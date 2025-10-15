'लोका चैप्टर 1 चंद्रा' वो सुपरहिट फिल्म, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब की कमाई, अब ओटीटी पर धमाका करने को तैयार!

Lokah Chapter 1 OTT Release Update: 'लोका चैप्टर 1 चंद्रा' सिनेमाघरों पर रिलीज होते ही मचाने लगी थी धमाल, लोगों ने इस फिल्म को सबसे हटके होने की वजह से खूब पसंद किया था अब ये फिल्म ओटीटी पर धमाका करने को पूरी तरह से तैयार है.
Lokah Chapter 1 OTT Release Update: सुपरहिट मलयालम फिल्म लोका चैप्टर-1 चंद्रा सिनेमाघरों में रिलीज होते ही धमाल मचाने लगी थी, इस फिल्म को सबसे हटके होने की वजह से लोगों ने खूब प्यार दिया था. आपको बता दें दुलकर सलमान की ये फिल्म 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, इस फिल्म को देखने के बाद आपका मन बार-बार देखने के करेगा. इस फिल्म की खास बात ये है कि इसमें एक महिला सुपरहीरो की कहानी को दिखाया गया है. इसके बढ़ते क्रेज का अंदाज लोगों में खूब देखने को मिला था. करोड़ रुपये से भी अधिक की कमाई इस फिल्म ने कर डाली थी. आपको बता दें अब तेजी से इसके ओटीटी रिलीज डेट की खबरे भी सामने आ रही है, जिससे लोगों के बीच में अलग ही खुशी है.
बॉक्स ऑफिस पर खूब की कमाई
लोका चैप्टर-1 चंद्रा मलयालम इंडस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म है, जिसको लोगों ने खूब प्यार दिया है, इसके हिट होने की वजह ये फिल्म सबसे ज्यादा हटके थी. ऐसा माना जाता है कि इस फिल्म ने करीब 300 करोड़ या उससे ज्यादा तक की भी कमाई कर डाली थी. अगर आपने भी ये फिल्म नहीं देखी है, तो इसको जरूर देख लें.
ओटीटी पर धमाका करने को तैयार!
आपको बता दें दुलकर सलमान की ये फिल्म 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होते ही खूब धमाल करने लगी थी और अब लोग इसको ओटीटी में देखने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हैं. इसको ओटीटी पर रिलीज की तारीखों और ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर कई तरह-तरह के अटकले लगाएं जा रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में इसको जल्दी ही ओटीटी रिलीज किया जा सकता है लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी मेकर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ से नहीं आईं है, लेकिन फैंस ओटीटी रिलीज का काफी इंतजार कर रहे हैं.