Mamta Child Factory Review: एक छोटे से गांव की दिल छू लेने वाली कहानी, जहां एक शब्द ले आया आंधी

मूवी रिव्यू: ममता चाइल्ड फैक्ट्री

कलाकार: प्रथमेश परब, अंकिता लांडे, पृथ्वीक प्रताप और गणेश यादव

निर्देशक: मोहसिन खान

अवधि: 2 घंटे 5 मिनट

प्लेटफॉर्म: ओटीटी

रेटिंग: 3

सेरोगेसी आज भी एक ऐसा मुद्दा है जिसे शहरों में तो लोग समझते हैं. लेकिन, गांव में ज्यादातर लोग इससे अभी भी अंजान है. ऐसी ही एक गांव की कहानी लेकर मूवी ममता चाइल्ड फैक्ट्री ओटीटी पर स्ट्रीम हुई है. इस छोटे बजट की फिल्म में इस विषय को हल्के फुल्के अंदाज में पेश करने की कोशिश की गई है. तो चलिए आपको बताते है कैसी है फिल्म.

गांव में खुला फर्टिलिटी सेंटर

ये कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे कस्बे में शुरू होती है, जहां भाऊ (प्रथमेश परब) और चोच्या (पृथ्वीक प्रताप) रियल एस्टेट का छोटा-मोटा काम करते हैं और बड़े सपने देखते हैं. उनकी लाइफ तब करवट लेती है जब शहर से डॉक्टर अमृता देशमुख (अंकिता लांडे) गांव में एक फर्टिलिटी सेंटर खोलने आती हैं. अमृता के आधुनिक विचारों की टक्कर गांव की पुरानी सोच, सामाजिक झिझक और महिलाओं के उस डर से होती है, जिन्हें सरोगेसी का मतलब तक ठीक से समझ नहीं आता.

सेरोगेसी बना बड़ा मुद्दा

इसी बीच, एमएलए संजय तात्या भोसले (गणेश यादव) अपनी निजी समस्या छिपाते हुए पत्नी के लिए सीक्रेट रूप से सरोगेसी का सहारा लेते हैं. यहीं से फिल्म का ड्रामा शुरू हो जाता है. राजनीतिक दबाव, गांव की अफवाहें और नैतिक सवाल कहानी को कई परतों में आगे बढ़ाते हैं. घटनाओं के लगातार आते ट्विस्ट फिल्म को दिलचस्प बनाए रखते हैं.

क्यों देखें फिल्म?

इस फिल्म में मराठी फिल्म के स्टार प्रथमेश परब ने अच्छी एक्टिंग की है. मूवी में उनका मस्तीभरा अंदाज और इमोशनल टच भी लोगों के दिलों को छुआ. अंकिता लांडे डॉक्टर अमृता के किरदार में एकदम सधी एक्टिंग करते नजर आईं. इसके अलावा बाकी कलाकारों की भी एक्टिंग ठीक है.ये फिल्म सेरोगेसी जैसे गंभीर मुद्दे पर है. ऐसे में फिल्म के डायरेक्टर मोहसिन खान ने सही और सधे ढंग से फिल्म का बैलेंस शुरू से लेकर आखिर तक बनाए रखा है. फिल्म का पहला हिस्सा हल्का और मजेदार है जबकि दूसरे हिस्से में राजनीतिक दवाब दिखाया गया है. ऐसे में आप चाहे तो इस छोटे बजट की मूवी को एक बार घर बैठे आराम से देख सकते हैं.