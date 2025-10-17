Mahayoddha Rama Film Review: श्री राम के किरदार के साथ इस फिल्म का रावण भी मजेदार है

फिल्म समीक्षा: महायोद्धा राम

आवाज: कुणाल कपूर, जिमी शेरगिल, मौनी रॉय, गुलशन ग्रोवर, मुकेश ऋषि,

निर्देशक: रायजादा रोहित जयसिंह वैद

अवधि: 119 मिनट

रिलीज डेट: 17 अक्टूबर 2025

रेटिंग: 3

Mahayoddha Rama Film: 'महावतार नरसिम्हा' फिल्म का तगड़ा रिस्पांस मिला था. जिसके बाद से एक और एनिमेटेड फिल्म रिलीज हो गई है. इस फिल्म का नाम 'महायोद्धा राम' है. दीवाली से पहले रिलीज होने की इस फिल्म की टाइमिंग एकदम परफेक्ट है जिसका फायदा इस फिल्म को अच्छा मिल सकता है. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हैं तो ये मूवी कैसी है.

श्रीराम की वीरगाथा

Add Zee News as a Preferred Source

रामायण के जरिए प्रभु श्री राम की कथा आमतौर पर हर भारतवंशी के घर में कही और सुनी जाती है. इस पौराणिक गाथा पर लगभग हर भाषा में अनेकों धारावाहिक और फिल्में बन चुकी हैं फिर भी इस कथा पर आधारित फिल्में हो सीरियल्स हों जितनी बार देखो कुछ ना कुछ नयापन दिखता है.

क्या है कहानी

इस फिल्म की कहानी तो राजा राम की है जिसे एनिमेशन में ढाला गया है. कहानी की शुरुआत रक्षसराज रावण की घोर तपस्या और उसको मिले वरदान से होती है. उधर अयोध्या में राजा दशरथ को प्रभु श्री राम सहित चार पुत्रों की प्राप्ति होती है. चारों बालकों के नटखट स्वभाव और हंसी किलकारियों से पूरा महल गूंज उठता है.श्री राम अपने भाइयों के साथ धनुर्विद्या और युद्ध कौशल सीखते हैं और किशोरावस्था में ही महर्षि विश्वामित्र के आदेश पर राक्षसी तड़का का वध करते हैं.

बेहतरीन एनिमेशन

ताड़का वध का पूरा सीन 3 डी में जिस प्रकार से दर्शाया गया है ऐसा लगता है जैसे सब कुछ आंखों से सामने हो रहा है. रामायण की कथा को बदला तो नहीं जा सकता लेकिन 'महायोद्धा राम इन 3डी' में कहानी को अद्भुत और मनोरंजक अंदाज में जिस प्रकार से एक नए तरीके के साथ पेश किया गया है वह फिल्म देखने का मजा डबल कर देगा.

कई सितारों दी आवाज

फिल्म की कहानी एक अच्छी रफ्तार के साथ आगे बढ़ती है साथ ही बीच बीच में जरूरी ठहराव भी है जो दर्शकों को पसंद आएगा. खास बात है कि इस एनिमेटेड फिल्म में कई बॉलीवुड सितारों की आवाज भी है. गुलशन ग्रोवर रावण की आवाज बने हैं. कुणाल कपूर ने श्री राम के किरदार को, जिम्मी शेरगिल लक्ष्मण और मौनी रॉय ने माता सीता के कैरेक्टर को अपनी आवाज से दी है. मुकेश ऋषि ने हनुमान जी को को अपनी आवाज दी है. फिल्म में ग्राफिक्स का काफी अच्छा इस्तेमाल किया गया है लेकिन कुछ कभी राम किरदार के चेहरे मोहरे में जरूर नजर आई. उस पर थोड़ा और काम किया जाता तो ये फिल्म और भी ज्यादा बेहतरीन होती.हालांकि इतना जरूर है कि ये फिल्म बच्चों को जरूर पसंद आएगी.