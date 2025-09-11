Mirai Review: 'हनुमान' के बाद फिर से तेजा सज्जा की दमदार वापसी, 'मिराई' में दिखा वही मैजिक

अगर आप कुछ नया और बेहतरीन देखना चाहते हैं तो तेजा सज्जा की फिल्म 'मिराई' रिलीज हो गई है. इस फिल्म को अगर आप देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि ये मूवी कैसी है.
फिल्म: मिराई
निर्देशक: कार्तिक गट्टमनेनी
कास्ट: तेजा सज्जा, मनोज मंचू, ऋतिका नायक, श्रिया सरन, जयराम और जगपति बाबू
अवधि: 169 मिनट
कहां देखें: थिएटर्स
रेटिंग: 3.5
Mirai Review: तेजा सज्जा जब भी स्क्रीन पर आते है तो हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं. फिर बात चाहे साल 2024 में आई इनकी फिल्म 'हनुमान' की ही क्यों ना हो. इस फिल्म से बॉक्स ऑफिस को मालामाल करने के बाद इस बार तेजा अच्छाई और बुराई को लेकर आए हैं. लेकिन, कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प है. इस मूवी का नाम है 'मिराई'.
क्या है कहानी?
इस फिल्म को मॉर्डन टच किया गया है. फिल्म में दिखाया गया है कि एक शख्स है जो इस दुनिया पर कब्जा करना चाहता है. उसके लिए उसके 9 ग्रंथ हासिल करने हैं. वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी भी एक वजह है. वहीं दूसरी ओर उस इविल को रोकने के लिए भी एक शख्स आगे आता है, जिसकी भी एक कहानी है. दोनों के बीच होती है लड़ाई और इस हर बात का कनेक्शन होता है हमारे पुराणों से.
सीट से चिपकाए रखेगी मूवी
प्रभु राम से कई हिस्सों में भी फिल्म जुड़ती है, जो देखकर काफी अच्छा लगता है. आखिर में क्या वेदा (तेजा सज्जा), लामा (मनोज मंचु) से दुनिया को बचा पता है या नहीं, उसके लिए आपको फिल्म देखनी होगी. वहीं फिल्म का पोस्ट क्रेडिट सीन भी काफी मजेदार है,जो इस कहानी को आगे बढ़ाता है.
'हनुमान' वाला ही दिखेगा मैजिक
एक्टिंग के मामले में एक बार फिर से 'हनुमान' के बाद तेजा सज्जा ने इस फिल्म में जान फूंकी है. उनकी एक्टिंग में एक ओर जहां स्वैग दिखता है तो दूसरी ओर वो दैविक शक्ति वाले हिस्से को भी अच्छे से दिखाते हैं. मनोज मंचू का फिल्म में निगेटिव रोल है जो थोड़ा बेहतर हो सकता था. वहीं, तेजा और मनोज के बचपन का कैरेक्टर प्ले करने वाले बच्चों का भी काम अच्छा है. इनके अलावा ऋतिका नायक और श्रिया सरन ने बढ़िया परफॉर्म किया है.इसके साथ ही जयराम और जगपति बाबू ने भी अपने रोल को जस्टीफाई किया है.
अगर आप इस फिल्म को देखने बैठेंगे तो आपको तेजा की 'हनुमान' फिल्म वाला ही मैजिक दिखाई देगा.एक ओर जहां ये हमारे धर्म की गाथाओं से जुड़ती है तो साथ ही कुछ मॉर्डन लाइफ सवालों के भी जवाब देती है.फिल्म की लंबाई थोड़ी खटकती है. कई सीन्स को देखकर ये कहा जा सकता है कि ये थोड़े छोटे किए जा सकते थे.