नहीं रहे अभिनेता धर्मेंद्र, 89 साल की उम्र में निधन, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली आखिरी सांस

Dharmendra And Prem Chopra Health Update: बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया है. उन्हें कुछ दिन पहले ही तबियत बिगड़ने पर उन्हें जल्दी-जल्दी में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. इसी अस्पताल में आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली. धर्मेंद्र को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत निगरानी में रख दिया. एक्टर का फिलाहल इलाज चल रहा है. बता दें कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर साल1935 को पंजाब में हुआ था. उनका पूरा नाम धरम सिंह देओल है. फैंस उन्हें प्यार से गरम-धरम भी बोलते हैं. धर्मेंद्र ने साल 1960 से फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' के जरिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने अब तक 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. इसके अलावा उन्होंने कई रेस्टोरेंट चेंस का भी बिजनेस किया. धर्मेंद्र से मिलने के लिए शाहरुख, सलमान खान, अमीषा पटेल और गोविंदा जैसे कई एक्टर अस्पताल पहुंचे थे. एक्टर प्रेम चोपड़ा अपनी नाजुक हालत को लेकर अस्पताल में भर्ती हैं. वह मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं. उन्हें वायरल इंफेक्शन और उम्र संबंधित परेशानियों को लेकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. बताया जा रहा है कि 92 साल के प्रेम चोपड़ा को ठीक होने में कुछ समय लगेगा. अगले 3-4 दिनों में वह ठीक होकर घर चले जाएंगे.

