सुशांत के निधन से दुखी Mahabharat के ‘श्रीकृष्ण’ ने कहा- 'काश वह एक बार मुझसे बात कर लेते'

मुंबई: सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के अचानक यूं चले जाने से उनके फैंस सदमे में है. वे विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि सुशांत आत्महत्या जैसा कदम उठा सकते हैं. सुशांत के निधन से बॉलीवुड में भाई-भतीजावाद को लेकर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है. सोशल मीडिया पर सलमान खान, करण जौहर और अलिया भट्ट को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. इस बीच, ‘महाभारत’ के श्री कृष्ण नीतीश भारद्वाज (Nitish Bharadwaj) ने सुशांत सिंह को लेकर ट्वीट किया है.

उन्होंने सुशांत की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा है, ‘SSR सितारों के लिए इतना प्यार कि आप इतनी जल्दी वहां चले गए? काश, आपने एक बार मुझसे बात कर ली होती. मुझे आशा है कि अब समाज यह महसूस करना शुरू कर देगा कि संघर्ष के दिनों में कोई व्यक्ति कितना अकेला और असहाय हो जाता है’. नीतीश भारद्वाज ने बीआर चोपड़ा निर्मित महाभारत में श्रीकृष्ण का किरदार निभाया था.

SSR so much love for the stars that you went there so soon? I wish you had spoken to me once my dear fellow. I hope the society starts realising how lonely & helpless a man can be when he has to face his life struggles alone, without any emotional support RIP & smile from the sky pic.twitter.com/fHBNK0GYyA

