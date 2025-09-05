रिलीज होते ही OTT पर छाई 'इंस्पेक्टर जेंडे', नेटफ्लिक्स पर तीसरे नंबर पर कर रही ट्रेंड, मनोज बाजपेयी की एक्टिंग ने डाली जान, पढ़ें रिव्यू

फिल्म: इंस्पेक्टर जेंडे

डायरेक्टर: चिन्मय मांडलेकर

स्टारकास्ट: मनोज बाजपेयी, जिम सर्भ, सचिन खेड़ेकर, गिरीजा ओक, भालचंद्र कदम

कहां देखें: नेटफ्लिक्स

रेटिंग: 3.5 स्टार्स

Inspector Zende: ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म 'इंस्पेक्टर जेंडे' सिर्फ एक क्राइम-थ्रिलर नहीं बल्कि समाज, न्याय प्रणाली और इंसानी मानसिकता पर सवाल खड़े करने वाली फिल्म है. फिल्म की कहानी साल 1980 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जब पुलिस के पास बहुत सीमित संसाधन थे और अपराधियों को पकड़ना धैर्य और दिमाग पर निर्भर करता था.

क्या है कहानी?

फिल्म इंस्पेक्टर जेंडे की कहानी असली पुलिस अफसर मधुकर जेंडे से प्रेरित है. मधुकर जेंडे ने कुख्यात अपराधी चार्ल्स शोभराज को एक बार नहीं बल्कि दो बार गिरफ्तार किया था. फिल्म में कुख्यात अपराधी चार्ल्स शोभराज का नाम रखा गया है. फिल्म की कहानी इंस्पेक्टर जेंडे के इर्द-गिर्द घूमती रहती है, जो अपराधी कार्ल भोजराज का पीछा कर उसे पकड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं. फिल्म में आपको ये एक दम बिल्ली-चूहे जैसा लगेगा. जिसमें कभी इंस्पेक्टर बाजी मार लेते हैं तो कभी अपराधी आगे निकल जाता है.

कैसी है फिल्म?

फिल्म इंस्पेक्टर जेंडे को चिन्मय मंडलेकर ने डायरेक्ट किया है. उन्होंने इस फिल्म की कहानी को काफी हल्के-फुल्के अंदाज में पेश किया है. इस थ्रिलर में कॉमेडी और ड्रामा का आपको जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा. फिल्म का टोन थोड़ा हल्का-फुल्का रहता है और कई जगहों पर आपको काफी हंसाती भी है. फिल्म में आपको कई ऐसे सीन देखने को मिलेंगे, जिन्हें देखने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वे सच में घटित हुए थे. इस फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी पेसिंग है. क्योंकि इस फिल्म में लगातार पीछा और बार-बार दोहराए गए सीन आपको थोड़ा बोर कर सकते हैं. हालांकि कहानी प्रिडिक्टिबिलिटी है, जो आपका सस्पेंस का मजा कर सकती है.

कैसी है एक्टिंग?

फिल्म में अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टर मनोज बाजपेयी हमेशा अपना बेस्ट देते है. इस फिल्म में भी इंस्पेक्टर जेंडे के किरदार वे गहराई और आकर्षण दोनों के साथ नजर आए. उनकी एक्टिंग ही फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है. वहीं जिम सरभ कार्ल भोजराज भी फिल्म में अपने किरदार में बिल्कुल फिट बैठे है. उनका स्टाइल, एक्सेंट और एक्टिंग किरदार को काफी खतरनाक और करिश्माई बना देता है. भालचंद्र कसाम जेंडे के साथी बने नजर आए और उनकी एक्टिंग काफी नेचुरल लगी. फिल्म में सचिन खेड़ेकर को काफी छोटा रोल मिला, लेकिन इस रोल में भी वे अपनी यादगार छाप छोड़ गए.

फाइनल रिव्यू

फिल्म के फाइनल रिव्यू की बात करें तो यह एक मनोरंजन और थ्रिलर है. इसमें आपको हंसी, थ्रिलर और शानदार एक्टिंग सब कुछ नजर आएगा. फिल्म की सबसे बड़ी ताकत मनोज बाजपेयी और जिम सरभ का किरदार और उनकी दमदार एक्टिंग है जो इस फिल्म को देखने लायक बनाती है. अगर आप भी मनोज बाजपेयी के फैन हैं तो आपको ये काफी पसंद आएगी. फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के बाद से तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है. जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दर्शकों को फिल्म कापी पसंद आ रही है.