें कि फिल्म 'ज्वेल थीफ' में जयदीप सैफ अली खान के साथ निगेटिव रोल में थे. फिल्म पर्दे पर फ्लॉप रही लेकिन फिल्म में जयदीप अहलावत का डांस बहुत पसंद किया गया. इसके बाद सोशल मीडिया पर उनका भांगड़ा डांस भी खूब वायरल हुआ था. किसी को अंदाजा नहीं था कि पर्दे पर इतना गंभीर किरदार निभाने वाले जयदीप असल जिंदगी में इतने अच्छे डांसर हो सकते हैं.

(इनपुट-आईएएनएस)

