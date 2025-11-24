Dharmendra Death Live Update: श्मशान घाट पर दिग्गजों का जमावड़ा; अमिताभ, आमिर सहित कई सितारे हैं मौजूद

Dharmendra Death Mumbai LIVE News: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की हेल्थ से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दोपहर को उनके घर में एम्बुलेंस पहुंची थी इसके बाद से ही घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और बैरिकेडिंग की गई थी. अब अपडेट आ रही है कि उनका निधन हो गया है. मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है. उनसे जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए पढ़ते रहें हमारा लाइव ब्लाग.

Add Zee News as a Preferred Source