कोरोना संकट के बीच किम कार्दशियन ने यूं मनाया जन्मदिन, हुईं ट्रोल

वॉशिंगटन: कोरोना (CoronaVirus) संकट के बीच अमेरिकी टीवी स्टार किम कार्दशियन (Kim Kardashian) अपने जन्मदिन पर आलिशान पार्टी (Birthday Party) आयोजित की. हालांकि, इस पार्टी में उनके कुछ करीबी ही मौजूद थे, लेकिन फिर भी वह आलोचकों के निशाने पर आ गई हैं. सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर निशाना बनाया जा रहा है.

किसी की चिंता नहीं

नाराज लोगों का कहना है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, टीवी स्टार का पार्टी करना दर्शाता है कि उन्हें किसी की कोई चिंता नहीं. वहीं, किम यह कहकर अपना बचाव कर रही हैं कि पार्टी में केवल उनके करीबी ही मौजूद थे.

40 and feeling so humbled and blessed. There is not a single day that I take for granted, especially during these times when we are all reminded of the things that truly matter. pic.twitter.com/p98SN0RDZD

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 27, 2020