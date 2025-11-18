मनिका से मिस यूनिवर्स में पूछा गया सुष्मिता सेन वाला सवाल, ऐसा दया जवाब; हर जगह हो रही वाहवाही

Manika Vishwakarma Question: 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का कॉम्पिटिशन थाईलैंड में चल रहा है. इस दौरान भारत की ओर से मनिका विश्वकर्मा शामिल हुई हैं. सोशल मीडिया से लेकर हर जगह मनिका की तारीफें हो रही हैं. इस मुकाबले में मनिका अपनी खूबसूरती के साथ-साथ भारतीय संस्कृति, पहनावे और शालीनता को दुनिया को दिखा रही हैं. आपको बता दें, इस दौरान मनिका से एक ऐसा सवाल पूछा गया, जो कि 1994 में सुष्मिता सेन से मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन में पूछा गया था. वहीं मनिका के जवाब ने लोगों का दिल जीत लिया है.

क्या था सवाल?

मिस यूनिवर्स 2025 के कॉम्पिटिशन के दौरान मनिका से चेन रिएक्शन क्वेश्चन सेशन में एक ऐसा सवाल पूछा गया, जो साल मिस यूनिवर्स 1994 में विजेता रही सुष्मिता सेन से पूछा गया था. इसी सवाल ने सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स का ताज दिलाया था. मनिका से पूछा गया कि उनके लिए एक महिला होने का असली मतलब क्या है?

Add Zee News as a Preferred Source

मनिका का जवाब?

इस सवाल का जवाब मनिका ने बड़े ही खूबसूरती से दिया. सवाल सुनते ही मनिका ने सबसे पहले सुष्मिता सेन के जवाब को याद किया. उन्होंने कहा कि, 'इस सवाल का जवाब 18 साल की एक लड़की ने 1994 में बड़े ही सरल शब्दों में दे दिया था. महिला होने का असली मतलब जीवन देने की क्षमता होना है और हर चीज को निखारने की खूबी रखना है'. सुष्मिता के जवाब को याद करने के बाद उन्होंने आगे कहा, 'एक महिला को अक्सर समाज तयशुदा किरदारों में देखने पसंद करता है, लेकिन मैं चाहती हूं कि हर महिला खुद को एक इंसान की तरह देखें.' आगे उन्होंने कहा कि, 'हमारे पास पोषित करने और जीवन देने की क्षमता होती है, पर इसके अलावा हम हर उस चीज को सुंदर बना सकते हैं, जिसे हम छूते हैं.' उन्होंने कहा कि, 'महिला होने का मतलब सिर्फ सौंदर्य बढ़ाना नहीं, बल्कि इन्फिनाइट होना है.'

लोगों का दिल जीता

मनिका का जवाब सुनकर सारे लोग उनकी तारीफ कर रहे और उनके जवाब को लाखों डॉलर वाला जवाब कह रहे हैं. उनके जवाब ने सुष्मिता सेन के 1994 वाले जवाब की तरह लोगों के दिल जीत लिया.