'3 प्रतिशत हिंदुओं को सहन करने' वाले बयान पर भड़के जावेद अख्तर, 'कमीशनखोरी' का इतिहास याद दिला जरदारी को धो डाला

Javed Akhtar on Asif Ali Zardari Comments Regarding Pakistani Hindus: अपने मुल्क में बसे 3 प्रतिशत हिंदुओं को 'सहन' करने के पाकिस्तान राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बयान पर पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने उन्हें जबरदस्त रगड़ दिया है. अख्तर ने इस बयान के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति को आड़े हाथों लिया है. आसिफ अली जरदारी के घूसखोरी वाले इतिहास की याद दिलाते हुए जावेद अख्तर ने कहा कि वे 10 प्रतिशत से कम वाली हरेक चीज के लिए असंवेदशील रहे हैं.
सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट लिखकर जावेद अख्तर ने लिखा, 'पाकिस्तान के मिस्टर जरदारी, जो बेनज़ीर भुट्टो से शादी के बाद सुर्खियों में आए थे, कहते हैं कि वे अपने देश में 3-4 प्रतिशत हिंदू आबादी को 'सहन' करते हैं. मिस्टर जरदारी, मैं समझता हूं कि आप हमेशा दुनिया की हर उस चीज़ के प्रति असंवेदनशील रहे हैं जो 10% से कम है.'
उनका यह तंज आसिफ अली जरदारी के भ्रष्टाचार से जुड़े इतिहास पर था. अक्सर 'मिस्टर 10 परसेंट' कहकर संबोधित किए जाने वाले जरदारी अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं. पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया. इस मौके का इस्तेमाल उन्होंने भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने में किया.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक क्लिप में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी यह कहते नजर आए, 'भारतीयों का नज़रिया अलग है. उनके दिमाग में अपना एजेंडा है. वे अखंड भारत में विश्वास रखते हैं. लेकिन बीच में बहुत कुछ ऐसा है जिसे वे भूल चुके हैं. हम मुसलमान हैं. वे नहीं हैं. लेकिन हम उस सोच के मुसलमान हैं कि हम पाकिस्तान में 3-4% हिंदू आबादी को सहन करते हैं. वे उतने ही स्वतंत्र और बेहतर स्थिति में हैं जितने कहीं और होते. वे उनके साथ रहने के बजाय हमारे साथ रहना पसंद करेंगे.'
अब जावेद अख्तर ने उनके इसी कमीशनखोरी वाले इतिहास की याद दिलाकर एक तरह से उन्हें आईना दिखाया है. हालांकि, यह पहली बार नहीं है, जब जावेद अख्तर पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह खुलकर सामने आए हों. वे अक्सर पाकिस्तान और उसकी नीतियों के कड़े आलोचक रहे हैं. पिछले साल मई में जावेद ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में अपनी पत्नी शबाना आज़मी के साथ एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में भाग लिया था.
तब जावेद अख्तर ने कार्यक्रम में कहा था, 'भारत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने के लिए सच्चे प्रयास किए हैं. हमने पाकिस्तान और उसके कलाकारों के लिए सांस्कृतिक रास्ते खोले. लेकिन आप एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते, पाकिस्तान ने कभी स्थिति बेहतर करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए.'
उन्होंने आगे कहा था कि कश्मीर पर अपना सही दावा होने के बावजूद, भारत कभी भी आक्रामक नहीं रहा है. आक्रामकता हमेशा पाकिस्तान की तरफ से ही दिखाई गई है.
उन्होंने आगे जोड़ा, 'कश्मीर में इतना बड़ा विवाद है. हमारे दावे के बावजूद, हम कभी आक्रामक नहीं रहे. वास्तव में, कई लोग शिकायत करते हैं कि 'आप आक्रामक क्यों नहीं हो रहे हैं?' हम वैसे नहीं हैं. इसलिए आक्रामकता हमेशा उसी तरफ से रही है. इसलिए यह सही नहीं है.'
भारत के खिलाफ पाकिस्तान की आक्रामकता का एक मुख्य उदाहरण 'ऑपरेशन जिब्राल्टर' है, जिसे अगस्त 1965 में भारत के जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना द्वारा नियोजित और निष्पादित किया गया था. इस ऑपरेशन का मकसद नियंत्रण रेखा (LoC) को चुपके से पार करना और मुस्लिम बहुल कश्मीरी आबादी को भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए भड़काना था.
(एजेंसी IANS)