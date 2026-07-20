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Entertainment Live Updates: The Odyssey पर भारी पड़ गई अजय देवगन की धमाल 4, हर्षद ने शेयर किया जिंदगी का सबसे दर्दनाक राज

Entertainment Live Blog 20 July 2026: एंटरटेनमेंट की दुनिया में सोमवार को काफी कुछ खास है. एंटरटेनमेंट लाइव ब्लॉग के जरिए जानिए फिल्म, टीवी, बॉलीवुड, हॉलीवुड और भोजपुरी से से जुड़ी आज की बड़ी खबरों के अपडेट्स.

Written BySwati Singh
Published: Jul 20, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:02 PM IST
Entertainment Live Updates: The Odyssey पर भारी पड़ गई अजय देवगन की धमाल 4, हर्षद ने शेयर किया जिंदगी का सबसे दर्दनाक राज
20 July 2026 02:00 PM (IST)

Lock Upp 2 में हर्षद ने शेयर किया सबसे दर्दनाक राज

Lock Upp Season 2 में हर्षद चोपड़ा ने अपनी जिंदगी का एक बेहद निजी और भावुक अनुभव पहली बार सभी के साथ साझा किया. एलिमिनेशन से बचने के लिए उन्होंने बज़र दबाया और बताया कि अपने पहले रिलेशनशिप के खत्म होने के बाद वह पूरी तरह टूट गए थे. उस समय वह मुंबई में नए-नए आए थे और उनकी उम्र करीब 22-23 साल थी. उन्होंने कहा कि उस दौर का दर्द उनके लिए संभालना बहुत मुश्किल था.

20 July 2026 02:00 PM (IST)

धमाल 4 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म धमाल 4 बिना किसी शोर-शराबे के करोड़ों रुपये छाप रही है. बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म, द ओडिसी को भी टक्कर दे रही है. सैकनिल्क के मुताबिक, अजय देवगन की फिल्म ने बीते रविवार को बॉक्स ऑफिस पर 12.75 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. फिल्म का टोटल कलेक्शन 124.64 करोड़ रुपये हो गया है.

20 July 2026 01:58 PM (IST)

द ओडिसी का कलेक्शन 

क्रिस्टोफर नोलन की एपिक एक्शन थ्रिलर द ओडिसी 17 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और भारतीय बॉक्स ऑफिस पर जमकर पैसा छाप रही है. इस फिल्म ने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 17 करोड़ रुपये से खाता खोला था. ओपनिंग वीकेंड में फिल्म की कमाई में तगड़ा उछाल आया और रविवार को फिल्म ने 21 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली.

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Swati Singh

Swati Singh

स्वाति सिंह एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News Hindi की डिजिटल टीम के एंटरटेनमेंट (मनोरंजन) सेक्शन में काम कर रही हैं. स्वाति की एक्सपर्टीज बॉलीवुड न्यूज़, सिनेमा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ट्रेंड्स और सेलेब्स की इन-डेप्थ रिपोर्टिंग में है.

अपने करियर के दौरान स्वाति ने आयुष्मान खुराना, नीना गुप्ता, गजराज राव और ध्वनि भानुशाली जैसी कई जानी-मानी बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री की हस्तियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं. Zee News से पहले उन्होंने अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान और लोकमत जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, जहां काम के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन और सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) की डिग्री हासिल करने वाली स्वाति, मनोरंजन जगत की खबरों को पाठकों तक रोचक और सटीक ढंग से पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं.

आप स्वाति सिंह से swati.kumari@india.com पर सीधे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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