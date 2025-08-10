हर महीनें पैसे देते हैं आमिर...;फैसल खान ने रिश्ते पर खुलकर की बात; कहा- दूरियां परिवार की वजह से है
Faissal Khan फिल्म मेला में आमिर खान और फैसल खान ने एक साथ काम किया था. अब फैसल ने कहा कि पूरा परिवार उन्हें पागल समझता था और उन्हें आमिर ने 1 साल घर में कैद रखा था. उन्हें कई दवाईयां दी जाती थीं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 10, 2025, 06:18 AM IST
आमिर खान के भाई फैसल खान अक्सर अपनी फैमिली लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. इतना ही नहीं वो हमेशा ही अपने मेंटल हेल्थ को भी लेकर बात करते हैं, इस दौरान वो अपने दिए बयानों से भी सुर्खियों में रहते हैं. 

पिंकविला से बात करते हुए फैसल खान ने बताया कि उनकी फैमिली ने कहा कि उन्हें सिज़ोफ्रेनिया था, वह 'एक पागल इंसान थे और समाज को नुकसान पहुंचा सकते थे.' अपने मुश्किल दौर के बारे में बात करते हुए उन्होंने यह भी बताया कि एक साल बाद उनके साथ क्या हुआ और उन्हें लगा कि वह एक जाल में फंस गए हैं.

सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त 

फैसल खान ने कहा, वो कह रहे थे कि मुझे सिजोफ्रेनिया है और मैं एक पागल आदमी हूं. मैं सोसायटी को नुकसान पहुंचा सकता हूं. ये सब बातें हो रही थी. मैं खुद को देख रहा था कि यार मैं इस चक्रव्यूह से कैसे निकलूं. चक्रव्यूह हो गया था मेरे लिए. मैं उसमें फंस गया था क्योंकि सारी फैमिली मेरे खिलाफ जा रही थी. मुझे पागल समझ रही थी.

उन्होंने याद किया कि वह दुआ करते थे कि उनके पिता उन्हें बचाने आएं. फैजल खान ने कहा, वह परिवारिक राजनीति से दूर थे. लेकिन उन तक मैं पहुंचूं कैसे? उनका नंबर भी नहीं था मेरे पास. और आमिर ने मुझे कैद कर दिया था घर में एक साल. मोबाइल ले लिया, मैं बाहर नही जा सकता . बॉडीगार्ड कमरे के बाहर. दवाईयां दे रहे हैं. आगे एक्टर ने बताया कि उन्होंने आमिर से विनती कि की उन्हें दूसरे घर में शिफ्ट कर दें.

आमिर खान देते हैं मासिक भत्ता

हालांकि, आमिर खान के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि दोनों के बीच में जो भी दूरियां आई हैं, वो उनके परिवार की वजह से है. उन्होंने कहा कि आमिर ने ही उन्हें मुश्किलों से निकाला था.फैसल ने बातचीत के दौरान बताया कि जब वो घर छोड़कर अकेले रहने लगे, तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि कोई भी उन्हें काम नहीं दे रहा था. लेकिन, जब आमिर ने कुछ लोगों को फोन किया, तो उन्हें काम मिल गया.उन्होंने कहा, "मैं आमिर को जानता हूं, वह बहुत दयालु हैं. आमिर का ये काम ही नहीं हो सकता कि आमिर ऐसा सोचें और ये सब करें." फैसल ने दोनों भाइयों के बीच दूरी के लिए परिवार वालों को जिम्मेदार ठहराया.

फैसल ने मेला के उतार-चढ़ाव भरे सफ़र, उनके सामने आई चुनौतियों और आमिर के साथ उनके उलझे हुए रिश्तों पर फिर से बात की. अब अपने सुपरस्टार भाई से मिलने वाले मासिक भत्ते पर अपने परिवार के पाली हिल अपार्टमेंट में रह रहे फैसल कहते हैं कि फिल्म के पतन के बाद उनका करियर कभी ठीक से नहीं चल पाया.

 

;