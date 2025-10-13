Advertisement
KBC जूनियर में इस बच्चे का बर्ताव देखकर तिलमिलाए फैंस, अमिताभ बच्चन बोले “कुछ कहने को नहीं, बस स्तब्ध हूं”

KBC Junior Overconfident Contestant: कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने दर्शकों के साथ ही बिग बी के फैंस को भी हैरान भी कर दिया. हॉट सीट पर बैठे पांचवी के छात्र ने बिग बी को ऐसा एटीट्यूड दिखाया कि गुस्से से उनके फैंस और दर्शक आग बबूला हो गए.

 

Oct 13, 2025, 11:17 AM IST
KBC जूनियर के लेटेस्ट एपिसोड में गुजरात के गांधीनगर से आए पांचवी क्लास के बच्चे इशित भट्ट ने हॉटसीट पर बैठकर ऐसा बर्ताव किया कि सोशल मीडिया पर लोग गुस्से से भर गए. शो के होस्ट अमिताभ बच्चन अपनी शालीनता और संयम के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उनके सामने बैठे नन्हे कंटेस्टेंट ने बार-बार अपनी बात और एटीट्यूड से सबको हैरान कर दिया. KBC जूनियर के इस एपिसोड की शुरुआत तो नॉर्मल रही, पर जैसे-जैसे सवाल बढ़ते गए, इशित का आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस में बदलता चला गया और उनकी बेबाकी बदतमीजी में बदल गई. 

रूड बिहेवियर
इशित सवाल सुनने से पहले ही वो जल्दी-जल्दी जवाब देने लगे और सदी के महानायक से काफी रूडली बातें करने लगे. जब 84 वर्षीय अमिताभ बच्चन ने उन्हें नियम समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने बीच में ही टोकते हुए कहा “मुझे रूल्स-वूल्स पता हैं, आप मुझे मत समझाइए” इतना ही नहीं, एक सवाल पर उन्होंने बिग बी से कहा “अरे सर, अपना मुंह नहीं, आंसर लॉक कीजिए ना”. एक छोटे से बच्चे से इस तरह की बातें सुनकर दर्शक भौचक्के रह गए.

ओवर कॉन्फिडेंस 
केवल दस ग्यारह साल की उम्र में इशित का ये बर्ताव सबके लिए चौंकाने वाला था. अमिताभ बच्चन ने हालांकि अपने अनोखे अंदाज में स्थिति को संभाल लिया. उन्होंने शांत रहकर बच्चे से बात की और समझाया कि आत्मविश्वास अच्छी चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा नुकसान पहुंचाता है. इशित अपने जवाबों को लेकर इतने आश्वस्त थे कि कई बार बेसिक नियम भी भूल गए. पांचवी में पढ़ रहे इस बच्चे ने ओवरकॉन्फिडेंस की वजह से ताजमहल और रामायण से जुड़े सवालों के जवाब नहीं दे पाएं और शो से बिना कोई रक्म जीते बाहर भी हो गए.

सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल
जैसे ही KBC जूनियर वाला ये एपिसोड ऑनएयर हुआ वैसे ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. किसी ने लिखा, “अगर मेरी मां होती तो पहले ही सवाल के बाद चार थप्पड़ पड़ गए होते” तो किसी ने कहा, “माता-पिता को बच्चों को शिष्टाचार सिखाना चाहिए, वरना ये ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें ही नुकसान देगा”.  कई लोगों ने अमिताभ बच्चन की संयम रखने की क्षमता की तारीफ की और कहा कि उन्होंने उस बच्चे को डांटने के बजाय एक सबक दिया कि विनम्रता हमेशा जीतती है.

बस स्तब्ध हूं!
इस पूरे मामले पर अमिताभ बच्चन ने भी बिना नाम लिए X पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, “कुछ कहने को नहीं है, बस स्तब्ध हूं” उनके इस छोटे से पोस्ट पर लाखों लोगों ने कमेंट किए हैं. किसी ने लिखा, “सर, ऐसे बच्चों को देखकर तो कोई भी स्तब्ध हो जाएगा,” तो किसी ने कहा, “आपको वहीं भूतनाथ बन जाना चाहिए था”. ये एपिसोड सिर्फ एक रियलिटी शो का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि एक आईना बन गया कि आज के समय में बच्चों के आत्मविश्वास और अनुशासन के बीच की रेखा कितनी धुंधली होती जा रही है. आजकल के बच्चे स्मार्ट और समझदार तो हैं, लेकिन कभी-कभी उन्हें ये सिखाने की जरूरत होती है कि हर मंच पर और हर तरह के लोगों से बात करने का तरीका अलग होता है.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं.

kbc junior controversy, ishit bhatt, Amitabh Bachchan

