बॉक्स ऑफिस पर शांत, OTT पर 'तूफान'! 2 घंटे 40 मिनट की इस फिल्म की कहानी है दमदार; प्यार, धोखा और दूरी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन!

Metro in dino movie: अनुराग बसु की म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'मेट्रो इन दिनो' को OTT पर जबरदस्त सफलता मिल रही है. सिनेमाघरों में औसत प्रदर्शन के बाद, नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही यह फिल्म टॉप-10 की लिस्ट में ट्रेंड करने लगी. आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, पंकज त्रिपाठी और कोंकणा सेन शर्मा जैसे सितारों से सजी  2 घंटे 40 मिनट की यह फिल्म, महानगरों में चार अलग-अलग कपल के रिश्तों की जटिलताओं को भावनात्मक रूप से दर्शाने के लिए खूब तारीफ बटोर रही है. 

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 05, 2025, 06:47 PM IST
Metro in dino OTT: बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग बसु अपनी फिल्मों में रिश्तों की जटिलताओं और भावनाओं को बेहद खूबसूरती से दिखाने के लिए जाने जाते हैं. उनकी हालिया म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'मेट्रो इन दिनो' (Metro In Dino) बॉक्स ऑफिस पर तो औसत रही, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही इसने धूम मचा दी है. आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, पंकज त्रिपाठी, कोंकणा सेन शर्मा, अनुपम खेर और नीना गुप्ता जैसे दिग्गज कलाकारों से सजी 2 घंटे 40 मिनट की यह फिल्म OTT पर खूब छाई रही और सोशल मीडिया पर इसे दर्शकों से जबरदस्त तारीफ मिल रही है.

चार कपल की कहानियों का संगम
यह फिल्म अनुराग बसु की 2007 की हिट फिल्म 'लाइफ इन ए मेट्रो' की आध्यात्मिक सीक्वल है. यह कहानी महानगरों में रहने वाले चार अलग-अलग पीढ़ियों के कपल के इर्द-गिर्द घूमती है, जो प्यार, दिल टूटने, बेवफाई और उम्मीदों के बीच अपने रिश्ते को नेविगेट कर रहे हैं. आदित्य रॉय कपूर और सारा अली खान एक ऐसे युवा जोड़े का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो रिश्ते में उलझन और कमिटमेंट से भागने जैसी आधुनिक चुनौतियों का सामना करते हैं. अनुपम खेर और नीना गुप्ता एक ऐसे कपल की कहानी कहते हैं, जो जीवन के बाद के चरण में फिर से प्यार को खोजते हैं. कोंकणा सेन शर्मा और पंकज त्रिपाठी एक ऐसे मध्यम आयु वर्ग के कपल की भूमिका निभाते हैं, जो शादी के सालों बाद चुपचाप एक-दूसरे से दूर होते जा रहे हैं.

OTT पर जबरदस्त सफलता का कारण
भले ही सिनेमाघरों में फिल्म ने धीमी शुरुआत की हो, लेकिन OTT पर आते ही नेटिजन्स ने इसकी जमकर तारीफ की है. सोशल मीडिया पर दर्शकों ने विशेष रूप से पंकज त्रिपाठी, कोंकणा सेन शर्मा, सारा अली खान और आदित्य रॉय कपूर के दमदार अभिनय की तारीफ की है. प्रीतम का संगीत, जो बसु की पिछली फिल्मों की तरह ही मधुर और यादगार है, दर्शकों को काफी पसंद आया है. फिल्म में एक्शन या हिंसा नहीं है, बल्कि यह रिश्तों की वास्तविक जटिलताओं और भावनात्मक पहलुओं को बड़ी संवेदनशीलता से दर्शाती है, जो इसे पारिवारिक दर्शकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

