Advertisement
trendingNow12996945
Hindi Newsमनोरंजन

नहीं रहे अभिनेता धर्मेंद्र, 89 साल की उम्र में निधन, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली आखिरी सांस


Dharmendra And Prem Chopra Health Update: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा स्वास्थ्य बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती हैं. दोनों की हालत अब स्थिर बताई जा रही है. धर्मेंद्र का हेल्थ अपडेट लेने के लिए कई लोग उनसे मिलने पहुंच रहे हैं. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 11, 2025, 08:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नहीं रहे अभिनेता धर्मेंद्र, 89 साल की उम्र में निधन, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली आखिरी सांस
LIVE Blog

Dharmendra And Prem Chopra Health Update: बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया है. उन्हें कुछ दिन पहले ही तबियत बिगड़ने पर उन्हें जल्दी-जल्दी में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. इसी अस्पताल में आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली. धर्मेंद्र को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत निगरानी में रख दिया. एक्टर का फिलाहल इलाज चल रहा है. बता दें कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर साल1935 को पंजाब में हुआ था. उनका पूरा नाम धरम सिंह देओल है. फैंस उन्हें प्यार से गरम-धरम भी बोलते हैं. धर्मेंद्र ने साल 1960 से फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' के जरिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने अब तक 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. इसके अलावा उन्होंने कई रेस्टोरेंट चेंस का भी बिजनेस किया. धर्मेंद्र से मिलने के लिए शाहरुख, सलमान खान, अमीषा पटेल और गोविंदा जैसे कई एक्टर अस्पताल पहुंचे थे. एक्टर प्रेम चोपड़ा अपनी नाजुक हालत को  लेकर अस्पताल में भर्ती हैं. वह मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं. उन्हें वायरल इंफेक्शन और उम्र संबंधित परेशानियों को लेकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. बताया जा रहा है कि 92 साल के प्रेम चोपड़ा को ठीक होने में कुछ समय लगेगा. अगले 3-4 दिनों में वह ठीक होकर घर चले जाएंगे. 

 

 

Add Zee News as a Preferred Source
11 November 2025
08:44 AM

धर्मेंद्र का निधन

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया है. उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली. 

07:51 AM

भारती सिंह ने की धर्मेंद्र की ठीक होने की कामना  

कॉमेडियन भारती सिंह ने पैपराजी के साथ एक्टर धर्मेंद्र की हालत पर बात करते हुए कहा,' भगवान और हमारी दुआ उनके साथ है. कुछ नहीं होने वाला है. बस आप प्रेयर कीजिए वो जल्दी ठीक हो जाएंगे.'  

07:16 AM

धर्मेंद्र से मिलने पहुंचे एक्टर्स 

धर्मेंद्र की स्वास्थ्य चिंताओं के बीच शाहरुख, सलमान खान, अमीषा पटेल और गोविंदा जैसे कई बड़े सेलेब्रेटी उनसे मिलने ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंचे. 

 

07:02 AM

धर्मेंद्र के घर के बाहर लगाया बैरिकेड 

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र की हालत काफी नाजुक हैं. उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया है. मुंबई पुलिस ने उनके घर के सामने बैरिकेड लगा दी है. 

 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Dharmedndra

Trending news

इन 7 राज्यों में आज उपचुनाव, शाम 6 बजे तक 8 विधानसभा सीटों के लिए होगा मतदान
by elections
इन 7 राज्यों में आज उपचुनाव, शाम 6 बजे तक 8 विधानसभा सीटों के लिए होगा मतदान
भूटान में ‘शांति महोत्सव’ की गूंज! मोदी की मौजूदगी से बनेगा ऐतिहासिक पल, क्या है खास
PM Modi
भूटान में ‘शांति महोत्सव’ की गूंज! मोदी की मौजूदगी से बनेगा ऐतिहासिक पल, क्या है खास
कश्‍मीर में जैश के पोस्‍टर से दिल्‍ली धमाके तक, आतंकी डॉक्टर उमर चला रहा था कार!
Delhi blast
कश्‍मीर में जैश के पोस्‍टर से दिल्‍ली धमाके तक, आतंकी डॉक्टर उमर चला रहा था कार!
CNG ब्लास्ट तो... एक्सपर्ट का दावा, दिल्ली विस्फोट में हो सकता है आतंकियों का हाथ
Delhi blast
CNG ब्लास्ट तो... एक्सपर्ट का दावा, दिल्ली विस्फोट में हो सकता है आतंकियों का हाथ
दिल्ली ब्लास्ट से पहले सुनहरी मस्जिद के पास थी i20 कार, CCTV फुटेज ने खोल दिए राज
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट से पहले सुनहरी मस्जिद के पास थी i20 कार, CCTV फुटेज ने खोल दिए राज
बिहार नतीजों से पहले यहां BJP की प्रचंड जीत, 87% सीटें झटक कांग्रेस को 2 पर सिमटाया
bjp congress news
बिहार नतीजों से पहले यहां BJP की प्रचंड जीत, 87% सीटें झटक कांग्रेस को 2 पर सिमटाया
Delhi Car Blast Live Updates: दिल्ली कार धमाका जैश-लश्कर का ज्वाइंट ऑपरेशन, लोकल आतंकियों को बनाया मोहरा; सूत्रों के हवाले से खबर
red fort blast
Delhi Car Blast Live Updates: दिल्ली कार धमाका जैश-लश्कर का ज्वाइंट ऑपरेशन, लोकल आतंकियों को बनाया मोहरा; सूत्रों के हवाले से खबर
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के 12 घंटे में अब तक क्या-क्या हुआ? जरूर जानें ये 12 बातें
Delhi Car Blast
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के 12 घंटे में अब तक क्या-क्या हुआ? जरूर जानें ये 12 बातें
बढ़ने वाला है सर्दी का टॉर्चर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैलेगी कंपकंपी
Weather
बढ़ने वाला है सर्दी का टॉर्चर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैलेगी कंपकंपी
Delhi Blast News Live: दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आज सुबह गृह मंत्रालय में हाईलेवल बैठक, पीएम मोदी ने लिया जायजा; एक क्लिक में जानें रात से लेकर अबतक का अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast News Live: दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आज सुबह गृह मंत्रालय में हाईलेवल बैठक, पीएम मोदी ने लिया जायजा; एक क्लिक में जानें रात से लेकर अबतक का अपडेट