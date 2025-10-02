Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Film Review: परफेक्ट एंटरटेनर है वरुण-जाह्नवी की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'

फिल्म: सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी

समय: 2 घंटा 14 मिनट

निर्देशक: शशांक खेतान

स्टार कास्ट: वरुण धवन, जान्हवी कपूर, सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ, मनीष पॉल और अक्षय ओबेरॉय

रेटिंग्स: 3.5 स्टार्स

शशांक खेतान की मस्ट अवेटेड फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' रिलीज हो गई है. वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की इस फिल्म का लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. ऐसे में अगर आप इस मचअवेटेड फिल्म को देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार फिल्म का रिव्यू जरूर पढ़ लें.

हल्की-फुल्की रोमांटिक कॉमेडी

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' एक रंगीन और हल्की-फुल्की रोमांटिक कॉमेडी है, जो अपनी शुरुआत से अंत तक दर्शकों को एंटरटेन करती है. फिल्म की कहानी सनी यानी कि वरुण धवन और तुलसी यानी जाह्नवी कपूर के इर्द-गिर्द घूमती है. सनी एक अट्रैक्टिव लेकिन दिल टूटे हुए आदमी की है. जिन्हें अपनी मोहब्बत अनन्या (सान्या मल्होत्रा) ने रिजेक्ट कर दिया है. दूसरी तरफ, तुलसी भी अपने प्यार विक्रम (रोहित सराफ) से रिश्ता नहीं चल रहा. ऐसे में दोनों अपने-अपने एक्स को वापस जीतने के लिए मिलकर एक प्लान बनाते हैं और दिखावे के लिए एक साथ होने का नाटक करते हैं.

पुरानी स्टोरी का नया रूप

फिल्म का मजा वहीं शुरू होता है जब यह नकली रिश्ता धीरे-धीरे असली इमोशंस में बदलने लगता है. दोनों के बीच का रोमांस, टकराव और शरारतें दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखता है. फिल्म में कई सीन्स तो ऐसे हैं जो आपको हंसी कंट्रोल नहीं करने देंगे. यानी कि पुरानी स्टोरी को एक नए लिबास में लपेटकर लोगों के सामने परोसने की कोशिश की गई है. हालांकि फिल्म में वरुण और जाह्नवी की एक्टिंग अपनी पहली फिल्म के कंपेरिजन में ठीक है. दोनों ने एक्टिंग पर काफी काम किया है. वहीं, एक्टिंग के अलावा जाह्नवी को फिल्म में काफी ग्लैमरस दिखाया गया है. इसके साथ ही वरुण और जाह्नवी के बीच की केमिस्ट्री भी आपको काफी पसंद आएगी. यहां तक कि 'बिजुरिया' गाने का रीमिक्स तो लोगों को फेवरेट बन गया है.

क्यों देखें ये मूवी?

इन दोनों सितारों के अलावा फिल्म में रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा ने छोटे लेकिन असरदार रोल निभाए हैं, जो कहानी में जान डालते हैं. वहीं, मनीष पॉल, अक्षय ओबेरॉय और अभिनव शर्मा जैसे सपोर्टिंग कास्ट फिल्म में हंसी-मजाक भर देती है. ऐसे में अगर आप त्योहारों के इस मौसम में कुछ हल्की फुल्की और मस्ती मजाक भरी फिल्म देखना चाहते हैं तो इसे एक बार देख सकते हैं.