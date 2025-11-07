Advertisement
trendingNow12992207
Hindi Newsमनोरंजन

ऑस्कर में गईं 7 फिल्में! इस सुपरस्टार का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया, लेकिन एक तमन्ना आज भी है अधूरी

Kamal Haasan birthday: साउथ सिनेमा के दिग्गज कलाकार कमल हासन ने अपने 60 साल से अधिक के फिल्मी करियर में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं. उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उनकी सात अलग-अलग फिल्में ऑस्कर अवॉर्ड्स के लिए भेजी गईं. यह किसी भी भारतीय कलाकार के लिए एक अद्वितीय रिकॉर्ड है. हालांकि, पद्मश्री और पद्मभूषण जैसे सम्मान पाने वाले कमल हासन की कोई भी फिल्म आज तक ऑस्कर अवॉर्ड जीत नहीं पाई है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 07, 2025, 12:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑस्कर में गईं 7 फिल्में! इस सुपरस्टार का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया, लेकिन एक तमन्ना आज भी है अधूरी

Kamal Haasan Movies: बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की दुनिया में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं, जो सिर्फ एक्टर नहीं, बल्कि सिनेमा की चलती-फिरती यूनिवर्सिटी होते हैं. इन्हीं में से एक हैं दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकार कमल हासन. वह पिछले 60 साल से ज्यादा समय से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और उन्होंने अपने अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है. कमल हासन के करियर की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि उनकी सात फिल्में 'ऑस्कर' (Oscar) अवॉर्ड्स के लिए भेजी जा चुकी हैं. किसी भी भारतीय कलाकार के लिए यह एक बहुत बड़ा और अटूट रिकॉर्ड है, जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है.

5 साल की उम्र में मिली थी पहली सफलता
कमल हासन का जन्म आज ही के दिन तमिलनाडु में 7 नवंबर 1954 को हुआ था. बचपन से ही वो फिल्मों की दुनिया में आ चुके थे. बता दें कि महज 5 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली फिल्म 'कलाथुर कन्नम्मा' में बाल कलाकार (Child Artist) के रूप में काम किया. अपनी मासूमियत और दमदार अभिनय के लिए उन्हें 'बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट' का प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल भी मिला था. यह उनके शानदार करियर की शुरुआत थी. आगे चलकर उन्होंने मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी काम किया.

ऑस्कर तक पहुंची ये 7 फिल्में
कमल हासन का करियर सिर्फ एक्टिंग तक ही सीमित नहीं रहा. उन्होंने फिल्मों में निर्देशन, पटकथा लेखन, गाने और संगीत निर्देशन जैसे कई क्षेत्रों में भी अपना नाम कमाया है. उनकी कुछ फिल्में, जिनमें उनका अभिनय और मेकिंग बेहतरीन थी, उन्हें विश्व स्तर पर पहचान दिलाई और ऑस्कर तक पहुंचीं. जो 7 फिल्में ऑस्कर तक पहुंची वो इस तरह हैं- 

Add Zee News as a Preferred Source

1.स्वाति मुत्यम
2.सागर
3.नायागन
4.थेवर मगन
5.कुरुथिपुनल
6.इंडियन
7.हे राम

एक तमन्ना जो है अधूरी
कमल हासन को उनके कमाल के काम के लिए अब तक चार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 21 फिल्मफेयर अवॉर्ड्स और सरकार की तरफ से पद्मश्री और पद्मभूषण जैसे बड़े सम्मान मिल चुके हैं. उनके नाम पर 7 फिल्में ऑस्कर तक गईं, यह अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा है. हालांकि उनके इतने बड़े और सफल करियर के बावजूद, उनकी एक तमन्ना आज भी अधूरी है: उनकी कोई भी फिल्म अब तक ऑस्कर जीत नहीं पाई है. लेकिन उनकी अदाकारी, मेहनत और हर किरदार में उतर जाने की काबिलियत ने उन्हें सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में एक महान कलाकार की पहचान दिलाई है. वह आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं और अपने फैंस को एंटरटेन कर रहे हैं.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Kamal Haasan birthdaykamal haasan moviesEntertainment News

Trending news

दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
russiya
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
आप नमाज नहीं पढ़ सकते और मुसलमान वंदे मातरम... जश्न पर अबू आजमी ने विवाद को हवा दी
best vande mataram
आप नमाज नहीं पढ़ सकते और मुसलमान वंदे मातरम... जश्न पर अबू आजमी ने विवाद को हवा दी
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप
Vande Mataram
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
अफ्रीका के इन 2 देशों में क्यों जा रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू? जानकर सभी को होगा गर्व
President Droupadi Murmu
अफ्रीका के इन 2 देशों में क्यों जा रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू? जानकर सभी को होगा गर्व
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
himachal pardesh congress
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
नवंबर रिवोल्‍यूशन की बात बेमानी, क्रांति 2028 में होगी! क्‍या कह गए कांग्रेस दिग्गज
congress
नवंबर रिवोल्‍यूशन की बात बेमानी, क्रांति 2028 में होगी! क्‍या कह गए कांग्रेस दिग्गज
अंतिम संस्कार में मैरिज सर्टिफिकेट भी... बिस्तर पर थीं दादी और दादा ने ये वादा लिया
love story
अंतिम संस्कार में मैरिज सर्टिफिकेट भी... बिस्तर पर थीं दादी और दादा ने ये वादा लिया
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट