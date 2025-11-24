Advertisement
trendingNow13016343
Hindi Newsमनोरंजन

Dharmendra Death Live Update: श्मशान घाट पर दिग्गजों का जमावड़ा; अमिताभ, आमिर सहित कई सितारे हैं मौजूद

Dharmendra Death Mumbai LIVE News: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है. मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 24, 2025, 02:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dharmendra Death Live Update: श्मशान घाट पर दिग्गजों का जमावड़ा; अमिताभ, आमिर सहित कई सितारे हैं मौजूद
LIVE Blog

Dharmendra Death Mumbai LIVE News: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की हेल्थ से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दोपहर को उनके घर में एम्बुलेंस पहुंची थी इसके बाद से ही घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और बैरिकेडिंग की गई थी. अब अपडेट आ रही है कि उनका निधन हो गया है. मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है. उनसे जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए पढ़ते रहें हमारा लाइव ब्लाग. 

 

Add Zee News as a Preferred Source
24 November 2025
14:50 PM

Dharmendra Death Live Update: पीएम मोदी ने जताया दुख

धर्मेंद्र जी के जाने से इंडियन सिनेमा में एक युग का अंत हो गया है. वह एक आइकॉनिक फिल्म पर्सनैलिटी थे, एक ज़बरदस्त एक्टर थे जो अपने हर रोल में चार्म और गहराई लाते थे. जिस तरह से उन्होंने अलग-अलग रोल किए, उसने अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ. धर्मेंद्र जी अपनी सादगी, विनम्रता और प्यार के लिए भी उतने ही जाने जाते थे. इस दुख की घड़ी में, मेरी दुआएं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत फैंस के साथ हैं. ओम शांति.

14:41 PM

Dharmendra Death Live Update: जूनियर NTR ने जताया दुख

धर्मेंद्र के निधन के बाद जूनियर NTR ने लिखा कि धर्मेंद्र जी के गुजर जाने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. उन्होंने जो दौर बनाया, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता और भारतीय सिनेमा में जो अपनापन उन्होंने लाया, वह हमेशा हमारे साथ रहेगा. पूरे परिवार के लिए मेरी दिल से संवेदनाएं और दुआएं. 

14:35 PM

Dharmendra Death Live Update:सिद्धार्थ रॉय कपूर पहुंचे श्मशान घाट

फिल्म प्रोड्यूसर मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट पहुंचे. मशहूर एक्टर धर्मेंद्र के परिवार की तरफ से ऑफिशियल बयान का इंतजार है. एक सोशल मीडिया पोस्ट में, फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने मशहूर एक्टर धर्मेंद्र के लिए एक इमोशनल नोट लिखा है. 

 

14:31 PM

Dharmendra Death Live Update: श्मशान घाट पहुंचे सलमान खान

एक्टर सलमान खान मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट पहुंच गए हैं.  मशहूर एक्टर धर्मेंद्र के परिवार की तरफ से ऑफिशियल बयान का इंतजार है.

 

14:27 PM

Dharmendra Death Live Update: ये सुनकर दिल टूट गया 

एक्टर धर्मेंद्र के निधन के बाद अजय देवगन लिखा कि धरम जी के बारे में सुनकर दिल टूट गया. उनके प्यार, दरियादिली और मौजूदगी ने कई पीढ़ियों के कलाकारों को प्रेरित किया. इंडस्ट्री ने एक लेजेंड खो दिया है और हमने एक ऐसा इंसान खो दिया है जिसने हमारे सिनेमा की आत्मा को आकार दिया. रेस्ट इन पीस, धरम जी, ओम शांति 

14:20 PM

Dharmendra Death Live Update:उनका नाम सदैव चमकता रहेगा

धर्मेंद्र देओल के निधन के बाद करण जौहर ने लिखा यह एक युग का अंत है, एक विशाल मेगास्टार, मुख्यधारा के सिनेमा में एक सच्चे हीरो की पहचान, अविश्वसनीय रूप से हैंडसम और रहस्यमयी स्क्रीन प्रेजेंस वाले. वह हैं और हमेशा रहेंगे भारतीय सिनेमा के एक सच्चे दिग्गज.  सिनेमा के इतिहास के पन्नों में उनका नाम सदैव चमकता रहेगा. पर सबसे बढ़कर, वह एक बेहतरीन इंसान थे. हमारी इंडस्ट्री में हर कोई उनसे बेहिसाब प्यार करता था. उनके दिल में हर किसी के लिए सिर्फ प्यार और सकारात्मकता थी. उनका आशीर्वाद, अद्भुत स्नेह, इन सबकी कमी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता. आज हमारी इंडस्ट्री में एक ऐसा खालीपन है. जिसे कोई भी कभी भर नहीं सकेगा. वह हमेशा के लिए एक और एकमात्र धरमजी रहेंगे.

14:15 PM

Dharmendra Death Live Update:
डायलॉग राइटर और सलमान खान के पिता सलीम खान भी विले पार्ले श्मशान भूमि पहुंच चुके हैं. 

14:12 PM

Dharmendra Death Live Update: एक्टर धर्मेंद्र का निधन के बाद बेटे अभिषेक संग श्मशान घाट पहुंचे अमिताभ बच्चन.

14:04 PM

Dharmendra Death LIVE Update: श्मशान घाट पर आमिर खान पहुंचे

 

13:57 PM

Dharmendra Death LIVE Updates: 'यह एक युग का अंत है'

 

13:51 PM

Dharmendra Death LIVE Updates: ​शनि देओल ने दी मुखाग्नि

 

 
13:50 PM

Dharmendra Death LIVE Updates: फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र देओल का निधन

 

13:40 PM

Dharmendra Death LIVE Updates: धर्मेंद्र को 10 नवंबर को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था. एक्टर 2 दिनों तक वैंटिलेटर पर थे, जिसके बाद 12 नवंबर को उन्हें डिस्चार्ज किया गया था.

 
13:34 PM

Dharmendra Death LIVE Updates: धर्मेंद्र देओल की हालत नाजुक बताई जा रही है. दोपहर को उनके घर में एम्बुलेंस पहुंची है. इसके बाद से ही घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और बैरिकेडिंग की गई है. इसके अलावा घर पर करीबियों का भी जमावड़ा लगना शुरु हो गया है.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Dharmendra Deol Live Update

Trending news

पुलिस पर अटैक, हिडमा के समर्थन में नारे; पर्यावरण के नाम पर नक्सली से हमदर्दी क्यों?
Delhi
पुलिस पर अटैक, हिडमा के समर्थन में नारे; पर्यावरण के नाम पर नक्सली से हमदर्दी क्यों?
जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
INS Mahe
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
CJI Surya Kant
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
Maharashtra news
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
Justice SuryaKant
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?
NEW CJI OF INDIA
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?
... तो मुंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी, बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने दी चेतावनी
Raj thakrey
... तो मुंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी, बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने दी चेतावनी
प्लेन के टॉयलेट से जमीन पर गिरी 20 किलो बर्फ की सिल्ली? क्या ऐसा हो सकता है
Badaun news
प्लेन के टॉयलेट से जमीन पर गिरी 20 किलो बर्फ की सिल्ली? क्या ऐसा हो सकता है
कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया
karnataka
कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया