Dharmendra Death Live Update: श्मशान घाट पर दिग्गजों का जमावड़ा; अमिताभ, आमिर सहित कई सितारे हैं मौजूद

Dharmendra Death Mumbai LIVE News: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है. मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है.
Dharmendra Death Mumbai LIVE News: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की हेल्थ से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दोपहर को उनके घर में एम्बुलेंस पहुंची थी इसके बाद से ही घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और बैरिकेडिंग की गई थी. अब अपडेट आ रही है कि उनका निधन हो गया है. मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है. उनसे जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए पढ़ते रहें हमारा लाइव ब्लाग.
Dharmendra Death Live Update: पीएम मोदी ने जताया दुख
धर्मेंद्र जी के जाने से इंडियन सिनेमा में एक युग का अंत हो गया है. वह एक आइकॉनिक फिल्म पर्सनैलिटी थे, एक ज़बरदस्त एक्टर थे जो अपने हर रोल में चार्म और गहराई लाते थे. जिस तरह से उन्होंने अलग-अलग रोल किए, उसने अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ. धर्मेंद्र जी अपनी सादगी, विनम्रता और प्यार के लिए भी उतने ही जाने जाते थे. इस दुख की घड़ी में, मेरी दुआएं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत फैंस के साथ हैं. ओम शांति.
Dharmendra Death Live Update: जूनियर NTR ने जताया दुख
धर्मेंद्र के निधन के बाद जूनियर NTR ने लिखा कि धर्मेंद्र जी के गुजर जाने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. उन्होंने जो दौर बनाया, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता और भारतीय सिनेमा में जो अपनापन उन्होंने लाया, वह हमेशा हमारे साथ रहेगा. पूरे परिवार के लिए मेरी दिल से संवेदनाएं और दुआएं.
Dharmendra Death Live Update:सिद्धार्थ रॉय कपूर पहुंचे श्मशान घाट
फिल्म प्रोड्यूसर मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट पहुंचे. मशहूर एक्टर धर्मेंद्र के परिवार की तरफ से ऑफिशियल बयान का इंतजार है. एक सोशल मीडिया पोस्ट में, फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने मशहूर एक्टर धर्मेंद्र के लिए एक इमोशनल नोट लिखा है.
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 24, 2025
Dharmendra Death Live Update: श्मशान घाट पहुंचे सलमान खान
एक्टर सलमान खान मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट पहुंच गए हैं. मशहूर एक्टर धर्मेंद्र के परिवार की तरफ से ऑफिशियल बयान का इंतजार है.
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 24, 2025
Dharmendra Death Live Update: ये सुनकर दिल टूट गया
एक्टर धर्मेंद्र के निधन के बाद अजय देवगन लिखा कि धरम जी के बारे में सुनकर दिल टूट गया. उनके प्यार, दरियादिली और मौजूदगी ने कई पीढ़ियों के कलाकारों को प्रेरित किया. इंडस्ट्री ने एक लेजेंड खो दिया है और हमने एक ऐसा इंसान खो दिया है जिसने हमारे सिनेमा की आत्मा को आकार दिया. रेस्ट इन पीस, धरम जी, ओम शांति
Dharmendra Death Live Update:उनका नाम सदैव चमकता रहेगा
धर्मेंद्र देओल के निधन के बाद करण जौहर ने लिखा यह एक युग का अंत है, एक विशाल मेगास्टार, मुख्यधारा के सिनेमा में एक सच्चे हीरो की पहचान, अविश्वसनीय रूप से हैंडसम और रहस्यमयी स्क्रीन प्रेजेंस वाले. वह हैं और हमेशा रहेंगे भारतीय सिनेमा के एक सच्चे दिग्गज. सिनेमा के इतिहास के पन्नों में उनका नाम सदैव चमकता रहेगा. पर सबसे बढ़कर, वह एक बेहतरीन इंसान थे. हमारी इंडस्ट्री में हर कोई उनसे बेहिसाब प्यार करता था. उनके दिल में हर किसी के लिए सिर्फ प्यार और सकारात्मकता थी. उनका आशीर्वाद, अद्भुत स्नेह, इन सबकी कमी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता. आज हमारी इंडस्ट्री में एक ऐसा खालीपन है. जिसे कोई भी कभी भर नहीं सकेगा. वह हमेशा के लिए एक और एकमात्र धरमजी रहेंगे.
Dharmendra Death Live Update:
डायलॉग राइटर और सलमान खान के पिता सलीम खान भी विले पार्ले श्मशान भूमि पहुंच चुके हैं.
Dharmendra Death Live Update: एक्टर धर्मेंद्र का निधन के बाद बेटे अभिषेक संग श्मशान घाट पहुंचे अमिताभ बच्चन.
Dharmendra Death LIVE Update: श्मशान घाट पर आमिर खान पहुंचे
Mumbai: Actor Aamir Khan reached Pawan Hans Crematorium pic.twitter.com/nBpsQQx2iN
— IANS (@ians_india) November 24, 2025
Dharmendra Death LIVE Updates: 'यह एक युग का अंत है'
दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र | फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया - "यह एक युग का अंत है... एक बहुत बड़ा मेगा स्टार... वह इंडियन सिनेमा के एक असली लेजेंड हैं और हमेशा रहेंगे... वे सिनेमा के इतिहास के पन्नों में परिभाषित और समृद्ध रूप से मौजूद रहेंगे..." pic.twitter.com/NUCXSow7en
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 24, 2025
Dharmendra Death LIVE Updates: शनि देओल ने दी मुखाग्नि
देश ने खोया दिग्गज अभिनेता, धर्मेंद्र का निधन, बेटे सनी देओल ने दी मुखाग्नि @arzoosai pic.twitter.com/eppABa99pV
— Zee News (@ZeeNews) November 24, 2025
Dharmendra Death LIVE Updates: फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र देओल का निधन
— Zee News (@ZeeNews) November 24, 2025
Dharmendra Death LIVE Updates: धर्मेंद्र को 10 नवंबर को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था. एक्टर 2 दिनों तक वैंटिलेटर पर थे, जिसके बाद 12 नवंबर को उन्हें डिस्चार्ज किया गया था.
Dharmendra Death LIVE Updates: धर्मेंद्र देओल की हालत नाजुक बताई जा रही है. दोपहर को उनके घर में एम्बुलेंस पहुंची है. इसके बाद से ही घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और बैरिकेडिंग की गई है. इसके अलावा घर पर करीबियों का भी जमावड़ा लगना शुरु हो गया है.