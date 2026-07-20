/Entertainment Live Updates: The Odyssey पर भारी पड़ गई अजय देवगन की धमाल 4, हर्षद ने शेयर किया जिंदगी का सबसे दर्दनाक राज

Lock Upp Season 2 में हर्षद चोपड़ा ने अपनी जिंदगी का एक बेहद निजी और भावुक अनुभव पहली बार सभी के साथ साझा किया. एलिमिनेशन से बचने के लिए उन्होंने बज़र दबाया और बताया कि अपने पहले रिलेशनशिप के खत्म होने के बाद वह पूरी तरह टूट गए थे. उस समय वह मुंबई में नए-नए आए थे और उनकी उम्र करीब 22-23 साल थी. उन्होंने कहा कि उस दौर का दर्द उनके लिए संभालना बहुत मुश्किल था.
अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म धमाल 4 बिना किसी शोर-शराबे के करोड़ों रुपये छाप रही है. बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म, द ओडिसी को भी टक्कर दे रही है. सैकनिल्क के मुताबिक, अजय देवगन की फिल्म ने बीते रविवार को बॉक्स ऑफिस पर 12.75 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. फिल्म का टोटल कलेक्शन 124.64 करोड़ रुपये हो गया है.
क्रिस्टोफर नोलन की एपिक एक्शन थ्रिलर द ओडिसी 17 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और भारतीय बॉक्स ऑफिस पर जमकर पैसा छाप रही है. इस फिल्म ने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 17 करोड़ रुपये से खाता खोला था. ओपनिंग वीकेंड में फिल्म की कमाई में तगड़ा उछाल आया और रविवार को फिल्म ने 21 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली.
Entertainment Live Blog 20 July 2026: मनोरंजन जगत की खबरों में लोगों की खूब दिलचस्पी होती है. अपने फेवरेट स्टार्स से लेकर टीवी सीरियल अपडेट्स और अपकमिंग फिल्मों के बारे में जानने के लिए लोग बेकरार रहते हैं. सोमवार को भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी हलचल दिख रही है. चलिए यहां धमाल के कलेक्शन से लेकर लॉक अप सीजन 2 में चल रहे बवाल और बाकी तमाम खबरों के बारे में भी जान लेते हैं.