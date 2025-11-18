Advertisement
trendingNow13008592
Hindi Newsमनोरंजन

अपने ही घर की बालकनी में जाने से डरती थी ये लेडी विलेन! एक खत ने जिंदगी में ला दिया था भूचाल; एक्ट्रेस ने किया खुलासा

Bindu negative role: बॉलीवुड की दुनिया में एक ऐसी एक्ट्रेस थीं, जिन्होंने हीरोइन से ज्यादा, विलेन की साइडकिक यानी 'वैम्प' बनकर नाम कमाया. उनका नाम बिंदु है. जब भी पर्दे पर उनकी एंट्री होती थी, दर्शक जानते थे कि अब कुछ मसाला होने वाला है. अपनी खास अदाओं और जबरदस्त डांस मूव्स से बिंदु ने एक दौर में खूब धूम मचाई. 'कटी पतंग' फिल्म में राजेश खन्ना के साथ उनका गाना 'मेरा नाम है शबनम' आज भी याद किया जाता है. परदे पर भले ही उन्होंने नेगेटिव रोल किए, लेकिन असल जिंदगी में उनकी कहानी प्रेरणादायक है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 18, 2025, 01:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अपने ही घर की बालकनी में जाने से डरती थी ये लेडी विलेन! एक खत ने जिंदगी में ला दिया था भूचाल; एक्ट्रेस ने किया खुलासा

Bindu villain Role: बॉलीवुड की सुनहरी दुनिया में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं, जो हीरो-हीरोइन से हटकर भी अपनी छाप छोड़ जाते हैं. इन्हीं में से एक सदाबहार अदाकारा बिंदु हैं. उन्हें अक्सर फिल्मों में 'वैम्प' यानी नेगेटिव किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस के तौर पर जाना जाता था. उनके डांस और स्टाइल ने 70 के दशक में खूब चर्चा बटोरी. 'कटी पतंग' फिल्म का गाना 'मेरा नाम है शबनम' आज भी उनकी पहचान है. बहुत कम लोगों को पता है कि इतनी बोल्ड दिखने वाली इस एक्ट्रेस की असल जिंदगी मुश्किलों से भरी थी. परिवार को संभालने के लिए उन्होंने छोटी सी उम्र में ही काम शुरू कर दिया था. 

'कटी पतंग' की 'शबनम' से लेकर बॉलीवुड की धाकड़ वैम्प तक
बॉलीवुड की फिल्मों में एक दौर ऐसा था जब हीरो-हीरोइन के अलावा, विलेन की मदद करने वाली और कहानी में ट्विस्ट लाने वाली एक्ट्रेसेस की भी बड़ी डिमांड थी. ऐसी ही एक अदाकारा थीं बिंदु, जिन्होंने अपनी खास पहचान एक 'वैम्प' के तौर पर बनाई. परदे पर उनके जलवे ऐसे थे कि वह मेन हीरोइन को कड़ी टक्कर देती थीं.

एक 'कैबरे डांसर' का धमाकेदार आगाज
बिंदु ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तो हीरोइन के तौर पर की थी, लेकिन उन्हें असली पहचान फिल्म 'कटी पतंग' (1970) से मिली. इस फिल्म में उन्होंने सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम किया था. यह फिल्म उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुई. इस फिल्म में उन्होंने पहली बार एक कैबरे डांसर का रोल किया और उनका गाना 'मेरा नाम है शबनम' इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी लोग उसे गुनगुनाते हैं. इस गाने ने रातों-रात बिंदु को स्टार बना दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

जिंदगी की शुरुआती मुश्किलें
बिंदु की पर्सनल लाइफ भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. जब वह छोटी थीं, तभी उनके सिर से पिता का साया उठ गया था. पिता के जाने के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई. घर चलाने के लिए उन्हें महज 13 साल की उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू करना पड़ा था. उस समय उन्हें जो भी काम मिला, उन्होंने किया, क्योंकि उनके लिए काम से बढ़कर परिवार को पालना जरूरी था.

