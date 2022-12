Salman Khan क्या खुद से 24 साल छोटी इस एक्ट्रेस को कर रहे हैं डेट? लोगों ने जम कर उड़ाया मजाक

Salman Khan Dating Rumour: पूजा हेगड़े(Pooja Hegde) रणवीर सिंह(Ranveer Singh) से साथ 'सर्कस'(Cirkus) के प्रमोशन में बिजी हैं. उनकी ये फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार हैं. आपको बता दें कि सर्कस को रोहित शेट्टी(Rohit Shetty) ने डायरेक्ट किया है. आपको बता दें कि पूजा हेगड़े सलमान खान की आने वाली फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान'(Kisi ka Bhai Kisi Ki Jaan) में भी नजर आने वाली हैं. किसी का भाई किसी का जान की शूटिंग खत्म हो चुकी है. पूजा हेगड़े ने इसके पहले कभी भी बॉलीवुड में काम नहीं किया है पर साउथ की फिल्मों में पहले भी काम कर चुकी हैं. इसी बीच एक अफवाह तेजी से फैल रही है कि सलमान खान पूजा हेगडे़ को डेट कर रहे हैं.

सलमान और पूजा एक साथ बिता रहे हैं वक्त

इस तरह की अफवाह फैलाने कि पीछे फिल्म क्रिटिक उमैर संधू हैं. इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करके कहा कि पूजा हेगड़े और सलमान खान बी टाउन के नए कपल हैं. आगे वो लिखते हैं कि सलमान खान को पूजा हेगड़े से प्यार हो गया है और उन्होंने इनके साथ अगली दो फिल्में भी साइन कर ली हैं. सलमान खान और पूजा आजकल एक दूसरे के साथ काफी समय भी बिता रहे हैं. आगे उमैर लिखते हैं कि सलमान के करीब सूत्रों ने इस बात पुष्टी की है.

BREAKING NEWS : New Couple in Town !!! Mega Star #SalmanKhan fell in love with #PoojaHegde !! His production house also signed her for next 2 films !! They are spending time together now a days !! Confirmed by Salman Khan close sources. pic.twitter.com/2lkNIXH3IE

