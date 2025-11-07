ऑस्कर में गईं 7 फिल्में! इस सुपरस्टार का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया, लेकिन एक तमन्ना आज भी है अधूरी

Kamal Haasan Movies: बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की दुनिया में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं, जो सिर्फ एक्टर नहीं, बल्कि सिनेमा की चलती-फिरती यूनिवर्सिटी होते हैं. इन्हीं में से एक हैं दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकार कमल हासन. वह पिछले 60 साल से ज्यादा समय से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और उन्होंने अपने अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है. कमल हासन के करियर की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि उनकी सात फिल्में 'ऑस्कर' (Oscar) अवॉर्ड्स के लिए भेजी जा चुकी हैं. किसी भी भारतीय कलाकार के लिए यह एक बहुत बड़ा और अटूट रिकॉर्ड है, जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है.

5 साल की उम्र में मिली थी पहली सफलता

कमल हासन का जन्म आज ही के दिन तमिलनाडु में 7 नवंबर 1954 को हुआ था. बचपन से ही वो फिल्मों की दुनिया में आ चुके थे. बता दें कि महज 5 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली फिल्म 'कलाथुर कन्नम्मा' में बाल कलाकार (Child Artist) के रूप में काम किया. अपनी मासूमियत और दमदार अभिनय के लिए उन्हें 'बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट' का प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल भी मिला था. यह उनके शानदार करियर की शुरुआत थी. आगे चलकर उन्होंने मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी काम किया.

ऑस्कर तक पहुंची ये 7 फिल्में

कमल हासन का करियर सिर्फ एक्टिंग तक ही सीमित नहीं रहा. उन्होंने फिल्मों में निर्देशन, पटकथा लेखन, गाने और संगीत निर्देशन जैसे कई क्षेत्रों में भी अपना नाम कमाया है. उनकी कुछ फिल्में, जिनमें उनका अभिनय और मेकिंग बेहतरीन थी, उन्हें विश्व स्तर पर पहचान दिलाई और ऑस्कर तक पहुंचीं. जो 7 फिल्में ऑस्कर तक पहुंची वो इस तरह हैं-

Add Zee News as a Preferred Source

1.स्वाति मुत्यम

2.सागर

3.नायागन

4.थेवर मगन

5.कुरुथिपुनल

6.इंडियन

7.हे राम

एक तमन्ना जो है अधूरी

कमल हासन को उनके कमाल के काम के लिए अब तक चार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 21 फिल्मफेयर अवॉर्ड्स और सरकार की तरफ से पद्मश्री और पद्मभूषण जैसे बड़े सम्मान मिल चुके हैं. उनके नाम पर 7 फिल्में ऑस्कर तक गईं, यह अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा है. हालांकि उनके इतने बड़े और सफल करियर के बावजूद, उनकी एक तमन्ना आज भी अधूरी है: उनकी कोई भी फिल्म अब तक ऑस्कर जीत नहीं पाई है. लेकिन उनकी अदाकारी, मेहनत और हर किरदार में उतर जाने की काबिलियत ने उन्हें सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में एक महान कलाकार की पहचान दिलाई है. वह आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं और अपने फैंस को एंटरटेन कर रहे हैं.