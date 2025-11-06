Advertisement
52 साल बाद भी दिलों पर राज कर रहा है किशोर कुमार का ये एवरग्रीन सॉन्ग,Gen Z भी कर रहे हैं पसंद

किशोर कुमार का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ जाती है. उनकी आवाज में वो जादू था जो दिल के तार छू जाता था. आज के दौर में भी जब उनका एक गाना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसे Gen Z भी खूब पसंद कर रहे हैं.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Nov 06, 2025, 06:03 PM IST
किशोर कुमार की आवाज में जो खूबसूरती थी वो हर किसी को मंत्रमुग्ध करदेती है. उनकी सुरीली आवाज आजकल के जनरेशन के लोगों को भी काफी पसंद आती है. आजकल सोशल मीडिया पर रील की वजह से उनका एक गाना खूब ट्रेंड कर रहा है जिसे लोग बेहद पसंद कर रहे हैं. ये गाना जब भी बजता है तो हर कोई अपने प्यार और पुराने दिनों को याद कर भावुक हो जाता है. ये गाना सिर्फ एक धुन नहीं बल्कि एक एहसास है जो सुनने वाले के दिल में हमेशा के लिए बस जाता है.

पल पल दिल के पास
1973 में आई फिल्म ब्लैकमेल का गाना पल पल दिल के पास जब से रिलीज हुआ था तब से ही हर किसी को खूब पसंद आया था.  तब से लेकर आज तक ये रोमांटिक गानों की लिस्ट में नंबर वन बना हुआ है. किशोर कुमार की मखमली आवाज और संगीतकार कल्याणजी आनंदजी के म्यूजिक ने इस गाने को अमर बना दिया है. धर्मेंद्र और राखी पर फिल्माया गया ये सॉन्ग आज भी पुराने और नए दोनों जनरेशन के दिलों में बराबर जगह बनाए हुए है.

गाने का जादू
इस गाने को किशोर कुमार ने इतनी भावनाओं के साथ गाया था कि हर शब्द सीधे दिल में उतरता चला जाता है. इस गाने के खूबसूरत बोल को राजेन्द्र कृष्ण ने लिखा था और कल्याणजी आनंदजी ने संगीत से सजाया था. धर्मेंद्र और राखी की रोमांटिक केमिस्ट्री ने इस गाने को और भी खूबसूरत बना दिया था. 52 साल गुजर जाने के बाद भी इस गाने का जादू कम नहीं हुआ है.

क्लासिक सॉन्ग
आज भी कई शादी, रेडियो, कॉलेज फेस्ट या किसी भी रोमांटिक जगहों पर ये गाना जरूर सुनाई देता है. किशोर कुमार के गाए इस गीत की खासियत ये है कि यह हर जनरेशन के लिए नया लगता है. उनके फैंस कहते हैं कि जब भी दिल उदास हो या किसी की याद आए तो ये गाना एक सुकून देता है. सोशल मीडिया पर भी कई युवा इस क्लासिक सॉन्ग को अपने वीडियो और रील्स में इस्तेमाल करते हैं जिससे ये गाना फिर से ट्रेंड में आ जाता है.

सोशल मीडिया
आजकल सोशल मीडिया पर बहुत से लोग अपने पार्टनर को ये गाना डेडिकेट कर रहे हैं. कई लोग इस गाने पर अपने पार्टनर के साथ रील बना कर भी पोस्ट कर रहे हैं. आजकल के युवाओं को भी ये गाना खूब पसंद आ रहा है.

