Advertisement
trendingNow13076470
Hindi Newsफिल्म रिव्यूRahu Ketu Film Review: 2 घंटे 17 मिनट की फुल ऑन कॉमेडी राइड, पुलकित-वरुण की टाइमिंग कर देगी लोटपोट

Rahu Ketu Film Review: 2 घंटे 17 मिनट की फुल ऑन कॉमेडी राइड, पुलकित-वरुण की टाइमिंग कर देगी लोटपोट

Rahu Ketu फिल्म थिएटर में रिलीज हो गई है. 2026 की इस कॉमेडी फिल्म में पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा फिर से लौटे हैं. अगर आप इस मूवी को देखने का प्लान कर रहे हैं तो इसका रिव्यू जरूर पढ़ लें.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 16, 2026, 03:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राहु केतू फिल्म रिव्यू
राहु केतू फिल्म रिव्यू

मूवी रिव्यू: राहु केतु
कलाकार: पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा, शालिनी पांडे, पीयूष मिश्रा, चंकी पांडे, अमित सियाल, मनु ऋषि चड्डा, सुमित गुलाटी
निर्देशक: विपुल विज
अवधि: 2 घंटे 17 मिनट
रेटिंग: 3.5

Rahu Ketu Film Review: वरुण धवन और पुलकित सम्राट जब भी कुछ लाते हैं तो वो हंसा-हंसाकर लोगों को लोटपोट करने वाला होता है. फिर चाहे इनकी फिल्म फुकरे ही ले लीजिए. इस बार भी इन दोनों की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर अपनी लक आजमाने आ गई है. जिसमें कॉमेडी के साथ-साथ इस बार करप्शन को खत्म करने का भी तड़का हंसी मजाक के साथ एक दम परफेक्ट लगाया गया है.16 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म 'राहु केतू' कैसी है ये हम आपको बताते हैं.

क्या है कहानी?

'राहु केतू' की कहानी शुरू होती है हिमाचल प्रदेश के छोटे से शहर से. जहां लेखक चूरू लाल शर्मा अपनी किस्मत और कलम दोनों से परेशान है. तभी उसकी जिंदगी में एंट्री होती है फूफाजी की जिनका रोल मूवी में पीयूष मिश्रा ने निभाया है. इनके पास एक जादुई किताब है. जिसमें जो भी कहानी लिखो उसके किरदार असल रूप ले लेते हैं. ऐसे में इसी जादुई किताब से निकलते हैं राहु और केतू. ये दोनों बातों और देखने में मासूम भी है और सारी मुसीबतों की जड़ भी हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

करप्शन के साथ हास्य का तड़का

जहां पर ये दोनों जाते हैं वहां पर या तो लोग अपने करप्शन का भांडा डर के मारे खुद ही फोड़ देते हैं तो कई बार लोगों की जान ही निकल जाती है. इन दोनों के कांडों की अफवाहें पूरे शहर में इस तरह से फैली होती हैं कि लोग इन्हें देखते ही वहां से भाग जाते हैं या फिर इन दोनों को वहां से निकाल देते हैं. यानी कि पूरा शहर इन्हें अपशकुन समझने लगता है. इस बीच मूवी में कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसे देखने पर आपको ऐसे पंच देखने को मिलेंगे कि आपके चेहरे पर अपने आप हंसी आ जाएगी. 

 

जबरदस्त कॉमेडी

इसी उथल-पुथल में मीनू और अजीबोगरीब अपराधी मोर्देखाई यानी चंकी पांडे की एंट्री कहानी को और रंगीन बना देती है.एक्टिंग की बात करें तो इसमें वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट ने अपनी कॉमिग टाइमिंग और चुलबुले अंदाज में फिट बैठते हैं. दोनों की जुगलबंदी फिल्म में आपको पसंद आएगी. वहीं,पीयूष मिश्रा फूफाजी बनकर हर सीन में रहस्य और अपनी कविताओं से एक अलग हास्य घोल देते हैं.

फैमिली एंटरटेनर

फिल्म में कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि कॉमेडी को जबरदस्ती ठूसा गया है. लेकिन,इतना जरूर कि ये मूवी आप दिमाग को साइड में रखकर देंगे तो इसे देखने में आपको और भी मजा आएगा. हिमाचल की लोकेशन फिल्म को विजुअली फ्रेश बनाती है और बैकग्राउंड स्कोर कहानी के मिजाज में घुला रहता है. ऐसे में इस मूवी को आप आराम से फैमिली के साथ देख सकते हैं.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

rahu ketuPulkit SamratVarun Sharma

Trending news

नगर निगम चुनाव में पत्रकार गौरी लंकेश के हत्या आरोपी की जीत, जमकर मनाया जश्न
Maharashtra Municipal Corporation Elections
नगर निगम चुनाव में पत्रकार गौरी लंकेश के हत्या आरोपी की जीत, जमकर मनाया जश्न
'मराठी बोलने वाला होगा मेयर..', रामदास अठावले बोले- चुनाव में होगी 'महायुति' की जीत
BMC Election Result 2026
'मराठी बोलने वाला होगा मेयर..', रामदास अठावले बोले- चुनाव में होगी 'महायुति' की जीत
कौन हैं तेजस्वी घोसालकर? BMC चुनाव में जीत के बाद बन सकती हैं मुंबई की अगली मेयर
BMC elections
कौन हैं तेजस्वी घोसालकर? BMC चुनाव में जीत के बाद बन सकती हैं मुंबई की अगली मेयर
TMC लीडर मुकुल रॉय को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाई कोर्ट के आदेश पर रोक
Mukul Roy
TMC लीडर मुकुल रॉय को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाई कोर्ट के आदेश पर रोक
SEC दिनेश वाघमारे कौन हैं; महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बीच क्यों खड़े हो गए सवाल?
Dinesh Waghmare
SEC दिनेश वाघमारे कौन हैं; महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बीच क्यों खड़े हो गए सवाल?
चाचा-भतीजे पर जनता का भरोसा टूटा! एक होकर भी भाजपा को टक्कर नहीं दे पाई पवार फैमिली
Pune News
चाचा-भतीजे पर जनता का भरोसा टूटा! एक होकर भी भाजपा को टक्कर नहीं दे पाई पवार फैमिली
BMC Result 2026: किस सीट से किस उम्मीदवार ने जीती जंग, जानें अपने वॉर्ड का हाल
BMC election results 2026
BMC Result 2026: किस सीट से किस उम्मीदवार ने जीती जंग, जानें अपने वॉर्ड का हाल
अमरावती में हुआ बड़ा उलटफेर, चुनावी मैदान में हारे सीएम फडणवीस के चाचा
Amravati Election Result 2026
अमरावती में हुआ बड़ा उलटफेर, चुनावी मैदान में हारे सीएम फडणवीस के चाचा
BJP अध्यक्ष चुनाव की तारीख का ऐलान, नितिन नबीन की ताजपोशी की तैयारी पूरी
BJP
BJP अध्यक्ष चुनाव की तारीख का ऐलान, नितिन नबीन की ताजपोशी की तैयारी पूरी
Maharashtra Result: किस पार्टी ने दिखाया दम, एक नजर में देखिए पूरे राज्य के आंकड़े
Maharashtra
Maharashtra Result: किस पार्टी ने दिखाया दम, एक नजर में देखिए पूरे राज्य के आंकड़े