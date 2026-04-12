Asha Bhosle Death LIVE: हमेशा के लिए खामोश हो गई वो आवाज...92 साल की उम्र में मशहूर सिंगर आशा भोसले का हुआ निधन

Asha Bhosle Death News LIVE Update: अपने जमाने की मशहूर सिंगर आशा भोसले का निधन का आज मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में निधन हो गया. उनके निधन से पूरी देश में शोक की लहर है. आशा भोसले ने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है. आशा भोसले ने 20 भाषाओं में करीब 12 हजार गानों में अपनी आवाज दी थी.

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