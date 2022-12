Moving In With Malaika: मलाइका अरोड़ा से करण जौहर ने शादी को लेकर पूछा था ये सवाल, एक्ट्रेस ने दिखाया बाहर जाने का रास्ता

Karan Johar: मलाइका अरोड़ा अधिकतर लाइमलाइट में बनी रहती हैं. लोगों उनके काम से ज्यादा उनके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहता हैं. कई बार मलाइका को उनकी उम्र, पति के साथ डिवोर्स आदि कारणों से काफी बार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है. आपको बता दें कि मलाइका अरोड़ा डिसनी हॉट स्टार पर एक नए शो के साथ आ चुकी हैं. इस शो अगला एपिसोड कल आने वाला है जिसमें मलाइका करण जौहर के साथ मस्ती मजाक करती नजर आ रही हैं.

मलाइका करण जौहर के साथ अगले एपिसोड में आएंगी नजर

मलाइका ने Moving In With Malaika के नए एपिसोड का ट्रेलर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है जिसमें वो सबसे पहले करण जौहर के साथ बात करती दिखाई दे रही हैं. करण जौहर उनसे पूछते हैं कि कैसा फील होता है जब आपके A*s के बारे में सबसे ज्यादा बातें होती हैं. इस पर माइलका करण को कहती की क्या तुम सिरीयस हो. इसके बाद करण मलाइका से पुछते हैं कि वो कब शादी करने वाली हैं जिसके बाद मलाइका करण को वहां से जाने के लिए कहती हैं. इसके बाद मलाइका और नोरा भी एक दूसरे से बात करती नजर आती हैं.

मलाइका ने ट्रोल करने वालों को उनके पास्ट से आगे बढ़ने की सलाह दी

आपको बता दें कि इस शो में कुल 16 एपिसोड्स होंगे जिनमें एक्ट्रेस अपने लाइफ के हर पहलू के बारे में बात करेंगी. इसके पहले वाले एपिसोड में मलाइका ने उन्हें ट्रोल करने वालों को कहा कि वो आगे बढ़ चुकी हैं, उनके एक्स मूव ऑन हो चुके हैं, ट्रोलर्स कब इस बात से आगे बढ़ेंगे. अभी हाल ही में ऐसी अफवाह उड़ाई गई थी कि मलाइका अरोड़ा पेग्नेंट हैं. इसके बाद अर्जुन कपूर ने अपने स्टोरी पर इसको लेकर एक पोस्ट डाली थी जिसमें एक्टर ने कहा था कि सेलेब्स की लाइफ से लोगों को खेलना बंद कर देना चाहिए.

