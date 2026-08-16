'3 प्रतिशत हिंदुओं को सहन करने' वाले बयान पर भड़के जावेद अख्तर, 'कमीशनखोरी' का इतिहास याद दिला जरदारी को धो डाला

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक क्लिप में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी यह कहते नजर आए, 'भारतीयों का नज़रिया अलग है. उनके दिमाग में अपना एजेंडा है. वे अखंड भारत में विश्वास रखते हैं. लेकिन बीच में बहुत कुछ ऐसा है जिसे वे भूल चुके हैं. हम मुसलमान हैं. वे नहीं हैं. लेकिन हम उस सोच के मुसलमान हैं कि हम पाकिस्तान में 3-4% हिंदू आबादी को सहन करते हैं. वे उतने ही स्वतंत्र और बेहतर स्थिति में हैं जितने कहीं और होते. वे उनके साथ रहने के बजाय हमारे साथ रहना पसंद करेंगे.'