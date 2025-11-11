Dharmendra And Prem Chopra Health Update Live: धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा की हालत में सुधार, मिलने के लिए लगी बॉलीवुड एक्टर्स की लाइन

Dharmendra And Prem Chopra Health Update: बॉलीवुड एक्टर्स धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा अपनी नाजुक हालत को लेकर अस्पताल में भर्ती हैं. हिंदी सिनेमा के 'ही मैन' कहे जाने वाले धर्मेंद्र को कुछ दिन पहले ही तबियत बिगड़ने पर उन्हें जल्दी-जल्दी में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. वहीं प्रेम चोपड़ा मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं. उन्हें वायरल इंफेक्शन और उम्र संबंधित परेशानियों को लेकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. बताया जा रहा है कि 92 साल के प्रेम चोपड़ा को ठीकत होने में कुछ समय लगेगा. अगले 3-4 दिनों में वह ठीक होकर घर चले जाएंगे. वहीं धर्मेंद्र को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत निगरानी में रख दिया. एक्टर का फिलाहल इलाज चल रहा है. बता दें कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर साल1935 को पंजाब में हुआ था. उनका पूरा नाम धरम सिंह देओल है. फैंस उन्हें प्यार से गरम-धरम भी बोलते हैं. धर्मेंद्र ने साल 1960 से फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' के जरिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने अब तक 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. इसके अलावा उन्होंने कई रेस्टोरेंट चेंस का भी बिजनेस किया. फिलहाल धर्मेंद्र का परिवार और उनके फैंस एक्टर की हालत को लेकर चिंता में हैं. उनसे मिलने के लिए शाहरुख, सलमान खान, अमीषा पटेल और गोविंदा जैसे कई एक्टर अस्पताल पहुंचे हैं.