जब एक्ट्रेस बिंदू ने बालकनी जाना छोड़ दिया
दिग्गज अभिनेत्री बिंदू ने 'द कपिल शर्मा शो' पर अपने करियर का एक हैरान कर देने वाला किस्सा साझा किया. बिंदू ने बताया कि अपने शुरुआती दिनों में उन्हें फैंस से ढेरों प्रेम पत्र मिलते थे. एक दिन उन्होंने एक खत पढ़ा जिसमें एक फैन ने लिखा कि वह उनसे शादी करना चाहता है. उसने एक अजीब शर्त रखी कि अगर बिंदू बालकनी में आ गईं तो वह इसे 'हां' मान लेगा. अपने किरदारों से लोगों को डराने वाली बिंदू इस घटना से इतनी डर गईं कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अपने ही घर की बालकनी में जाना पूरी तरह से बंद कर दिया था.

शादी और सफल करियर
बिंदु ने बहुत कम उम्र में ही चंपकलाल जावेरी से शादी कर ली थी. उनके पति ने हमेशा उनके काम को सपोर्ट किया. फिल्मों में भले ही वह नेगेटिव या बोल्ड रोल करती थीं, लेकिन असल जिंदगी में वह बहुत ही सादगी पसंद इंसान हैं. 'कटी पतंग' के बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया, जैसे 'दो रास्ते', 'प्रेम नगर', 'अभिमान' और 'जंजीर'. 'जंजीर' में 'मोना डार्लिंग' का उनका किरदार आज भी आइकॉनिक माना जाता है.

एक समय था जब हर बड़ी फिल्म में बिंदु का होना जरूरी माना जाता था. उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इंडस्ट्री में अपना एक खास मुकाम बनाया, जो बताता है कि रोल छोटा हो या बड़ा, अगर काम दिल से किया जाए तो पहचान जरूर मिलती है.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Bindu negative roleBindu villain RoleEntertainment NewsBollywood news

Trending news

'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
Ralaune Tradition
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
Ralaune Tradition
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
बिरयानी बेचने वाले रडार पर, यहां इनकम टैक्स मार रही छापा, बड़े ब्रांड्स भी गिरफ्त मे
income tax
बिरयानी बेचने वाले रडार पर, यहां इनकम टैक्स मार रही छापा, बड़े ब्रांड्स भी गिरफ्त मे
पश्चिम बंगाल में SIR की निगरानी, कोलकाता पहुंचेगी टीम, प्रक्रिया का होगा रिव्यू
West Bengal
पश्चिम बंगाल में SIR की निगरानी, कोलकाता पहुंचेगी टीम, प्रक्रिया का होगा रिव्यू
डॉक्टर शाहीन के 'मिशन काफिर' का खुलासा, 14-18 साल की मुस्लिम लड़कियां,महिलाएं टारगेट
Delhi blast
डॉक्टर शाहीन के 'मिशन काफिर' का खुलासा, 14-18 साल की मुस्लिम लड़कियां,महिलाएं टारगेट
दिल्ली धमाका: 150 फोन की CDR खोलेगी हर राज! अदील की डायरी से निकला हनी ट्रैप का एंगल
Delhi Car Blast
दिल्ली धमाका: 150 फोन की CDR खोलेगी हर राज! अदील की डायरी से निकला हनी ट्रैप का एंगल
तमिलनाडु में SIR का बहिष्कार, बढ़ते तनाव और वर्कलोड पर कर्मचारियों का फूटा गुस्सा
Tamil Nadu
तमिलनाडु में SIR का बहिष्कार, बढ़ते तनाव और वर्कलोड पर कर्मचारियों का फूटा गुस्सा
कश्मीर में 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' की खुद रही 'कब्र', हार्ट स्पेशलिस्ट के घर रेड
Faridabad White Collar Terrorism
कश्मीर में 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' की खुद रही 'कब्र', हार्ट स्पेशलिस्ट के घर रेड
पहले से लगा है तंबू ! बंगाल में बिहार वाला प्रयोग दोहराएगी BJP पर तरीका अलग होगा
bjp bengal election
पहले से लगा है तंबू ! बंगाल में बिहार वाला प्रयोग दोहराएगी BJP पर तरीका अलग होगा
आतंकी डॉक्टर उमर का नया वीडियो, धमाके से पहले कर रहा था शहादत की बात
Delhi blast
आतंकी डॉक्टर उमर का नया वीडियो, धमाके से पहले कर रहा था शहादत की बात