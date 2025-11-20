बाप रे बाप! 2 घंटे 55 मिनट की जबरदस्त क्राइम थ्रिलर साउथ फिल्म, सस्पेंस ऐसा कि दिमाग फट जाएगा! क्लाइमेक्स देख कांप उठेगी रूह?

Best Crime Thriller Movie: अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें फिल्में देखना पसंद है और खासकर ऐसी फिल्में जो आपके दिमाग के तार हिला दें, तो यह खबर आपके लिए ही है. आज हम बात कर रहे हैं साउथ की एक ऐसी जबरदस्त क्राइम थ्रिलर फिल्म की, जिसे देखने के बाद आप शायद अपनी सीट से उठना ही भूल जाएं. इस फिल्म का नाम '8 थोट्टक्कल' है और यह सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है. घर बैठे ओटीटी पर कुछ बेहतरीन देखने का प्लान है, तो इस फिल्म को अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रख लीजिए. आइए जानते हैं इस फिल्म की 5 खास बातें जो इसे 'मस्ट वॉच' बनाती हैं.

फिल्म का नाम और स्टार कास्ट

इस फिल्म का नाम '8 थोट्टक्कल' (8 Thottakkal) है, जो असल में एक तमिल फिल्म है. यह फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई थी और इसका डायरेक्शन श्री गणेश ने किया है. फिल्म में मुख्य भूमिका में 'वेट्री' हैं, और उनके साथ 'अपर्णा बालमुरली', 'नासर', और 'एम एस भास्कर' जैसे मंझे हुए कलाकार नजर आएंगे. साउथ की फिल्मों की यही खासियत होती है कि वहां कहानी और एक्टिंग दोनों ही बहुत मजबूत होती हैं, और यह फिल्म इसका बेहतरीन उदाहरण है.

कहानी में गजब का ट्विस्ट

फिल्म की कहानी एक बहुत ही ईमानदार पुलिस वाले 'सत्या' (वेट्री) के इर्द-गिर्द घूमती है. सत्या इतना सीधा-सादा है कि लोग उसे कमजोर समझने की गलती कर बैठते हैं. कहानी में असली मोड़ तब आता है जब उसकी सर्विस रिवॉल्वर, जिसमें 8 गोलियां होती हैं, अचानक कहीं खो जाती है. सिर्फ खोती ही नहीं, बल्कि उस रिवॉल्वर का इस्तेमाल एक बैंक डकैती में हो जाता है और कई बेकसूर लोग मारे जाते हैं. एक पुलिस वाले के लिए अपनी बंदूक खोना और उससे अपराध होना, इससे बुरा और क्या हो सकता है?

सस्पेंस का पूरा तड़का

जब सत्या की बंदूक खो जाती है, तो उसे पुलिस की नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है. लेकिन सत्या हार नहीं मानता. वह सस्पेंड होने के बाद भी अपनी बंदूक और असली मुजरिम की तलाश जारी रखता है. जांच करते-करते उसे पता चलता है कि उसकी रिवॉल्वर किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि महकमे के ही किसी अंदर के आदमी ने गायब की है. यह जानकर कहानी और भी उलझ जाती है और दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ जाती है कि आखिर वो 'गद्दार' कौन है.

रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर का रोल

कहानी में एक और दिलचस्प किरदार की एंट्री होती है, जो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर (एम एस भास्कर) हैं. जब सत्या अपनी जांच में फंसा होता है, तब वह इस रिटायर्ड अफसर के संपर्क में आता है. यहीं से फिल्म में ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं जो आपको हैरान कर देंगे. एम एस भास्कर की एक्टिंग और उनका किरदार फिल्म की जान है, जो कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है.

ओटीटी पर कहां देखें?

अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी शानदार फिल्म को देखा कहां जाए? तो चिंता की कोई बात नहीं है. यह फिल्म अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है. आप इसे 'जियो हॉटस्टार' या 'जी5' (Zee5) पर आसानी से देख सकते हैं. 2 घंटे 55 मिनट की यह फिल्म आपका वीकेंड या खाली समय बेहतरीन बना देगी.