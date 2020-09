ड्रग्स पार्टी के वीडियो दिखाने को लेकर जावेद अख्तर ने मीडिया पर कसा तंज, हुए ट्रोल

नई दिल्लीः सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) मामले की जांच में आए ड्रग्स एंगल में अब तक कई नामचीन हस्तियों के नाम सामने आ चुके हैं. ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती जेल में हैं तो वहीं शुक्रवार (25 सितंबर) को इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह, धर्मा प्रोडक्शन के एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद और दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा से पूछताछ की. इसी बीच जावेद अख्तर भी अपने एक ट्वीट को लेकर चर्चा में शुमार हुए.

जावेद अख्तर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट साझा करते हुए करण जौहर के पार्टी वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. इस पोस्ट में उन्होंने मीडिया पर तंज कसा और लिखा, ''अगर करण जौहर ने अपनी पार्टी में कुछ किसानों को भी बुला लिया होता तो टीवी चैनल्स की जिंदगी आसान हो जाती. उन्हें किसानों के प्रदर्शन और करण की पार्टी में से एक को चुनना नहीं पड़ता! ऐसा लगता है कि करण की पार्टी हमारे चैनल्स की दूसरी सबसे फेवरेट 'पार्टी' है.''

If Karan johar had invited some farmers too for his party life would have been easier for our TV channels.They would not have had to choose between farmers protest and Karan’s party!. it seems that Karan’s do is the second most favourite PARTY of our channels

