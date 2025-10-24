'घाटी से मायानगरी तक का सफर...', कश्मीरी पंडित ने निभाया 61 बार एक ही किरदार, कैसे बने बॉलीवुड के खूंखार विलेन?

Actor Jeevan Biography: कहते हैं कि किसकी किस्मत का सितारा कब चमक जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है, भारत देश में कई ऐसे मशहूर एक्टर, क्रिकेटर बिजनेसमैन हुए जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत गुमनाम तरीके से की लेकिन बढ़ते हुए दिन के साथ वो बुलंदियों पर पहुंचे, ऐसे ही हम बात कर रहे हैं उस कश्मीरी पंडित के बारे में जिनका घाटी में 1915 में जन्म हुआ और उन्होंने बढ़ते हुए दिन के साथ फिल्म जगत में तमाम ऊंचाइयां हासिल की, आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार के साथ.

घाटी से पहुंचे मायानगरी

जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं उनका नाम जीवन है, जिनका असली नाम ओंकारनाथ है, बचपन से ही इनके अंदर एक्टिंग का जुनून था और यही जुनून इन्हें खींचकर एक दिन मुंबई लेकर आया और ये 1930 में अभिनय करने मुंबई पहुंच गए, ऐसा कहा जाता है कि जब ये मुंबई पहुंचे तो इनके पास बस दो ही चीज थी, एक साथ जुनून और दूसरा था जेब में महज 26 रुपए, फर्श से इन्होंने अर्श तक की इनकी यात्रा काफी ज्यादा दिलचस्प है.

फिल्मी करियर की शुरुआत की

मुंबई पहुंचने के बाद भी जीवन आसान नहीं था. 1935 में आई 'रोमांटिक इंडिया' से उन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत की, हालांकि इसमें इन्हें शोहरत नहीं मिली, इसके बाद 40 के दशक में आई 'स्टेशन मास्टर' और 'घर की इज्जत' जैसी फिल्मों में इन्होंने अपने किरदार की बदौलत लोगों के दिलों को जीत लिया. 'धर्मवीर', 'अफसाना', 'नया दौर' जैसी फिल्मों में इन्होंने खलनायक का रोल निभाया और यहीं से इन्होंने शोहरत की ऊंचाईयां चढ़ना शुरू की.

61 बार निभाया ये किरदार

जीवन ने करीब 200 फिल्मों में काम किया और सबसे खास बात ये रही कि अपने एक्टिंग के करियर के दौरान इन्होंने 61 बार नारद मुनि का किरदार निभाया, 1940 से 1980 तक जब भी वो इस किरदार को निभाते थे तो दर्शक भाव विभोर हो जाते थे. हर रोल में उनकी आवाज दिलों को भेदती चली गई. इनके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन 1960 में हुआ जब वो पूरी फिल्म में गायब थे लेकिन अंतिम सीन में जैसे ही आए पूरी फिल्म का रुख अपनी ओर मोड़ लिए, यहीं से वो शोहरत की बुलंदी पर चढ़ते गए.

कुछ ही मिनट में छाए जीवन

बी.आर. चोपड़ा अपनी फिल्म 'कानून' में आंखों में चालाकी भरे लुक के साथ, वह कुछ मिनटों के लिए पर्दे पर छा गए, उनका वह खतरनाक हाव-भाव और शातिर अभिव्यक्ति इतनी जबरदस्त थी कि दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए. इस फिल्म में मिली सफलता बाद उन्होंने फिल्म जगत में अलग ऊंचाईयों को छुआ.