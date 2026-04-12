Asha Bhosle Death LIVE: हमेशा के लिए खामोश हो गई वो आवाज...92 साल की उम्र में मशहूर सिंगर आशा भोसले का हुआ निधन

Asha Bhosle Death LIVE Update: अपने जमाने की मशहूर सिंगर आशा भोसले का निधन का आज मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में निधन हो गया. उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है.
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Asha Bhosle Death News LIVE Update: अपने जमाने की मशहूर सिंगर आशा भोसले का निधन का आज मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में निधन हो गया. उनके निधन से पूरी देश में शोक की लहर है. आशा भोसले ने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है. आशा भोसले ने 20 भाषाओं में करीब 12 हजार गानों में अपनी आवाज दी थी.
Asha Bhosle Live Update: जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति- राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंगर आशा भोसले के निधन पर दुख जताते हुए कहा, 'भारत की सुर सम्राज्ञी आशा भोसले जी का निधन मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है. पार्श्व गायिका के रूप में उन्होंने हज़ारो फ़िल्मों एवं संगीत एल्बम्स में अपनी आवाज दी. उनके गाये हुए गीतों को भारत की कई पीढ़ियों ने सुना और गुनगुनाया है. उनके सुमधुर गीतों की गूंज सदैव बनी रहेगी. आशा भोसले जी का निधन संगीत और जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं. ओम शांति!'
भारत की सुर सम्राज्ञी आशा भोसले जी का निधन मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है।पार्श्व गायिका के रूप में उन्होंने हज़ारो फ़िल्मों एवं संगीत एल्बम्स में अपनी आवाज़ दी।उनके गाये हुए गीतों को भारत की कई पीढ़ियों ने सुना और गुनगुनाया है। उनके सुमधुर गीतों की गूंज सदैव बनी रहेगी।
आशा भोसले…
Rajnath Singh (rajnathsingh) April 12, 2026
Asha Bhosle Live Update: सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
आशा भोसले के निधन के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा भारतीय संगीत जगत की स्वर-सम्राज्ञी, महान सुर-साधिका, 'पद्म विभूषण' आशा भोसले जी का निधन अत्यंत दुःखद एवं कला जगत की अपूरणीय क्षति है. उनकी अद्वितीय गायकी ने भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयां प्रदान कीं. उनके मधुर स्वर सदैव देश वासियों के मन में गूंजते रहेंगे. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति और शोकाकुल परिजनों एवं प्रशंसकों को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें.
Asha Bhosle Live Update: जूनियर NTR ने जताया दुख
एक्टर जूनियर NTR ने आशा भोसले के निधन के बाद लिखा आशा भोसले जी के गुजर जाने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. उनकी जादुई आवाज़ दशकों तक भारतीय सिनेमा की धड़कन थी और लाखों दिलों को छू गई. वह अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गई हैं जो पीढ़ियों तक ज़िंदा रहेगी और हमेशा सम्मान और प्यार से याद की जाएगी. उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. ओम शांति.
Asha Bhosle Live Update: राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार
आशा भोसले के निधन के बाद राज्य के कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि आज पूरा देश और महाराष्ट्र एक युग के खत्म होने का दुख मना रहा है. उनका काम और उनका संगीत न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए खुशी का जरिया था. कल सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक, उनके चाहने वाले लोअर परेल में उनके घर पर उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि दे सकेंगे. उनका अंतिम संस्कार शाम 4 बजे शिवाजी पार्क श्मशान घाट पर किया जाएगा. पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.
Asha Bhosle Live Update: मनोज मुंतशिर ने जताया दुख
आशा भोसले के निधन के बाद मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर ने लिखा कि कुछ लोग यूँ बुलंद थे कि दास्तान हो गए, पैदा हुए जमीन पर और आसमान हो गए, आज एक आसमान ने ये जमीन छोड़ दी. आप बहुत याद आयेंगी ताई. ओम शांति!
Asha Bhosle Live Update: कल शाम 4 बजे होगा अंतिम संस्कार
मशहूर सिंगर आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने कहा कि मेरी माताजी का आज निधन हो गया है. लोग कल सुबह 11 बजे लोअर परेल के कासा ग्रांडे में उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि दे सकते हैं, जहां वे रहती थीं. उनका अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा
Asha Bhosle Live Update: हर्षा भोगले ने जताया दुख
आशा भोसले के निधन के बाद दुख जताते हुए हर्षा भोगले ने लिखा- पहले लता मंगेशकर,अब आशा भोसले, अलग-अलग स्टाइल, दोनों में महानता का एहसास. इतने सारे बेहतरीन गाने, मेरे लिए उमराव जान तो बस सोने पे सुहागा था. रफी, किशोर, मुकेश, मन्ना डे, तलत, गीता दत्त, लता और आशा के महान दौर का आखिरी कलाकार चला गया है और भले ही हम इस कहावत का इस्तेमाल हल्के-फुल्के अंदाज में करें, लेकिन यह असल में एक दौर का अंत है.
Asha Bhosle Live Update: 12 हजार गानों में दी आवाज
आशा भोसले ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन गीत गाए. हिंदी के अलावा वह कुल 20 भारतीय और विदेशी भाषाओं में गाने गा चुकी हैं. साल 2006 में खुद आशा भोसले ने बताया था कि उन्होंने 12 हजार गाने गाए हैं.
Asha Bhosle Live Update: ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आशा भोसले का हुआ निधन
92 की उम्र में आशा भोसले ने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली. शानिवार रात को उन्हें कार्डियक अरेस्ट आने के बाद एडमिट कराया गया था.