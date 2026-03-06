Advertisement
Na Jaane Kaun Aa Gaya Film Review: आजकल के उलझे रिश्तों की सच्चाई दिखाती है ये मूवी

Na Jaane Kaun Aa Gaya Film Review: आजकल के उलझे रिश्तों की सच्चाई दिखाती है ये मूवी

अगर आप आज के रिश्तों पर बेस्ड किसी रोमांटिक फिल्म की तलाश कर रहे हैं तो छोटे बजट की फिल्म 'ना जाने कौन आ गया' रिलीज हो गई है. चलिए आपको बताते हैं कि ये मूवी कैसी है. 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 06, 2026, 03:05 PM IST
ना जाने कौन आ गया फिल्म
ना जाने कौन आ गया फिल्म

फिल्म: ना जाने कौन आ गया
कलाकार: जतिन सरना, मधुरिमा रॉय और प्रणय पचौरी
निर्देशक: विकास अरोड़ा
प्रोड्यूसर: पूजा अरोड़ा, विपुल धवन, को-प्रोड्यूसर रीत अरोड़ा
रेटिंग:

Na Jaane Kaun Aa Gaya Film Review: ‘ना जाने कौन आ गया’ के ट्रेलर में लव, इमोशन्स, चीटिंग और लव ट्रायंगल को को दिखाया गया है. लेकिन,  जब आप पूरी फिल्म देखते हैं तो महसूस होता है कि यह कहानी सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं है.यह रिश्तों की गहराई, भावनाओं की परतों और सच्चे प्यार के अर्थ को समझाने की कोशिश करती है.ये मूवी बताती है कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक-दूसरे को समय देने, समझने और महसूस करने का नाम है.

क्या है कहानी?

फिल्म की शुरुआत जतिन सरना और मधुरिमा रॉय की खूबसूरत प्रेम कहानी से होती है. दोनों के बीच की केमिस्ट्री रियल और दिल को छू लेने वाली है. उनके रिश्ते में मासूमियत भी है और एक अनकही दूरी भी, जो धीरे-धीरे कहानी को इमोशनल बेस देता है. कहानी में असली मोड़ तब आता है जब प्रणय पचौरी की एंट्री होती है. जिसके बाद कहानी एक इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल में बदल जाती है. कहानी में कई ऐसे ट्विस्ट आते हैं जो कई इमोशंस को उजागर करते हैं.

आजकल के प्यार पर बनी मूवी

इस मूवी में दिखाया गया है कि किसी को आई लव यू, तो कहना आसान है..लेकिन उस प्यार को निभाना उतना ही मुश्किल. मूवी में जतिन सरना ने कुशल के किरदार को अच्छे ढंग से निभाया है. मूवी में जतिन का किरदार प्यार में टूटा हुआ है, भीतर से बिखरा हुआ है, लेकिन पूरी तरह हार नहीं मानता. वह अपनी गलतियों से जूझता है, खुद से सवाल करता है और इसी संघर्ष में उसका चरित्र और गहरा होता जाता है. युवा दर्शकों के लिए यह परफॉर्मेंस खास है, क्योंकि इसमें आज के रिश्तों की सच्चाई और कन्फ्यूजन साफ दिखाई देता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jatin Sarna (@thejatinsarna)

 

क्यों देखें?

इसके अलावा प्रणय पचौरी और मधुरिमा रॉय ने भी अच्छा अभिनय किया है. मधुरिमा रॉय ने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया है जो दिल और दिमाग के बीच झूल रही है. निर्देशक की बात की जाए तो विकास अरोड़ा ने मॉडर्न लव को परिपक्व और संवेदनशील दृष्टिकोण से पेश किया है. आज के दौर में, जब रिश्ते अक्सर डिजिटल दुनिया की भीड़ में उलझ जाते हैं, यह फिल्म ठहरकर सोचने को मजबूर करती है. ‘ना जाने कौन आ गया’ एक ऐसी इमोशनल लव स्टोरी है जो मॉडर्न रिश्तों को नए नजरिए से देखने का मौका देती है. इसे आप एक बार जरूर देख सकते हैं. 

 

Na Jaane Kaun Aa Gaya Film

