Sidharth Malhotra Kiara Advani: शादी की खबरों के बीच लवबर्ड्स सिड-कियारा ने लिया इतना बड़ा फैसला! फैन्स हो जाएंगे शॉक्ड

Sidharth Kiara Live in Together before Marriage: बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा और रोमांटिक कपल्स की बात करें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) का नाम जरूर लिया जाता है. सिद्धार्थ और कियारा ने आधिकारिक तौर पर तो नहीं एक्सेप्ट किया है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं लेकिन सभी जानते हैं कि ऐसा ही है. लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स का यह कहना है कि सिद्धार्थ और कियारा अब जल्द शादी के बंधन में बंध सकते हैं और ऐसा अगले साल यानी 2023 में हो सकता है. अब, नई खबरों के मुताबिक, शादी की खबरों के बीच इस कपल ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जिसने फैन्स को चौंका दिया है..

शादी की खबरों के बीच Sid-Kiara ने लिया इतना बड़ा फैसला!

सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने, मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से शादी की खबरों के बीच एक बहुत बड़ा फैसला लिया है. बता दें कि कहा जा रहा है कि अगले साल शादी करने से पहले ये कपल शायद एक साथ रहने यानी लिव-इन रिलेशनशिप के लिए तैयार है. रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि सिड और कियारा एक अच्छे घर की तलाश कर रहे हैं और अगर उन्हें कोई अच्छा घर नहीं मिला तो कियारा ही सिद्धार्थ के बांद्रा वाले घर में शिफ्ट हो सकती हैं.

फैन्स को चौंकाने वाली न्यूज!

इस खबर से फैन्स काफी चौंक गए हैं, उन्हें बिल्कुल भी इस बात को लेकर उम्मीद नहीं थी. बता दें कि सिद्धार्थ की एक्स गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट भी अपने पति रणबीर कपूर के साथ, शादी से पहले लिन-इन में रह चुकी हैं. आपको बता दें कि इस खबर को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया जा रहा है लेकिन बॉलीवुड लाइफ की लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से यह खबर एक अफवाह है और सिद्धार्थ और कियारा शादी से पहले एक साथ नहीं रहने वाले हैं.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर.