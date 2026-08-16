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'3 प्रतिशत हिंदुओं को सहन करने' वाले बयान पर भड़के जावेद अख्तर, 'कमीशनखोरी' का इतिहास याद दिला जरदारी को धो डाला

Asif Ali Zardari on Pakistani Hindus: '3 प्रतिशत हिंदुओं को सहन करने' पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बयान पर फिल्म लेखक जावेद अख्तर भड़क गए हैं. उन्होंने जरदारी को 'कमीशनखोरी' का पुराना इतिहास याद दिलाकर जमकर धो दिया. कहा कि जो चीज 10% से कम हो, उसे जरदारी कहां कहां करते हैं?'

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 16, 2026, 04:47 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 04:50 AM IST
'3 प्रतिशत हिंदुओं को सहन करने' वाले बयान पर भड़के जावेद अख्तर, 'कमीशनखोरी' का इतिहास याद दिला जरदारी को धो डाला

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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