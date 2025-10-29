Advertisement
जितेंद्र की वो फिल्म, जिसने दुनिया भर में बेच डाली थी इतनी करोड़ टिकटें! 'शोले' का कलेक्शन भी इसके आगे फीका पड़ा!

Caravan box office collection: बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म 'शोले' (अमिताभ और धर्मेंद्र) के नाम कई रिकॉर्ड हैं, लेकिन एक मामला ऐसा है, जहां इसे हार माननी पड़ी. यह रिकॉर्ड था टिकट बिक्री का, जिसे 1971 में आई जितेंद्र और आशा पारेख की फिल्म 'कारवां' ने तोड़ा था. 'शोले' ने जहां 25 करोड़ टिकट बेचे थे. वहीं 'कारवां' ने दुनियाभर में 31 करोड़ टिकट बेचकर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया, जो आज भी चौंकाने वाला है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 29, 2025, 10:15 PM IST
Jeetendra Caravan Movie: जब भी बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की बात होती है तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की आइकोनिक फिल्म 'शोले' का नाम आता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि एक ऐसी क्लासिक फिल्म भी है, जिसने एक खास मामले में 'शोले' को भी पीछे छोड़ दिया था. यह फिल्म है साल 1971 में रिलीज़ हुई जितेंद्र और आशा पारेख की जबरदस्त फिल्म 'कारवां'. 'शोले' भले ही कमाई का बड़ा रिकॉर्ड रखती हो, लेकिन टिकट बिक्री (Ticket Sales) की संख्या के मामले में 'कारवां' ने दुनियाभर में एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया था, जिसे 'शोले' भी नहीं तोड़ पाई थी.

जितेंद्र की 'कारवां' ने कैसे तोड़ा 'शोले' का रिकॉर्ड
बॉलीवुड में 'शोले' को एक मील का पत्थर माना जाता है. 1975 में रिलीज़ हुई इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन टिकट बिक्री की संख्या के मामले में वह 1971 में आई जितेंद्र की एक फिल्म से पीछे रह गई थी.

रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिल्म 'कारवां'
जिस फिल्म ने 'शोले' का यह रिकॉर्ड तोड़ा, वह नासिर हुसैन के निर्देशन में बनी 'कारवां' थी. इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में अभिनेता जितेंद्र, अभिनेत्री आशा पारेख और अरुणा ईरानी थीं. फिल्म रिलीज होने से पहले इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स (वितरकों) को इसकी सफलता पर शक था, लेकिन जब यह परदे पर आई तो इसने कमाई के मामले में झंडे गाड़ दिए.

'कारवां' की जबरदस्त सफलता के कारण
'कारवां' एक हल्की-फुल्की, लेकिन मजेदार कहानी थी, जिसमें दर्शकों को रोमांस, ड्रामा और ढेर सारा संगीत मिला. फिल्म का संगीत आरडी बर्मन ने दिया था और गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे. इस फिल्म के गाने आज भी सदाबहार माने जाते हैं. 'पिया तू अब तो आजा', 'चलते चलते' और 'कितना प्यारा वादा' जैसे गाने उस दौर में सुपरहिट हुए थे. गाने 'पिया तू अब तो आजा' के लिए आशा भोसले को फ़िल्मफेयर अवार्ड भी मिला था.

टिकट बिक्री का ऐतिहासिक रिकॉर्ड
अक्सर यह माना जाता है कि 'शोले' ही दुनिया भर में सबसे ज्यादा टिकटें बेचने वाली भारतीय फिल्म थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'शोले' की दुनियाभर में 25 करोड़ टिकटों की बिक्री हुई थी. इसके उलट, जितेंद्र की 'कारवां' ने उस समय दुनिया भर में 31 करोड़ टिकटों की बिक्री की थी. इस तरह टिकटों की संख्या के मामले में 'कारवां' ने 'शोले' को पीछे छोड़ते हुए एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो दशकों तक कायम रहा.

चीन में पहली भारतीय हिट
'कारवां' की सफलता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही. यह फ़िल्म चीन में भी रिलीज हुई थी और वहां सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी थी. इससे पहले राज कपूर की फिल्मों को चीन में लोकप्रियता मिली थी, लेकिन कमाई के मामले में 'कारवां' ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया था. यह फिल्म आज भी अपनी कहानी, शानदार अभिनय और मधुर संगीत के लिए याद की जाती है. 'कारवां' ने साबित किया कि बेहतरीन कंटेंट, दमदार संगीत और एक अच्छी कहानी हमेशा दर्शकों का दिल जीत सकती है, भले ही वह 'शोले' जैसी बड़ी फिल्म के सामने क्यों न हो.

